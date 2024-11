„Uřízl mu hlavu, pak s ní hrál fotbal.“ Trump varuje, jaké lidi pouštějí do USA. Tam, kde ho nemají rádi

Volby amerického prezidenta se kvapem blíží a oba kandidáti, jak dosavadní demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová, tak její republikánský vyzyvatel Donald Trump finišují své volební kampaně a pořádají jeden předvolební mítink za druhým.

Donald Trump se zastavil i v Albuquerque v Novém Mexiku, ve státě s velmi početnou hispánskou menšinou, kde tradičně vyhrávají demokraté. Trump to chtěl změnit a vytasil se přitom podle svého názoru s těžkou zbraní. S otřesnou vraždou v jednom z měst v Novém, Mexiku, konkrétně v Las Cruces.

Začal zvolna.

„Jsem tady z jednoho velmi prostého důvodu. Mám vás moc rád a je to dobré pro mou reputaci v hispánské nebo latinoamerické komunitě,“ prozradil bez obalu.

Ale brzy přitvrdil a zmínil případ vraždy, při které pachatel uřízl své oběti hlavu a hrál si s ní jako s fotbalovým míčem. K otřesné situaci došlo v roce 2021, tedy v čase, kdy už Donald Trump nebyl prezidentem.

„Pro celou zemi je to velký příběh, ale tady obzvlášť,“ volal Trump. Zmínil také, že pachatel této obludné vraždy nebyl řádně obviněn.

Televize KFOX14 však upozornila, že tady Trump neříká pravdu.

Joel Arciniega-Saenz byl obviněn velkou porotou z vraždy Jamese Garcii v červnu 2021. Je obviněn z vraždy prvního stupně. Trump tvrdí, že jde o nelegálního přistěhovalce, ale televize od žalobců zjistila, že Joel Arciniega-Saenz je americký občan s řádně vyřízenými doklady. Záznamy z vězení ukazují, že je v současné době ve vazbě ve vazebním středisku v okrese Doňa Ana.

Arciniega-Saenz byl nalezen v parku se zaschlou krví na rukou a zakrváceným nožem u boku. Policejní vyšetřovatelé, kteří prohlíželi místo činu, našli také prostředníček oběti.

Na druhého se měl Arciniega-Saenz vrhnout, protože měl údajně znásilnit vrahovu manželku. Před 4 lety. Jméno své ženy však odmítl prozradit. Místo toho vyšetřovatelům řekl je zabitý muž okradl, když se ženou spali, ale Arciniega-Saenz se probudil a rozběhl se za pachatelem, aby své věci dostal zpět.

Údajného zloděje zastavil, začal se s ním hádat a během této hádky vytáhl nůž, údajného zloděje několikrát bodl a nakonec mu uřízl hlavu. K tomu, že do hlavy kopal jak při fotbalu, se vyšetřovatelům přiznal.

Po Trumpově vystoupení se přihlásila o slovo guvernérka Nového Mexika Michelle Lujan Grishamová.

„Novomexičané odmítají hněv, rozdělování společnosti, lži a chaos Donalda Trumpa a podporují vizi Kamaly Harrisové o nové cestě vpřed s jasným a účinným plánem na zlepšení životů všech Američanů. Volba je jasná a vyzývám Novomexičany, aby se ke mně připojili a podpořili Kamalu Harrisovou v den voleb, 5. listopadu,“ uzavřela guvernérka.

Agentura AP v souvislosti s Trumpovou cestou do Nového Mexika upozorňuje, že republikánský prezidentský kandidát značně riskuje, když se místo na tradičně dopředu nerozhodnuté státy zaměřil na baštu demokratů. Trump se vedle Nového Mexika vydal i do Virginie. Ani v jednom z těchto států republikáni od roku 2004 neuspěli.

Trump se také ukázal v neochvějně republikánské Montaně a Trump i Harrisová vedli minulý týden ve stejný den kampaň v Texasu, který demokraté naposledy vyhráli v roce 1976. Tyto cesty slouží i k jiným účelům, než je prezidentská kampaň. Oba kandidáti na prezidenta v daném státě mohou podpořit kandidáti své strany do Sněmovny reprezentantů a do Senátu. Do dolní i do horní komory Kongresu.

Trump se v Albuquerque nechal slyšet, že může v Novém Mexiku vyhrát, pokud budou volby skutečně spravedlivé a nikoli zmanipulované. „Kdyby se nám podařilo snést Boha z nebe, mohl by být počítadlem hlasů a my bychom to mohli vyhrát,“ řekl Trump.

