„Už nechci, abychom byli zdivočelá země.“ Dejdar a další umělci k 17. listopadu

reklama

Herec Ivan Vyskočil si povzdechl nad tím, kde se 34 let po sametové revoluci nacházíme: „Je to horší, než jsem si vůbec kdy dokázal představit. Kvůli této poslední vládě máme ostudu po celé Evropě a máme tu všechno nejdražší v celé Evropě. Ale abych jim úplně nekřivdil, od roku 1990 to jde jenom z kopce,“ řekl na dotaz CNN Prima NEWS, zda sametová revoluce splnila jeho očekávání.

Anketa Které datum je pro vás důležitější? 17. listopad 1939 79% 17. listopad 1989 4% Obě výročí jsou stejně významná 6% Nevím / Je mi to jedno 11% hlasovalo: 8496 lidí

Režisér Jan Hřebejk, na dotaz, zda se jeho očekávání naplnila, uvedl: „Stoprocentně ano! Sametová revoluce moje nejsmělejší očekávání předčila! O následujícím období si myslím to, co řekl Jiří Suchý: Kapitalismus je mnohem lepší než socialismus, ale je horší, než jsem čekal.“

Spokojený je hudebník David Koller, musíme se podle něj mít ale na pozoru: „Nikdy jsem si nemyslel, že by to mohlo skončit. Ten marast komoušskej. Takže já jsem šťastnej! I když, podívejte se, kolik lidí z tehdejších bezpečnostních složek, ať už z StB, či vojenských služeb, ovládá většinu našeho státu. Nebo Slovenska,“ řekl.

Principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský si místo velkého vzpomínání a hodnocení pochvaloval, že k 17. listopadu dostal „krásný dárek“ – setkal se se slovenskou prezidentkou Čaputovou, která ve čtvrtek navštívila Prahu. „Od jejího zvolení ji sleduji, upřímně si jí vážím a obdivuji ji. Střídala mě ve studiu, ve kterém jsme si předtím povídali se šéfredaktorem Seznam Zpráv Jiřím Kubíkem. Měl jsem prostě včera krásný den, jaký dnes přeji i vám. Řekli byste náhoda? Nemyslím. I když Nassim Taleb by z nás měl radost,“ uvedl na svém facebooku.

Pozitivní hodnocení zaznělo také od herečky Evy Holubové, vyzdvihla pád komunismu a naše začlenění se do západních institucí. „To očekávání, co jsem měla, se splnilo. Nikoliv pouze sametovou revolucí, ale vstupem do EU a do NATO. Nevládne KSČ, není cenzura, je svoboda slova, projevu... Můžeme cestovat, studovat i pracovat v cizině. Nemáme v zemi okupační vojska sovětské armády,“ zmínila.

Herec Martin Dejdar na 17. listopad 1989 vzpomněl se slovy, že si nepřeje, abychom už byli zdivočelou zemí. „Vzdávám hold všem, kteří bojovali za naši svobodu a děkuji jim za sebe i naše děti. Jsou ale i tací, kteří škodili dřív, škodí dneska a budou škodit stále. Snad je jich čím dál míň. Už nechci, abychom byli zdivočelá země,“ napsal na Facebooku.

Symbol svobody a sametové revoluce Marta Kubišová hodnotí vývoj po sametové revoluce půl na půl. „Z některých vlád jsem nadšená nebyla, ale jak se říká, každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Dokud žil Václav Havel, tak jsem byla klidnější,“ uvedla s tím, že svoboda a demokracie je prvořadá.

Psali jsme: Pavel, druhý Havel? Kocourkov, nechápe Kocáb. Komunista chce k moci, má to v genech Profesorka Dvořáková o katastrofě politiky: Mají jen hesla. A navíc jim věří, to je větší průšvih „Najednou mi funkcionář začal tykat.“ Milan Uhde se pustil do roku 1968. Tušil, že to dobře nedopadne Lháři, běžte z televize! Finále Vrabelova pochodu, schytal to hlavně Wollner

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama