„Už nehořím, ani nesvítím.” Zvláštní Eva Holubová na Štědrý večer

„Já všem moc děkuju za přání, jak k Vánocům, mému svátku, novému roku 2024. A posílám fotky z našich ‚Psychohrátek‘. V podstatě abych podpořila a posílila, uklidnila a povzbudila sama sebe, neboť, chceš-li druhým poskytovat světlo, musíš sám hořet. Přiznám se, že nehořím ani nesvítím. Hledám maják, to mi ještě zůstalo, i když už jsem myslela, že i to vzdávám. Díky rodině a víře nevzdávám. Ale je to těžké. Zlo jako by útočilo ze všech stran. Jednu škvíru se podaří ucpat, druhou vtrhne. Nerozumím chvílemi už ničemu,“ psala na svém instagramovém účtu herečka Eva Holubová.

„Proč? Co se to děje? Proč si lidé navzájem ztrpčují život či dokonce berou? Proč jedinci způsobují neštěstí druhým, kteří s jejich životem ani přímo nesouvisí. Děkuju za reakce na Pelíšky, já je letos probrečela. A bylo pro mne vždy překvapením, když jsem si uvědomila, zaslechla, že se směju. Hysterie? Obrana? Mimovolné chování? Upřímně, sama nevím. Moje mysl je chvíli v mlze, chvíli v bouři. Jsem vděčná za odhodlání hledat maják, který mne zavede do bezpečí přístavu, hledat most, kterým přejdu přes rozbořené vody. ‚Děťátko Jezulátko‘, ať už to bylo jakkoliv, oroduj za nás,“ dodala Holubová ve svém příspěvku, který na instagram umístila krátce po půlnoci na Boží hod.

Slovo maják použila i ve svém příspěvku, v němž vzpomínala na zesnulého Karla Schwarzenberga.

„V jedné etapě mého života jsem dostala velký dar a sice v podobě ‚tří majáků‘ Karla Schwarzenberga, Miloše Formana, Václava Havla. Zhasl ten poslední z nich. Ale rozsvítila se nová hvězda a ucelila souhvězdí-trojhvězdí tří úžasných synů tohoto národa. Děkuju, Jasnosti, za to, co jste udělal pro naši zemi, pro mne. Nejvíc si vzpomínám, jak jste mne připravoval na ‚obhajobu‘ Jana Amose Komenského v pořadu Největší Čech. Jak jste jako ministr zahraničí přijal v pauze mezi 2 jednáními chudé indiánské studenty z Peru, které jsme tu měli na návštěvě. Bylo to pro ně tak důležité, že s nimi někdo jedná s úctou a respektem, kterých se jim v jejich zemi nedostávalo. Jak jsme zpívali ještě s Václavem Havlem a Láďou Smoljakem nejprve českou a hned vzápětí slovenskou hymnu, když jste byl poprvé zvolen do Senátu... Vzpomínky dojímají, hladí, ale srdci je teskno, duše je sklíčená, mysl smutná... Tak tam nahoře pozdravujte...“

