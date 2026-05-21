„Václav Moravec hokeje.“ Robert Záruba je terčem ostré kritiky

Letošní mistrovství světa v ledním hokeji, které se koná ve Švédsku a Dánsku, patří opět mezi nejsledovanější sportovní události roku a přináší řadu atraktivních soubojů nejlepších reprezentací světa. Turnaje se účastní 16 národních týmů, které bojují nejen o medaile, ale také o prestižní titul mistrů světa. Fanoušci sledují především favority jako Kanada, Švédsko, Finsko nebo českou reprezentaci, která se tradičně řadí mezi týmy s vysokými ambicemi.
Miliony českých hokejových diváků v době konání MS v hokeji zasedá k televizi a na ČT Sport sledují počínání české reprezentace. Už více než tři dekády jim přitom společnost dělá Robert Záruba. Kdysi navýsost oblíbený komentátor, který vyřkl řadu legendárních hlášek, už ale podle mnohých ohlasů ztratil cit pro komentování a utápí se ve snaze za každou cenu přidat „vtipnou“ hlášku nebo slovní hříčku.
Podle novináře MF Dnes Petra Koláře už je čas, aby zápasy české reprezentace komentoval někdo jiný. „O přestávce hokeje USA - Německo dávali reklamu na Českou televizi, respektive na Roberta Zárubu. Zvolil si můj oblíbený slogan z Rockyho: ´Nikdy není konec, dokud není opravdu konec.´ Skvělá volba. Sloganu. Špatná pana Záruby,“ píše Kolář na Facebooku.
„Před osmadvaceti lety jsem byl z jeho komentování nadšenej. Těch pár hlášek je nesmrtelnejch. Jenže on chce další nesmrtelné hlášky. A tak to tam rve jak kostku do díry na kouli. Fakt se těším, až nechá nějakej z českých zápasů komentovat někoho jinýho. Stal se z něj totiž takový Václav Moravec hokeje. Z čehož bohužel plyne, že nebude konec, dokud pan Záruba sám neřekne, že je konec. A něco mi říká, že to jen tak neřekne...“dodává Kolář, že Zárubův hlas a pokusy o hlášky asi hokejoví nadšenci uslyší ještě dlouho.
Kromě úporné snahy o hláškování Záruba v posledních dnech nadzvedl diváky, když pro letošní MS v hokeji změnil dekády používanou výslovnost švédských jmen. Nový způsob výslovnosti švédských hokejových jmen ale ihned vyvolal mezi diváky neosouhlasné reakce. Podle šéfkomentátora Roberta Záruby se měli komentátoři více přiblížit originální švédské výslovnosti. Diváci tak namísto dlouhodobě zažitých podob jmen začali slýchat například „Laršon“ či „Peršon“. Právě tento krok však podle reakcí na sociálních sítích i v diskusích fanoušků narazil na značný odpor. Mnozí upozorňovali, že po desetiletích používání zavedených variant působí nová výslovnost nezvykle a rušivě.
Mezi kritiky nového přístupu se zařadil také bývalý hokejový reprezentant Jiří Hrdina. „Je mi jasné, že se to takhle ve švédštině vyslovuje, ale k češtině mi to prostě vadí, tak jsem si to přepnul na kanadskou TSN a mám tam Larssony a Perssony a sem spokojenej, to je celý,“ napsal na sociální síti X. Hrdina současně dodal, že chápe jazykové důvody změny, přesto mu nová podoba v českém vysílání nesedí. Jeho komentář patřil k nejvíce sdíleným reakcím a rychle se stal součástí širší debaty. Pro řadu diváků se otázka výslovnosti stala překvapivě výrazným tématem celého šampionátu.
... se k původní verzi, která sice nemá s realitou skoro nic společného, ale jsme na ni zvyklí vy i já. Po rychlé konzultaci s Ústavem pro jazyk český je taková varianta možná... a Švédové jsou naštěstí tolerantní.— Robert Záruba (@robertzaruba) May 19, 2026
Uvidíme, jestli se časem situace vyvine.
Všem hezké zážitky z MS.
Na rostoucí kritiku následně reagoval i Robert Záruba. „Jako vždy se nejvíce ozývají ti, kterým to vadí, aniž by ovšem znali pravý stav věcí,“ uvedl pro Sport.cz. Později vysvětlil, že rozhodnutí vycházelo z konzultací přímo ve Švédsku. „Výslovnost švédských jmen je v souladu s originálem. Posledním impulzem byla konzultace ve Švédsku s komentátory a hlasatelem švédských zápasů. Všichni potvrdili, že původně vlastně nespisovná dikce převážila ve všech částech Švédska. Výslovnost Larsson a Persson už nikdo ve švédských médiích nepoužívá,“ uvedl Záruba. Současně připustil, že změna narazila na silnější reakce, než vedení sportovní redakce očekávalo.
Po vlně kritiky nakonec Česká televize oznámila návrat k původnímu způsobu vyslovování jmen. Záruba uvedl, že televize nechce odvádět pozornost od samotného hokeje. „Část české veřejnosti není připravena na úpravu jmen v souladu s originálem. Nechceme odvádět pozornost od hokeje. Vrátíme se k původní verzi, která sice nemá s realitou skoro nic společného, ale jsme na ni zvyklí vy i já,“ napsal na síti X.
... se k původní verzi, která sice nemá s realitou skoro nic společného, ale jsme na ni zvyklí vy i já. Po rychlé konzultaci s Ústavem pro jazyk český je taková varianta možná... a Švédové jsou naštěstí tolerantní.— Robert Záruba (@robertzaruba) May 19, 2026
Uvidíme, jestli se časem situace vyvine.
Všem hezké zážitky z MS.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku