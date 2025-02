„Vaše éra bude brzy projednávána před trestními soudy“ Budete koukat, odkud to Pirátovi přiletělo

Anketa Který z vybraných českých europoslanců nejlépe hájí české národní zájmy? Dostálová (ANO 2011) 6% Bžoch (ANO 2011) 0% Vondra (ODS) 0% Zdechovský (KDU-ČSL) 0% Nerudová (STAN) 0% Farský (STAN) 5% Turek (Motoristé sobě) 7% Bartůšek (Přísaha) 0% Konečná (STAČILO!) 60% Dostál (STAČILO!) 3% David (SPD) 19% hlasovalo: 21812 lidí

„Jako je například Pavel don Pablo Blažek, který zjevně zasahuje do vyšetřování brněnské bytové kauzy. To je záležitost, která z mého pohledu jednoznačně narušuje právní stát tak, jak ho máme, a to je určitě špatně,“ uvedl Hřib na tiskové konferenci po svém zvolení volebním lídrem.

A Blažek už to nevydržel a též se přihlásil o slovo.

„S poslanci Pirátské strany jsem přes jejich malý počet po celé volební období korektně spolupracoval na mnohém – od redefinice znásilnění po např. zmírnění represe v oblasti konopí. Bohužel se předsedou jejich strany stal jen na svá mediální vystoupení myslící sebestředný člověk, který se snaží mezi nás vnést nenávist a osobní osočování. Nebylo by nikomu prospěšné, kdyby ho jeho pirátští spolustraníci ve sněmovně v tomto stylu ‚politiky‘ následovali. Je toho ještě dost, co můžeme společně bez hřibovských manýrů pro republiku udělat. Je a bude to jen na nich,“ poznamenal Blažek na sociální síti X.

Pod jeho příspěvkem se rozjela diskuse, do které se zapojil i Václav Láska, senátor, advokát, bývalý policejní vyšetřovatel a předseda správní rady Transparency International.

„Pokud ministr spravedlnosti vyhrožuje soudem, tak je to špatně vždycky. Myslím, že to se prostě okecat nedá,“ poznamenal senátor.

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. ODS



ministr spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



1. nám. primátora hl. m. Prahy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Narážel tím na Blažkův vzkaz směřovaný Hřibovi, jenž zněl: „Vaše éra bude brzy projednávána před trestními soudy.“

„Vaše éra bude brzy projednávána před trestními soudy. Nepochybně se bude probírat i Vaše role – buďto jste o všem věděl a kryl to, nebo jste byl jen slepým užitečným panákem navenek pro klidnou práci zločinecké organizace. Nic mezi tím není možné. Brzy se vše dozvíme z výpovědí před soudem. Ne z bulváru, o nějž se zřejmě při svých výrocích opíráte tak rád Vy. A pak si udělá každý názor i bez nás dvou,“ uvedl Blažek.

A ministr si trvá na tom, že jeho prohlášení bylo v pořádku.

„Konstatování, že brzy bude před soudem projednáván tzv. Dozimetr, jenž se měl dít v době primátorování pana Hřiba a že i tímto způsobem bude vyhodnocena kvalita jeho tehdejší ‚pražské vlády‘, je fakt. Žádné vyhrožování,“ nechal se slyšet Blažek.

S poslanci @PiratskaStrana jsem přes jejich malý počet po celé volební období korektně spolupracoval na mnohém - od redefinice znásilnění po např. zmírnění represe v oblasti konopí. Bohužel se předsedou jejich strany stal jen na svá mediální vystoupení myslící sebestředný člověk,… — Pavel Blažek (@blazek_p) February 17, 2025

Vaše éra bude brzy projednávána před trestními soudy. Nepochybně se bude probírat i Vaše role-buďto jste o všem věděl a kryl to, nebo jste byl jen slepým užitečným panákem navenek pro klidnou práci zločinecké organizace.Nic mezi tím není možné. Brzy se vše dozvíme z výpovědí před… — Pavel Blažek (@blazek_p) February 15, 2025

Ale i Láska si trval na svém.

„Pane ministře, prostě takto formulovaná slova z úst ministra spravedlnosti si každý jako výhrůžku vyložit zcela legitimně může. A moc nevěřím tomu, že to tak taky necítíte. Prostě uznejte, že to bylo hodně nešikovné vyjádření a jedeme dál,“ napsal Láska na sociální síti.

Pane ministře, prostě takto formulovaná slova z úst ministra spravedlnosti si každý jako výhrůžku vyložit zcela legitimně může. A moc nevěřím tomu, že to tak taky necítíte. Prostě uznejte, že to bylo hodně nešikovné vyjádření a jedeme dál. — Václav Láska (@VaclavLaska) February 17, 2025

V diskusi také zaznělo, že Blažek je „špinavý mafián“, případně že by se měl spíš omlouvat, ale také upozornění, že na veřejnosti je Blažek vystaven ostré kritice, ale v zákulisí za ním politici chodí, i politici z řad Pirátů a řeší spolu řadu věcí. „Veřejně se fluše na Dona Pabla a v zákulisí se za ním chodí s prosíkem. Piráti jsou banda pokryteckých křiváků,“ padlo.

Psali jsme: Překvapení se nekonalo. Piráty povede do voleb Zdeněk Hřib Piráti: Jurečka tají dopady na rodiny, požadujeme kalkulačku k „superdávce“ Jakub Železný se vrací na obrazovky. „V ČT nemá co dělat,“ opáčí Žantovský Kocmanová (Piráti): Proč by o identitě měla rozhodovat ponižující komise?