„Ve vzduchu bylo vše. To jsem ještě neviděl.“ Ruský útok asi prolomil ukrajinské linie

Na sociálních sítích v úterý od rána ruští blogeři informují o ruské ofenzivě u města Avdijivka v Doněcké oblasti. „Už večer probíhaly přípravy na útok. Ze zřejmých důvodů jsem o tom nemohl psát. Ráno jsme šli do práce a vše začalo, co mohu dodat… Nikdy za celou válku jsem neviděl takovou dělostřeleckou sílu. Ve vzduchu bylo všechno,“ píše jeden z válečných blogerů s tím, že se používají všechny typy dělostřelectva i letectvo včetně Mi-28.

„Tlačíme všemi směry, a to velmi tvrdě. Podle prvních zvěstí je na několika územích hlášen postup skrze ukrajinské linie. Modlete se za nás,“ vyzval bloger.

Rybar and other sources are reporting a Russian breakthrough around Avdeevka. All types of artillery are being used as well as aviation including Mi-28s pic.twitter.com/3JyYU4juyu

„Po dělostřelecké přípravě zahájily ruské útočné oddíly také útok z jihu ze směru od Spartaku. Podle předběžných informací ruské ozbrojené síly obsadily úsek silnice E50 jižně od opevněného prostoru. Uvádí se, že ruští výsadkáři zahájili útok ze směru od Krasnohorivky ve směru k železnici. V důsledku toho ruské ozbrojené síly vyrazily směrem k Berdychům – na přístupech k nim probíhají boje,“ píše Rybar.

Více informací zatím není k dispozici. Je možné, že bojovníci ruské armády prolomili obranu u železniční trati a obchvatem Petrovska dosáhli Berdychy. Ukrajinská armáda má problémy s komunikací mezi jednotkami. Útok byl pro ně velkým překvapením. V blízké budoucnosti však mohou být přesunuty posily ke stabilizaci fronty, proto je důležité dosažený úspěch upevnit,“ uzavírá bloger.

?????????? Battle for Avdiivka: Looming encirclement of Ukrainian garrison

12 pm, October 10



?? Early in the morning, Russian troops began massive fire training on the Ukrainian fortification in Avdiivka. The number of shells fired in one day was truly unique. Both artillery and…