„Vítám Pitharta mezi dezoláty.“ Toto prohlásil k Ukrajině. Zaznamenáno

reklama

Po dvou letech války na Ukrajině se zdá, že tento konflikt jen těžko bude mít vítěze, a pokud ano, tak z posledního vývoje vše nasvědčuje, že to spíše bude Rusko. Lidé a politici, kteří na to upozorňují, jsou ale i přesto neustále označováni jako „dezoláti“ a „proruští chcimírové“, jako například slovenský premiér Robert Fico.

K názoru, že Ukrajina vojensky nemůže zvítězit a že Západ by neměl Ukrajině umožňovat vstup do NATO nebo EU se ale staví stále více lidí. Naposledy tuto myšlenku veřejně prohlásil i Petr Pithart.

„My se musíme připravit, že to dopadne špatně. To znamená, že nevyhrají Ukrajinci. Ta válka nebude mít vítěze. Je otázka, zda k tomu Západ neměl přistupovat jinak a jestli bylo dobré snažit se Ukrajinu vtáhnout do Evropy,“ uvedl Petr Pithart v rozhovoru pro deník Echo24.cz.

Jeho citaci zveřejnil mimo jiné i dramaturg ČT Martin Horálek.

„Musíme se připravit na to, že to dopadne špatně a Ukrajina nezvítězí. Je otázka, zda k tomu Západ neměl přistupovat jinak a jestli bylo dobré snažit se Ukrajinu vtáhnout do Evropy,“ říká Petr Pithart — Martin Horálek (@horalek_martin) March 7, 2024

Stejně tak si Pithartova výroku všiml komentátor Petr Holec, který Pitharta ironicky uvítal v klubu. „‚Musíme se připravit na to, že to dopadne špatně a Ukrajina nezvítězí. Je otázka, zda k tomu Západ neměl přistupovat jinak a jestli bylo dobré snažit se Ukrajinu vtáhnout do Evropy,‘ řekl Echo Pithart a přidal i NATO, když o to většina Ukrajinců nestála. Vítám ho mezi dezoláty,“ reagoval Holec.

„Musíme se připravit na to, že to dopadne špatně a Ukrajina nezvítězí. Je otázka, zda k tomu Západ neměl přistupovat jinak a jestli bylo dobré snažit se Ukrajinu vtáhnout do Evropy,“ řekl Echo Pithart a přidal i NATO, když o to většina Ukrajinců nestála. Vítám ho mezi dezoláty?? — PetrHolec (@PetrHolec) March 7, 2024

To, že se Západ musí připravit buď na nekončící konflikt, nebo v horším případě prohru Ukrajiny ale podle Pitharta neznamená, že by ji aktuálně neměl maximálně podporovat. „Pokud chceme tu jednu prioritou, musí jí dnes být pomoc Ukrajině a budování naší obranyschopnosti,“ uvedl Pithart v komentáři o prioritách české vlády pro server hlidacipes.org.

Psali jsme: Trikolora varuje před nezodpovědnou militaristickou politikou Peníze na munici dávají všichni. Ale dokud nedorazí, Zelenskyj se radovat nebude Německo podporuje „Pavlův plán“. Na munici Ukrajině chce dát stovky milionů Senátor Fischer: Nebojme se vítězství Ukrajiny

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama