„Vše jsem si platil sám.“ Zdechovský odvrací skandál

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský odmítá, že by se dopustil nekalého jednání v souvislosti se svou dubnovou cestou do Bahrajnu, o níž média hovoří poté, co ve středu britský deník The Guardian napsal, že se po belgickém policejním vyšetřování korupce v Evropském parlamentu množí otázky týkající se parlamentních „skupin přátelství“, „neoficiálních orgánů, které nepodléhají formálním pravidlům a které jsou někdy sponzorovány lobbisty a zahraničními vládami“ a jmenoval přitom Zdechovského, jenž v Evropském parlamentu předsedá skupině přátelství s Bahrajnem, a jeho cesty do této země.

The Guardian uveřejnil, že má podle jeho informací lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský „čelit otázkám" kvůli své cestě do Bahrajnu v souvislosti s tím, že podle tvrzení deníku je „jedním ze spoluautorů" návrhu rezoluce týkající se Abdalhádího Chavádži, který si odpykává doživotní trest za účast na protivládních protestech v roce 2011.



The Guardianu rezoluci označil za „překvapivou“, jelikož je v ní Chavádža veden jako „politický oponent“, člen teroristické skupiny a v textu se vůči němu opakují oficiální obvinění.



List poznamenal, že „český středopravicový europoslanec Tomáš Zdechovský, který v Evropském parlamentu předsedá skupině přátelství s Bahrajnem, v dubnu 2022 vykonal neohlášenou návštěvu země, kde se setkal s bahrajnskou obchodní komorou“.



„Zdechovského EPP (Evropská lidová strana, pozn. red.) vyvolala údiv tím, že v alternativní verzi usnesení nevyzvala k Chavádžovu propuštění. Místo toho jej označuje za ‚politického oponenta‘, bývalého člena teroristické skupiny a opakuje oficiální obvinění, že byl odsouzen za ‚financování a účast na terorismu s cílem svrhnout vládu a špionáž pro cizí zemi‘,“ napsal list a vše dal do souvislosti s tím, že pracovní skupina OSN dospěla v roce 2012 k závěru, že Chavádža, dánsko-baheránský občan, který byl v roce 2013 nominován na Nobelovu cenu za mír, byl svévolně zadržován a že OSN toho roku uvedla, že má „vážné pochybnosti“ o oprávněnost obvinění, a „zdůraznila jejich vágnost“.

„Po belgickém policejním vyšetřování korupce v Evropském parlamentu vyvolává bahrajnská debata různé otázky týkající se parlamentních ‚skupin přátelství‘, neoficiálních orgánů, které nepodléhají formálním pravidlům a které jsou někdy sponzorovány lobbisty a zahraničními vládami,“ psal v té souvislosti The Guardian ve článku novinářky Jennifer Rankinové.



„Nic nenasvědčuje tomu, že by Bahrajn nebo Zdechovský, který vede jednání o rezoluci o Chavádžovi jménem své středopravicové frakce Evropské lidové strany, vyvíjeli nezákonnou činnost,“ ujistila však zároveň autorka.



Zdechovský po publikaci článku odmítl, že by se v souvislosti s dubnovou cestou do Bahrajnu „dopustil nekalého jednání“. „Cestu jsem si hradil sám, a proto nebylo nutné ji zadat do systému EP. V zájmu transparentnosti jsem ji ale měl deklarovat. Má kancelář ji už zadala do systému,“ uvedl.



„Důkazy, že jsem si cestu hradil sám, jsem zaslal odpoledne novinářce Guardianu, která s ‚kauzou‘ přišla. Ta článek aktualizovala. V listopadu 2021 jsem během oficiální cesty bydlel v hotelu, který mi vybrala bahrajnská strana z důvodu bezpečnosti. Výběr jsem nemohl ovlivnit,“ dodal.

2/ Důkazy, že jsem si cestu hradil sám, jsem zaslal odpoledne novinářce Guardianu, která s "kauzou" přišla. Ta článek aktualizovala.



V listopadu 2021 jsem během oficiální cesty bydlel v hotelu, který mi vybrala bahrajnská strana z důvodu bezpečnosti. Výběr jsem nemohl ovlivnit. — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) December 14, 2022

Zároveň rovněž ve svém příspěvku na Twitteru zdůraznil, že pozici Evropské lidové strany k rezoluci k Bahrajnu nepsal. „Na vyjednávání jsem šel jako expert za EPP. To, že jsem předsedou Friendship Group (skupiny přátelství, pozn. red.) s Bahrajnem, by mě nemělo diskvalifikovat od dalšího jednání. Můj pohled mohl být v diskuzi přínosem, jelikož se o tuto oblast dlouhodobě zajímám. Jako předseda této skupiny se snažím hledat oblasti, ve kterých může EU s Bahrajnem lépe spolupracovat. Vždy hájím zájmy EU. Věřil jsem, že společně chceme dosáhnout co nejlepšího výsledku v rezoluci. O názor EPP nikdo nestál, proto jsem odešel. Škoda,“ shrnul europoslanec KDU-ČSL.

4/ Jako předseda této skupiny se snažím hledat oblasti, ve kterých může EU s Bahrajnem lépe spolupracovat. Vždy hájím zájmy EU. Věřil jsem, že společně chceme dosáhnout co nejlepšího výsledku v rezoluci. O názor EPP nikdo nestál, proto jsem odešel. Škoda. — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) December 14, 2022

Český rozhlas informoval, že se Evropská lidová strana (EPP) ve středu už před publikací zjištění listu The Guardian podle tiskového servisu české delegace v souvislosti s aférou kolem Kailiové rozhodla, že se nebude účastnit „žádných příprav, jednání, rozpravy ani hlasování na plénu“ ohledně naléhavých usnesení, zejména těch souvisejících se zahraničněpolitickými postoji Evropského parlamentu.



Právě kvůli aféře někdejší místopředsedkyně Evropského parlamentu Evy Kailiové nyní probíhá v Bruselu vyšetřování, jež minulý pátek odstartovala série policejních razií a zadržení v Bruselu. Řecká europoslankyně a několik dalších současných i bývalých poslanců a pracovníků Evropského parlamentu v této kauze čelí podezření, že výměnou za peněžité i jiné dary prosazovali zájmy Kataru. Dauhá toto obvinění odmítá, stejně jako samotná obviněná europoslankyně.

