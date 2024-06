„Vy jim tam posíláte plesnivou munici.“ Fiala se chlubil Ukrajinou, od Babiše přišel trest

reklama

„Evropská unie je skvělý projekt. Po druhé světové válce vznikl jako ekonomický projekt. Bylo to o uspořádání po válce. Evropa však zapomněla na to, že má dořešit čtyři svobody. Svobodný pohyb lidí, služeb, kapitálu,“ řekl nejprve úvodem Andrej Babiš a vysvětloval, co je podle něj vše na Evropské unii špatně. „Všechno se reguluje. Je to socialistický projekt. Svrchovanost členských států je potlačována. A pozice Evropské rady nemá zásadní vliv na to, aby dávala úkoly Evropské komisi. Evropská komise často zneužívá svou pozici tím, že vydírá některé členské státy přes peníze,“ vysvětlil.

„Přišel jsem sem ale hlavně proto, abych vysvětlil divákům, proč jsou evropské volby tak důležité. Evropská komise rozhoduje o tom, jak drahou máme elektřinu. Předsednictví dopadlo úplně katastrofálně,“ kritizoval Babiš. A v čem vidí výhody? „Máme možnost navštěvovat svobodně země Schengenu. Na začátku bylo řečeno, že bude svobodný trh, ale on není. Když například naši lidé pracují v Rakousku, mají jiné podmínky než Rakušané,“ zmínil Babiš.

A kde se z euroskeptika Petra Fialy stal dnešní Petr Fiala? „Evropská unie se v posledních dvou letech změnila. Věci, které jsem kritizoval, se dnes nedějí. Dnes je Evropa mnohem méně ideologická a mnohem více realistická. Je připravena řešit nelegální migraci. V EU je změněná nálada a tomu odpovídají moje výroky. Nikdy jsem nebyl euroskeptik, ale dnes jsem rád, že hledáme dobrá řešení,“ dodal Fiala. „Je potřeba, aby v Evropě byli lídři. Andrej Babiš Evropě nikdy nerozuměl, proto tam nedokázal nic prosadit,“ rýpl si následně Fiala do Babiše. „Andrej Babiš tam seděl a schválil Green Deal a buď o tom neví, nebo lže,“ poznamenal dále Fiala.

„Myslím, že všichni diváci se baví. Protože pan premiér je nejprolhanější premiér od revoluce,“ kontroval Babiš. „Pan premiér zakázal auta se spalovacími motory, i když sliboval, že nezakáže. Prosadil vyšší daně. Lidé budou platit dražší bydlení, za nemovitosti. Když ho pochválil zelený šílenec Timmermans, tak samozřejmě to je výsledek působení pana premiéra,“ pokračoval Babiš v kritice Fialy a jeho předsednictví.

Největší lhář! Ale ne, Babiš nemá argumenty

„Pan premiér řekl, že já jsem nevěděl, co za nás bylo schváleno. My jsme schválili obecnou deklaraci o životním prostředí. Kdo je tady, kdo nechce mít lepší životní prostředí? My jsme schválili tuhle obecnou deklaraci. To, co nastalo potom, těch padesát směrnic, přišlo až s panem premiérem,“ reagoval Babiš. „Andrej Babiš znovu a znovu ukazuje, že vůbec neví, co se v Evropské unii děje a co tam dělal,“ kontroval Fiala.

„V současné době jde o to, abychom Green Deal spravili. Voliči koalice SPOLU budou volit celou naši kandidátku,“ sděloval Fiala k dotazu moderátorky Terezie Tománkové, jak se má volič vyznat v rozdílných názorech dvou kandidátů koalice SPOLU Luďka Niedermayera (TOP 09) a Alexandra Vondry (ODS).

„Ten člověk je nemocnej! Potřebuje psychiatra!“ vykřikl Babiš a nazval premiéra amatérem. Začal do něj rýpat za jeho ekonomickou nekompetenci ohledně peněz v kampeličce. „Nechal se obelhat Timmermansem,“ pokračoval následně Babiš v otázce Green Dealu a Euro 7. „Toto je největší lhář politik od revoluce, který uvěřil vlastním lžím. To je neskutečný,“ rozhorlil se Babiš. „Každý vidí osobní útoky. Andrej Babiš nemá argumenty,“ smál se Fiala.

SPOLU nemá žádný program, poukazoval následně Babiš. „My máme program pro lidi,“ sdělil Babiš a opět zaútočil na Fialu, že dělá jen ostudu a neumí anglicky. „Vy možná mluvíte cizími jazyky, ale nerozumíte tomu, co ti lidé říkají,“ útočil zpětně Fiala na Babiše. Moderátorka Tománková se marně snažila přesunout diskusi od osobních útoků.

Ty pokračovaly i v otázce energetiky. „Vaše vláda žije z naší práce. Veškerá dopravní infrastruktura a investice do zdravotnictví jsou naše dílo. Obnovitelné zdroje a solární tunely jsou jejich dílo. I dostavbu Dukovan jsme připravili my. Ve finále Temelínu byl Rosatom. Ten byl ale váš, když jste seděl ve vládě a Petr Nečas se objímal s Putinem,“ řekl Babiš. Na poznámku předsedy vlády, že Rosatom tlačil i exministr průmyslu Karel Havlíček (ANO), reagoval Babiš: „Ne. Vaši lidi chodili chlastat vodku a jíst kaviár do Kremlu,“ podotkl Babiš.

Rychlokvíz. Co stihli říct za třicet vteřin?

Následovaly rychlé otázky, na které měli oba kandidáti pouze třicet vteřin. Kdy doženeme v životní úrovni Německo? „Zlepšuje se vztah mezi průměrnou mzdou v Německu a v ČR. Musíme se snažit investovat, a to je cesta k tomu, abychom zde měli pracovní příležitosti,“ odpověděl v krátkém kvízu Fiala. „Za této vlády nikdy,“ odvětil lakonicky na otázku moderátorky Babiš.

A kdy už nebudou muset nakupovat občané v cizině levnější potraviny? „Je to o tom, že ceny potravin určují řetězce. Tahle vláda vyhlásila boj proti českým zemědělcům a českým potravinářům,“ řekl Babiš. „V České republice klesají ceny potravin, klesají nejrychleji v EU. Myslím, že je to správná cesta, musíme vytvářet tlak na zemědělce, potravináře i prodejce,“ dodal Fiala.

Další otázka se týkala eura. „Moje vláda se zavázala, že budeme plnit maastrichtská kritéria, abychom se vůbec mohli bavit o tom, zda chceme euro, nebo ne,“ řekl k této otázce Fiala. „Ten rohlík, na který jsem si natíral Nutellu, stál 3,5, za Babiše 1,7. My euro nechceme. Euro je ztráta svrchovanosti. Euro my nepotřebujeme,“ řekl Babiš, že pro exportéry je koruna zásadní a důležitá.

Měla by se Ukrajina stát členem EU a NATO? „Ukrajina se nemůže stát členem NATO, protože je tam válka. Na vstup do EU musí splnit podmínky,“ řekl Babiš. „Ukrajina musí mít perspektivu připojení k západním demokraciím, měla by se stát členem NATO a EU. Musí splnit podmínky, ale musíme jí dávat také naději. A je to strašně důležité v této době,“ dodal Fiala.

Otázka Ukrajiny

Velkým tématem, které následně oba kandidáti otevřeli, byla válka na Ukrajině. „Buď půjdeme cestou Mnichova, kterou všichni známe, nebo půjdeme cestou, kterou prosazuji já a většina západních lídrů, aby ruská agrese neuspěla. Pokud někdo říká: nový Mnichov to vyřeší a budeme mít mír, tak buď to dělá proto, že nahrává ruským zájmům, nebo tomu vůbec nerozumí. Musíme podporovat Ukrajinu, abychom neměli Rusko na slovenské hranici. Máme za sebou mnoho historických zkušeností appeasementu,“ poznamenal premiér. „Každý, kdo dnes říká: okamžitě si sednete k jednacímu stolu bez ohledu na to, jak brutálně napadá Rusko Ukrajinu, nahrává ruským zájmům,“ rozhorlil se premiér.

„Naším cílem je mír pro občany České republiky. My chceme žít v míru,“ opakoval Babiš a vyčítal Fialovi, že se neangažuje v mírových otázkách. „Zelenskyj má deset bodů mírové konference. Tak ať se všichni domluví. Čína má nějaký program na mír. Místo toho, aby se pan premiér snažil domluvit o míru, telefonuje kolem munice. Dávejte si pozor, aby kolem vás nevyrostl nový Dalík,“ chrlil Babiš na Fialu. Nerozporoval však to, že Rusko je agresor. Zároveň však hovořil o Alianci. „NATO není útočný pakt, ale obranný pakt. A v Chartě NATO je devětkrát slovo mír,“ opakoval následně expředseda vlády.

„Reálné je to, co my děláme. Pomoci Ukrajině, aby se ubránila. Pak je možné jednat o míru. Masaryk někde řekl, že nejde o to, být velkým národem, ale slušným národem. Ukázali jsme, že středně velká evropská země je schopná poskytnout pomoc,“ popisoval následně Fiala.

Babiš však následně poukazoval na to, že Česko okrádá Ukrajince tím, že mu posílá nekvalitní, plesnivou munici. „A pan premiér se tváří, jak všechno pro Ukrajinu dělá. Opak je pravdou,“ útočil dále Babiš. „Já jsem nevydělal miliardy jako váš Agrofert v energetické krizi v roce 2022. Vaše osobní útoky unesu. Ale s tou kritikou muniční iniciativy se pouštíte na tenký led. Pro bezpečnost českých občanů je důležité, abychom podpořili Ukrajinu,“ odvětil Fiala. Následně Babiš opět apeloval na to, že je potřeba mít co nejdříve mír.

Jste mimo mísu, pokračoval Babiš v osobních útocích

Závěrečné téma patřilo migračnímu paktu. „Pan premiér nechápe, co je ilegální migrace. Nikde nebyl!“ rozhorlil se Babiš. „Pan předseda nechápe, že máme bránit na vnější schengenské hranici,“ poukazoval. „V říjnu 2021 jsem řekl, že jste slušný člověk. Všem se omlouvám. Vy jste jen lhář a podvodník,“ útočil dále Babiš. „Totálně jste to podělali, jen opakujete lži Rakušana,“ dodal Babiš.

„Nerozumíte tomu, nemáte žádné argumenty, nevíte, co se v Evropě děje. Tomu odpovídaly i výsledky vaší politiky. S nelegální migrací jsme schopni bojovat. Podařilo se nám téměř zastavit nelegální migraci na balkánské trase. A budeme pokračovat v dalších krocích,“ oponoval Fiala, že nelegální migrace je obrovský problém, který nelze podceňovat. Hovořil mimo jiné o návratové politice, Babiš mu skákal do řeči, načež Fiala kontroval: „Vy jste všude byl, všechno jste viděl a nelegální migraci jste nevyřešil.“

„Já jsem ji vyřešil, když jsem odmítl kvóty. Vy neděláte nic, jste úplně mimo mísu. Jak chcete dělat návratovou politiku?“ ptal se Babiš. Evropa podle něj není nafukovací. A on nechce dopustit, co se stalo například ve Velké Británii či ve Švédsku. „Pan premiér kašle na zájmy českých občanů. Nechceme mít takovou situaci jako v Belgii či Nizozemsku. My chceme zachovat naši kulturu a naše tradice,“ dodal Babiš.

Fiala opakoval, že je nutné, aby se s nelegální migrací bojovalo. „Je to nebezpečné sociálně, ekonomicky, z bezpečnostního hlediska. Nepřipustím, aby v Česku rostl počet nelegálních migrantů,“ zakončil toto téma Fiala.

Závěrečné slovo

A proč mají lidé přijít k volbám? „Je důležité přijít k volbám a využít svůj hlas. Je potřeba, aby nás v Evropě prezentovali lidé, kteří už něco dokázali a kteří dokážou hájit zájmy České republiky. Nedopusťte, aby vyhráli populisté a extremisté. Kandidátka SPOLU má jedinečnou šanci porazit populisty,“ zmínil Fiala, proč volit koalici SPOLU.

„Tohle jsou nejdůležitější volby do Evropského parlamentu za historii našeho členství. Hnutí ANO chce bojovat za suverenitu naší země, boj za lepší život České republiky. Koalice SPOLU má jediný program: porazit Babiše. Od nástupu do vlády ničí občanům život, kašle na ně,“ apeloval Babiš, aby lidé přišli k volbám.

