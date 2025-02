„Vyhazov je jen začátek.“ Kongresman se rozjel o plýtvání penězi. A zastal se Muska

„USAID byla frontou pro krajně levicovou agendu. Nejednalo se o hloupou politiku, ale spíše o koordinovanou strategii radikálních, idiotských a často protiamerických priorit,“ pálil Green vášnivě.

A dal pregnantní příklad takové idiocie. „Idiotských? Miliony dolarů se dávaly na to, aby se Maročané naučili vyrábět keramiku. Maročané vyráběli keramiku ještě předtím, než jsme se stali zemí, pro Krista Pána,“ pálil Green v Kongresu.

Trump podle Greena získal mandát k reformě, k auditu výdajů, a demokraté rovnou mluví o ústavní krizi. „Rád bych připomněl výboru, že prezident Kennedy jednostranně vytvořil USAID prostřednictvím exekutivního nařízení v roce 1961. Prezident Trump nařídil chvilkovou pauzu poté, co získal mandát k reformě. A demokraté pláčou nad ústavní krizí. Dokud utrácíte peníze jiných lidí, nikdo ani nemrkne okem. Ale ve chvíli, kdy chcete ušetřit dolary daňových poplatníků, bažina křičí, že ‚se blíží vlk‘. Nebo v tomto případě, bezprecedentní ústavní krize,“ nechápe kongresman.

Green mluvil o tom, že namísto pomoci rozesílali Američané prostřednictvím agentury USAID „woke“ ideologii.

„Toto dechberoucí falešné rozhořčení levice je naprosto šílené. A víte co? Americký lid, víte, může to prokouknout. Štědrost Američanů a požehnání z poskytování pomoci druhým byly vždy jedním z našich nejcennějších nástrojů diplomacie. Americký lid má hrdou historii prosazování pomoci našim bližním, ale zákon porušující byrokraté tuto dobrou vůli otrávili. Mnoho programů USAID je nehospodárných a aktivně sabotuje naše diplomatické vztahy tím, že našim partnerům vnucuje ,woke’ ideologii. Stačí se podívat na PEPFAR, maják naděje v boji proti HIV/AIDS (PEPFAR – Nouzový plán prezidenta USA pro pomoc při AIDS je celosvětovým financováním zdravotnictví ze strany USA, které má řešit celosvětovou epidemii HIV/AIDS a pomoci zachránit životy těch, kteří touto nemocí trpí, pozn. red). Přesto Bidenova administrativa dokonce použila tento klíčový program jako zbraň, ohrozila životy a podkopala naše vztahy s africkými národy. Náš vzkaz Africe byl explicitní, stejně jako ohavný. Potraťte své děti a porušte své náboženské přesvědčení, nebo vám neposkytneme život zachraňující pomoc,“ hřímal vzteky Mark Green.

Podle kongresmana je to jen začátek. „Dovolte mi, abych se vyjádřil úplně jasně k těm, kteří se na této zradě podíleli. Vyhazov zúčastněných je jen začátek. Máme před sebou dlouhou cestu,“ poznamenal Green.

A postavil se za Elona Muska. „Elon Musk a tým, který pro něj pracuje, nemají přístup k osobním údajům. Nemají přístup k vašemu číslu sociálního pojištění. Elon Musk má bezpečnostní prověrku. Má bezpečnostní prověrku na přísně tajné, protože vyrábí rakety pro NASA. Ale tvrzení, že mu jaksi nelze věřit, že by se mohl zabývat tím, jak utrácíme své peníze, není nic jiného než kouřová clona, která má zakrýt korupci a nehospodárné utrácení, které se tam objevilo,“ míní kongresman.

Green se pozastavil i nad tím, že demokraty rozpaluje i fakt, že pro Muskův tým pracují mladí lidé. „Osobně mě uráží, že levice neustále odkazuje na 19leté a 21leté, kteří jsou součástí auditu. Existují devatenáctiletí mladíci, kteří získali Medaili cti při obraně této země. To, že je vám 19, neznamená, že jste nějaké dítě, kterému se nedá věřit. Je to urážlivé. A pokud je vám tam venku 19 let, 20 let, a sloužíte této zemi, proboha, na vaší službě záleží!“ uzavřel svou plamennou řeč kongresman Mark Green.

Jeho vystoupení sdílí na síti X i Elon Musk. A přidal k němu poznámku. „Příliš mnoho informací je poskytnuto jako tajné. Pokud jde něco snadno nalézt online nebo je to zjevně zřejmé, nemělo by být klasifikováno jako tajné. To brání účinné komunikaci ve vládě,“ zmínil Musk.

I’ve had a top secret clearance for many years and have clearances that themselves are classified.

That said, FAR too much information is made “classified”. If something is easily found online or patently obvious, it should NOT be classified. This impedes effective… https://t.co/5DmRhDCkRo