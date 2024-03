„Vykouřená“ režisérka z Českých lvů. Vyjádřil se dobrodruh Přibáň

V Pákistánu to jde. V Thajsku to jde. V Bolívii to jde. Jen v Česku jsou ženy nuceny si vybrat. Dobrodruh Dan Přibáň se zlobí.

Dobrodruh Dan Přibáň se zařadil mezi osobnosti, které se vyjádřily k přešlapu na Českých lvech. Režisérka Daria Kashcheeva chtěla den po MDŽ všem připomenout, že řada žen je v České republice tlačena k tomu, aby volila mezi budováním kariéry a mateřstvím. Projev však nedokončila, režisér živého přenosu filmového večera ji v jednu chvíli utnul.

Dan Přibáň se zařadil k těm, kteří se oceněné režisérky zastali. K dobru přidal vlastní zkušenost z mnoha jiných zemí, kterými projel. Nejednoho Čecha, Moravana či Slezana jeho zkušenost možná překvapí.

„Pákistanská celnice, na pultíku za přepážkou sedí batole a hraje si, zatímco nám jeho máma razítkuje pasy. Thajská restaurace u silnice na Bangkok plynule přechází v dům, rodiče nám nosí jídlo a jejich děti si hrají vedle pultu. Bolivijská benzinová pumpa, malinké miminko v šátku mámy zvědavě kouká, jak ji přesvědčujeme, ať nám prodá levnější benzín. Mezi tím uprostřed Evropy v jedné z nejrozvinutějších, nejbohatších a nejblahobytnějších zemí světa řešíme, že si žena musí vybrat, jestli chce pracovat, nebo mít děti,“ zlobil se na sociální síti Facebook.

O chvíli později vyčinil těm, kteří se postavili proti oceněné režisérce narozené v Tádžikistánu, ale žijící v Česku. Někteří debatující se do ženy, která oslavila 37. narozeniny, pustili, že narušovala přirozený tok televizního vysílání. Pro ty má Dan Přibáň vzkaz.

„Ten právě objevený zájem o plynulost přímých přenosů je jen hloupá berlička k nadávání. Kdyby šlo o jiné téma, budou dotyční mlčet, nebo to podpoří. Plus samozřejmě náš slovutný český přizdichodismus, hlavně neudělat něco, co nám nedovolili. Kdyby režisérka horovala za Ukrajinu, budou ji podporovat ti, kdo Ukrajinu podporují, a nadávat ti, kdo by Ukrajinu předali Rusku. Kdyby se postavila za Izrael, bude mít podporu od podpovatelů Izraele a kdyby za Palestinu, budou ji ti samí nadávat. Tahle náhlá péče o kvalitu přímého přenosu je směšná,“ konstatoval.

V diskusi pod článkem se o slovo přihlásila diskutérka, která zdůraznila, že dokázala budovat i kariéru i vychovat tři děti.

„To sice souhlas, ale paní režisérku jsem úplně nepochopila, co vlastně chtěla a to píšu jako žena:)) Pracuji v manažerské funkci, v práci trávím poměrně hodně času, přesto se mi podařilo bez následků vychovat tři děti, mít hezké dnes již skoro třicetileté manželství s milovaným mužem. Věnuji se svým koníčkům, práci i rodině a jsem vděčná za svůj život i kariéru tak, jak je,“ napsala.

Přibáňovi to nedalo a zareagoval.

„Samozřejmě nevím nic o tom, jaké jste měla možnosti vy, ale vzhledem k tomu, že jste manželé 30 let, hádám, že děti jste vychovávala v 90. letech a to bylo období zaměřené až vyšinutě na výkon, kde bylo ctností padat na hubu a trčet v práci od nevidím, do nevidím. Je tedy dost možné, že to, co vám (ale i mně v té době) přišlo normální, mladším generacím normální nepřijde a za sebe mohu říci, že je naprosto chápu,“ konstatoval.

