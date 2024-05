„Vymete všechny. Rozmístí armádu po USA.“ Prosáklo, co chystá Trump

reklama

Exprezident Donald Trump jasně řekl, co udělá, pokud znovu usedne do Oválné pracovny.

„Trump mi řekl, že k provedení deportační operace určené k odstranění více než 11 milionů lidí ze země by byl ochoten vybudovat záchytné tábory pro migranty a rozmístit americkou armádu, a to jak na hranicích, tak ve vnitrozemí. Nechal by v republikánských státech sledovat těhotenství žen a stíhat ty, kdo porušují zákazy potratů. Podle svého osobního uvážení by zadržel finanční prostředky přivlastněné Kongresem, podle hlavních poradců. Byl by ochoten vyhodit amerického právníka, který neplní jeho příkaz někoho stíhat, čímž porušuje tradici nezávislého vymáhání práva, která se datuje od založení Ameriky. Zvažuje odpuštění pro každého ze svých příznivců obviněných z útoku na Kapitol USA 6. ledna 2021, z nichž více než 800 přiznalo vinu nebo bylo odsouzeno porotou. Možná by nepřišel na pomoc napadenému spojenci v Evropě nebo Asii, kdyby měl pocit, že tato země neplatí dost na svou obranu. Vykuchal by americkou státní službu, rozmístil by Národní gardu do amerických měst, jak uzná za vhodné, zavřel by úřad pro přípravu na pandemii v Bílém domě,“ napsal publicista Eric Cortellessa v časopisu Time.

Pokud se stane prezidentem podruhé, pak se podle publicisty už nebude muset opírat o zkušené republikány, na které se musel spolehnout posledně, protože v hlavním městě USA znal jen málo lidí. Teď prý bude mít gardu jemu věrných republikánů, kteří budou ochotní realizovat jeho politiku. A Trumpova vůle k moci a chuť měnit věci k obrazu svému je prý opravdu hodně veliká. „Ale myslím, že lidé budou překvapeni, s jakou ochotou bude jednat,“ poznamenala jeho blízká poradkyně Kellyanne Conwayová.

Tradiční spojenci Ameriky byli podle Cortellessa zděšeni, když Trump nedávno na předvolebním shromáždění prohlásil, že Rusko si může „dělat, co sakra chce“ se zemí NATO, o které se domnívá, že neutrácí dost na kolektivní obranu. Trump řekl, že to nebyl planý výbuch. „Pokud nezaplatíte, budete na to sami,“ poznamenal prý kandidát na prezidenta směrem k publicistovi.

Mezitím na Ukrajině podle washingtonského Institutu pro studium války (ISW) ruské síly 30. dubna poprvé po několika dnech nepotvrdily žádný postup v oblasti Avdijivky, zatímco ukrajinské zdroje informovaly, že ruské síly provedly několik dalších útoků ve směru Bachmut-Časiv Jar.

„Ruské síly se přibližně od 20. dubna soustředily na navázání na taktické úspěchy u Ocheretyne (severozápadně od Avdijivky) a Novokalynove (severně od Avdijivky), ale zdá se, že tempo potvrzeného postupu se od 30. dubna zpomalilo. Denní popis situace nestačí k vytvoření vzoru, ale může to naznačovat, že ruské síly poněkud zpomalují rychlost útoků u Avdijivky a znovu se zaměřují na útočné akce poblíž Časiv Jar, jak nedávno předpověděl ISW,“ napsal institut.

„Ranní a večerní zprávy ukrajinského generálního štábu z 30. dubna uvedly, že ukrajinské síly odrazily během dne celkem 47 ruských útoků ve směru na Avdijivku a 57 ruských útoků ve směru na Bachmut, zejména mnohem vyšší počet útoků ve směru na Časiv Jar,“ pokračoval ISW.

Psali jsme: Jednooký Ukrajinec o své armádě. Stále slouží. Vyplavalo to nejhorší 100 miliard euro chceme. Zelenskyj na nás vypálil naplno Prigožin „žije“? Vyneseny silné informace Ne. Němci to řekli Ukrajině jasně

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.