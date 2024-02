„Vyšší porodnost? Špatně.“ Francie a Itálie chtějí děti. Ozval se odpor

reklama

Kromě současných strašidel, jako je například válka na Ukrajině, je v Evropě jedno, které ji obchází již dlouho. Nízká porodnost. OSN definuje míru, při které se populace udržuje (za předpokladu stálé úmrtnosti a nulové migrace), jako 2,1 dítěte na ženu. Jak ale ukazují statistiky Evropské unie, této míry nedosahuje ani jedna členská země.

Nejblíže v roce 2021 byla Francie, pak Česko, Island (který není členskou zemí) a pak Rumunsko. Tyto země měly míru porodnosti přes 1,8 dítěte na jednu ženu. Což je ale stále o dost méně než míra 2,1, která je potřeba, aby se zamezilo vymírání.

Porodnost v jednotlivých evropských státech

Zdroj: Evropská komise

Není pak divu, že se z porodnosti stává politické téma. O zvýšení porodnosti mluví například prezident Macron. Na tiskové konferenci v půlce ledna oznámil, že je potřeba usilovat o „demografické přezbrojení“. A slíbil lepší rodičovskou dovolenou a „boj s neplodností“.

Okamžitě se ale setkal s odporem feministek a levicových politiků. Šéfka Ženské nadace mu vzkázala, že má „nechat jejich dělohy na pokoji“. A samozřejmě zazněla další prohlášení o tom, jak taková prohlášení a cíle snižují autonomii žen a jak se jedná o krok zpět. Došlo i na srovnání se slavným Příběhem služebnice, kde jsou ženy zotročeny muži. Nicméně, francouzská porodnost se propadá, v minulém roce se ve Francii narodilo 678 tisíc dětí, což je o 6,6 % méně než minulý rok a jedná se o nejnižší míru porodnosti od druhé světové války.

LAISSEZ NOS UTÉRUS EN PAIX — Anne-Cécile Mailfert (@AnneCMailfert) January 16, 2024

Macron není sám. V Itálii je situace ohledně porodnosti ještě horší. Dle deníku Guardian je v Itálii 24 % populace starší šedesátipěti let. A každý rok se italská populace o 180 tisíc lidí snižuje a už je pod 60 miliony a podle křivek trendu poklesne do roku 2070 na 48 milionů. V roce 2022 se narodilo jen 392 500 dětí. Italská porodnost je 1,25 na jednu ženu, na Sardínii dokonce jen 0,95. Z toho pak vyplývá, že se zavírají školy a některé vesnice jsou obydlené jen v létě.

Kromě toho, Itálie má nejvyšší věk prvorodiček (31,4 roku). Guardian to vidí jako důsledek toho, že 70,5 % Italů od 18 do 34 let stále žije u rodičů. A kromě toho, Itálie (člen eurozóny – pozn. red.) zaznamenala za posledních 30 let propad reálných mezd. Průměrná mzda je 12 % pod průměrem EU a 23 % pod průměrem Německa. Jak se svěřila Guardianu jedna dvaatřicetiletá Italka, v takové situaci si nemůže dítě dovolit. Itálie má také větší než obvyklou nezaměstnanost mladých.

Sám deník ale pak cituje šéfku italského statistického úřadu, která jako jediné řešení italské situace doporučuje migraci.

Další „padouch“ (alespoň podle titulků médií), kterému leží na srdci porodnost, je maďarský premiér Viktor Orbán. Ten porodnost podporuje nejvíce, podle deníku Politico až 5 procent HDP jde na rodinnou politiku. Například rodiny se čtyřmi dětmi jsou osvobozeny od daní. Nabízí také rodinné půjčky, které není nutné splatit, pokud má rodina alespoň tři děti a příspěvek na pořízení bydlení. I Politico v této souvislosti zmiňuje Příběh služebnice i „konspirační teorie“ o nahrazování populace přistěhovalci.

Podle všeho ale Orbánova politika funguje. Jak Politico ukazuje na grafu, Maďarsko je jedinou zemí, kde je trend vzestupný. V roce 2011 bylo suverénně nejhorší, s porodností 1,23 dítěte na ženu. O deset let později je to 1,61, což už je nad evropským průměrem. Francie má porodnost vyšší, ale s klesajícím trendem. Švédsko, které se snaží rodiče motivovat délkou mateřské dovolené (na kterou láká i otce dětí) a levnými školkami, také zažívá demografický pokles a jeho porodnost se pomalu začíná podobat té maďarské, ovšem také se sestupným trendem.

