„Vždyť tam bydlí.“ Naháněli Blažka, teď se to proti nim otočilo. Drsně

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) byl viděn novináři, jak v jedné z pražských restaurací poseděl s Martinem Nejedlým, někdejším poradcem bývalého prezidenta Miloše Zemana. A tak tuto informaci raději vypustil do světa jako první. Ozvali se novináři, kteří ho při stolování s Nejedlým zachytili. Jenže to vzbudilo otázky, jak se vlastně o setkání dověděli. A odsouzení, jaké používají praktiky.

reklama

„Včera jsem se ve večerních hodinách bez předchozí domluvy nacházel poblíž mého pražského bydliště ve stejné restauraci jako Martin Nejedlý s rodinou a jeho známými, které jsem neznal. Vzhledem k nevídané bouřce, v jejímž průběhu nebylo možné restauraci opustit, jsem si přisedl k jejich stolu. Po čase se objevili redaktoři Seznam zprávy Jelínková a Valášek a snažili se zjišťovat, co dělám v jedné restauraci s panem Nejedlým. Bylo to tak, jak popisuji. Sděluji to proto, že chci předejít jakýmkoliv konspirativním smyšlenkám. Žádná konspirace se na veřejném místě za přítomnosti desítek ostatních hostů restaurace skutečně nekonala,“ vysvětloval Blažek na sociální síti X, dříve známé jako Twitter, pozadí schůzky, která vyvolala tolik pozornosti.

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. ODS



ministr spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Novinář Lukáš Valášek ze serveru Seznam Zprávy Pavlu Blažkovi poděkoval.

„Děkujeme panu ministrovi za to, že s předstihem avizuje náš text. A tady si můžete přečíst, jak to bylo doopravdy – ono přisednutí trvalo až do zavíračky, kdy po dešti památky. A Nejedlý se nám pochlubil, že zná pana ministra 40 let,“ poznamenal Valášek.

Naproti tomu novinář Jan Hrbáček z Ekonomického deníku se Blažka zastal, když kriticky zhodnotil novinářské „šmíry“ a popsal, kam takováhle práce novináře patří. Podle jeho názoru „do pr**le“.

„Pavel Blažek na Žižkově bydlí. Na pivo chodí kousek od taverny Olympos, stejně jako řada jiných, i bizarních, lidí. Myslíte si, že tam s Nejedlým před spoustou dalších řešili něco podivného, klíčového, např. pro trestní řízení? Na tyhle šmíry byli experti v LN, obzvláště poKoutník. Kdyby si povídali v sauně na Olšance, v bazénu, viděl bych za tím něco podivného, ale s tímhle pseudoodhalením je třeba jít fakt do prd**e. Opravdu,“ zdůraznil Hrbáček.

Doplnil, že investigativní práce médií má vypadat tak, že dlouhodobě sledují, zda se z té či oné schůzky v průběhu času něco vyvinulo, ale rozhodně ne v tom vyfotiti dva lidi u stolu při setkání, které někdo třetí „práskl“.

Také publicista a podcaster Tomáš Jirsa server Seznam Zprávy zkritizoval za odvedenou práci.

„Blažek, který se netají tím, že komunikuje s okolím M. Zemana a byl to btw. klíčový faktor hladkého předání moci Fialově vládě, se sešel s Nejedlým. Co je na tom pro Seznam za zprávu dne, když v tom článku není ani tečka podezření, že řešili něco, co neměli?“ zeptal se.

Odpověděl mu Čestmír Strakatý, který vede rozhovory nejen s politiky jak ve vlastním podcastu, tak v rámci Prostoru X na Reflex.cz.

Anketa Souhlasíte s ministrem Rakušanem, že spáchá-li zločin stát (má na mysli Rusko), musíme trestat i jeho občany? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 7554 lidí

Jirsa odvětil, že vidí problém spíš v tom, že server Seznam Zprávy dělá ze setkání takovou kauzu, když vlastně zároveň nepopisuje, co se vlastně na schůzce řešilo.

A Čestmír Strakatý znovu odpověděl.

Fotogalerie: - Výstavba Dvoreckého mostu

„Tak ještě jednou. Nejde nehodnotit tu schůzku. Pokud se ministr spravedlnosti sejde s člověkem, který byl pro jeho tuto vládu bezpečnostní hrozba, je úplně jedno, co si k tomu povíme dál za příběh. Říká nám, že z nás má dobrý den. Roli Blažka jinak všichni známe.“

Ale ani Jirsa ze své pozice neuhnul a chtěl vědět, co je na textu serveru tak převratného, když je hlavní zprávou dne, ale neobsahuje ani zmínku o tom, čeho se schůzka týkala. „Opovíš mi na to?“ žádal Jirsa Strakatého.

Strakatý po chvíli odepsal, že pokud někoho předchozí opozice tak moc kritizuje, ale po převzetí moci se člen této vlády schází s kritizovaným, zpráva pro čtenáře to je. „Jestli je to zprava dne, nevím. Ale je slabší den, možná jo. A dokresluje (možná podtrhuje) to komunikace Blažka kolem toho včetně těch komickejch výmluv,“ napsal v diskusi Strakatý.

Jirsa uznal, že tento argument patří k tématu, jen dodal, že to vidí jinak. „Ok, tak konečně k tweetu a prostě se neshodneme. Jsem strašně zvědavý na tu reakci, až bude zas další fotka někoho s někým,“ konstatoval.

Konverzaci uzavřel Strakatý. „Já teda myslím, že všechny moje reakce jsou k tweetu. Různě argumentujou, proč je to zpráva. A určitě. Pokud to bude Martin Nejedlý a kdokoliv, odklonu se nebojím. Protože fakt jde hlavně a specificky o něj.“

Poznámku k tématu napsal také ústavní právník z dob úřadování Václava Klause na Hradě Pavel Hasenkopf. „A ti redaktoři Seznam zpráv se tam taky jen naprostou náhodou schovávali před krupobitím...“ podotkl.

A přidal úvahu, jak se na setkání s Blažkem mohl dívat Nejedlý.

„Btw, už si postěžoval Nejedlý, jak byl s celou rodinou v restauraci, když tu ... ó hrůzo ... sám mistr spravedlnosti přisedl si k jejich stolu ... ? Nejedlí si sice odsedli o asi deset centimetrů, co nejdál to jen šlo, ale měli zkažený celý večer, během kterého jinak panovalo mrtvolné ticho, a byla jim způsobena psychická újma tímto setkáním ... zejména Nejedlému, on se obával, že ho mistr spravedlnosti přišel sám osobně zatknout, a málem z toho polkl párátko. A do toho redaktoři TV Seznam, celí promoklí a v gumácích, jim začali crčet vodu na stůl, nevychovanci, ani se nedovolili.“

Psali jsme: A už je zle. Blažkova schůzka s Nejedlým: Piráti se ozvali Kokainem to prý nekončí. Na primátorku se řítí kauza s protekcí Krize, která může položit vládu, ukazuje Vitásková. S energiemi bude ještě horko Senátor Hraba: Jednoznačně podporuji návrhy zvyšující tresty za znásilnění

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE