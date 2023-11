„Vzkažte Putinovi... A vy vzkažte Bidenovi!“ Lipavského a Konečnou posadili moc blízko k sobě

Ve druhé hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se střetli pirátský ministr zahraničí Jan Lipavský a europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM). Vjeli si do vlasů, obrazně řečeno, kvůli migraci, která opět sužuje Evropskou unii. Ale nezůstalo jen u toho. Konečná otloukla Lipavskému o hlavu vztah Česka s USA. „To, co vy předvádíte, to je vlezdoprdelkovství,“ rozkřikla se Konečná. Lipavský jí slovní údery vracel.

reklama

Ministr zahraničí hned v úvodu pořadu konstatoval, že je v zájmu České republiky přijmout nová migrační pravidla v rámci nového migračního paktu. „Řada českých občanů pracuje v zahraničí, dojíždí, takže je v zájmu České republiky, abychom co nejdříve přijali ten migrační kompakt,“ zdůraznil Lipavský.

Připomínal také, že Česko vyjednalo výjimku, že Česko nemusí přijímat jiné migranty, pokud podalo pomocnou ruku stovkám tisíc ukrajinských uprchlíků. A protože se zdá, že válka hned tak neskončí, Česko bude dál z migračního paktu takto vyvázáno.

Konečná vyjádřila naději, že by válka na Ukrajině mohla skončit brzy.

„Vzkažte Putinovi, ať tu válku ukončí a stáhne se z Ukrajiny, pak válka rychle skončí,“ ozval se v tu chvíli Lipavský.

„A vy vzkažte Bidenovi...“ kontrovala Konečná.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Lipavský diváky ujišťoval, že nelegální migranty, kteří v Česku nebudou chtít žít, nebude nutné přijímat.

„My určitě nebudeme dostávat ilegální migranty z cizích zemí. Nedělejme si iluze, že ten konflikt na Východě rychle skončí. Takže buď přijmeme fakt, že si Rusko může válčit, kde chce, nebo se budeme starat o naši vlastní bezpečnost," řekl ministr.

Jan Lipavský Piráti



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já myslela, že si ten kompakt přečtete. Tam ta solidarita je povinná, takže my, když ty migranty nepřijmeme, tak za to zaplatíme. To vyjednal ministr vnitra, se kterým jste byli ve volební koalici. Za mě je ten pakt pro Česko velmi nevýhodný, ale já chápu, že vy jako Piráti hlasujete pro federalizaci Evropy," neudržela se Konečná.

Lipavský kontroval, že usiluje o bezpečnou Českou republiku, která nebude 40 let ničena tak, jak se to dělo za vlády komunistů. „To nechci dopustit,“ zdůraznil Lipavský.

Anketa Líbily se vám letošní oslavy 17. listopadu? Líbily 3% Nelíbily 85% Nevím / Je mi to jedno 12% hlasovalo: 11362 lidí

Prohlásila též, že stávající vláda Česko ničí.

„Nezlobte se na mě, ale to, co vy dnes děláte, je rozklad tohoto státu. Vy si tady hrajete na to, že potřebujeme drahé stíhačky, aby premiér Petr Fiala mohl jet do Washingtonu. Když Američané vydají prohlášení, tak vy je za tři hodiny papouškujete. Mně u vás chybí nějaká suverénní česká zahraniční politika. To, co vy předvádíte, to je vlezdoprdelkovství,“ rozkřikla se Konečná.

„Já vás poprosím o slušné vyjadřování, přece jen máme dobu po poledni,“ ozvala se Terezie Tománková,

„Pardon,“ omlouvala se stávající předsedkyně komunistické strany.

„Vy jste zatím zařídili drahé svetry a nic víc, nic míň,“ rozohnila se Konečná s tím, že ona je nakloněná tomu, posilovat průmyslovou pozici Česka, ale vláda se chová tak, že Tchaj-wan i Čína budou stavět jinde než v Česku. Nové investice se projeví v Německu, na Slovensku, ale v Česku ne.

„Vaše zahraniční politika je tak tristní, že vás nepřijmou ani v Saúdské Arábii, ani nikde v Africe,“ vmetla Konečná Lipavskému.

Ministr zopakoval, že on jako ministr zahraniční nehodlá dopustit, aby se Česko znovu dostalo do područí Moskvy, což by sice komunistům vyhovovalo, ale on prý bude vždy ostře proti tomu.

Psali jsme: 50 miliard eur pro Ukrajinu. Konečná proti. Padly závažné důvody, kam mají peníze jít Teroristickému Rusku zde pšenka nepokvete. A jsme v tom první na světě, jásají ministři Lidé se budou bát a nepříjdou k volbám. Nebo na demonstraci... Konečná tuší cíl vlády „Balast. Slátanina. Ten text viděl poprvé ten večer?“ Výprask Pavlovi za projev. A Klaus? Netleskal

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama