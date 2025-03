„Za 10 let.“ Elon Musk šokoval předpovědí

Musk hned na začátku rozhovoru prozradil, jestli se setkal s větším nepořádkem ve fungování sociální sítě, když ji koupil a přejmenoval ji na X, nebo viděl větší nepořádek ve státní správě Spojených států.

Ted Cruz se přidal.

„Šílené výdaje, věci jako 2 miliony dolarů za změnu pohlaví u myší v Guatemale,“ poznamenal senátor.

Podle Elona Muska lze ušetřit na provozu totálně všech federálních ministerstev. Už jen osekáním softwarových licencí, protože řada úřadů má nakoupené licence, které se vůbec nevyužívají. Úřady s 15 tisíci zaměstnanci prý mnohdy disponují i 30 tisíci licencemi.

„A dokonce i z 15 000 zaměstnanců se nemalá část z nich ke své licenci nikdy nepřipojila.“

V podcastu senátora Teda Cruze také zaznělo, že Musk a jeho spolupracovníci takto odhalili jednu falešnou neziskovou organizaci, která dostala 1,9 miliardy dolarů, ale vlastně nebylo vůbec jasné, na co byly peníze použity. „To je prostě korupce,“ poznamenal senátor Ted Cruz.

„A 2 miliardy dolarů, to nejsou drobné, které by jen tak unikly vaší pozornosti,“ přisadil si Musk. Aby se podařilo podobné věci odhalit, je podle Muska třeba projít obrovské množství dat, protože když se na to zeptáte zaměstnanců, často vám odpovídají: „O tom já nic nevím, zeptejte se někoho jiného.“ Kdyby takovýto nepořádek panoval v soukromých společnostech, pak by podle Muska byla řada z nich vyřazena z burzy a postupně by zkrachovala. Ale federální vláda jede dál. Často bez dohledávání toho, na co se peníze vydávají. Tak to prý fungovalo před nástupem Donalda Trumpa do úřadu.

„Budeme schopni ušetřit bilion dolarů,“ přislíbil Musk. Ale než se podaří zalepit všechny podivné černé díry, bude to podle jeho názoru trvat roky. Rozhodně se nepodaří fungování federálních úřadů zefektivnit během pár týdnů nebo měsíců. A řadu lidí si tím znepřátelí.

Senátor Cruz k tomu poznamenal, že ještě před 5 lety byl Elon Musk hrdinou amerických levicových kruhů. A dnes ho tytéž kruhy mají takřka za ďábla. Druhého nejhoršího člověka na zemi. Hned po Donaldu Trumpovi.

Musk potvrdil, že takto nějak to skutečně dnes je.

„My vlastně rozkrýváme spoustu podvodů a podivných neziskových organizací. A většina z nich je levicově orientovaných,“ nechal se slyšet Musk. S dovětkem, že sto až 200 miliard dolarů dokázali demokraté odklonit směrem k nelegálním přistěhovalcům. A Musk se to teď se svými lidmi pokouší zarazit.

V podcastu zaznělo, že kdyby se podobné praktiky nepodařilo zarazit, ze Spojených států by se postupně stal socialistický stát, v němž by to bylo mnohem horší než dnes v Kalifornii a v němž by už navěky vítězila jen jedna politická strana.

Ve druhé polovině rozhovoru Musk prohlásil, že při současném tempu vývoje nových technologií umělá inteligence za 10 let zásadně promění život člověka. Má za to, že za 10 let bude umělá inteligence chytřejší než ten nejchytřejší člověk na planetě Zemi. „Za 10 let budou pravděpodobně skoro všechna auta řídit roboti. 90 procent ujetých kilometrů za deset let odřídí roboti,“ poznamenal Musk.

Jedním dechem přidal varování. Za 5 až 10 let se mohou ve světě objevit roboti–zabijáci, jak je známe např. z filmů o terminátorovi.

„Už tak brzy?“ ujišťoval se senátor Ted Cruz. A Musk potvrdil, že to myslí vážně.

„Kdyby už existovali roboti–zabijáci, byl bych raději, aby to byli američtí roboti, a ne čínští roboti,“ poznamenal na to konto senátor Cruz.

Musk ihned dodal, že podle jeho názoru tento závod mezi USA a Čínou vyhrají Američané. Pokud tedy Čína nezíská kontrolu nad výrobou těch nejlepších čipů, které se teď vyrábějí na Tchaj-wanu. Pokud by Čína získala kontrolu nad Tchaj-wanem, pak podle Muska hrozí, že by mohla tento závod vyhrát. „Myslím, že jde o záležitost naší národní bezpečnosti,“ zdůraznil Musk.