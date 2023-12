„Za ty lidi z Václaváku musí někdo křičet až v Bruselu.“ Je tu nová koalice

reklama

Předsedkyně strany KSČM, která vznik koalice Stačilo! iniciovala, popsala, proč přišla tato spolupráce. „Je tu nějaká chuť milionu zklamaných voličů potom, aby se ty strany spojovaly a nedopadlo to stejně, jako to dopadlo po posledních volbách do Poslanecké sněmovny,“ řekla Konečná.

Rok Konečná vyjednávala s různými subjekty, často však jednání skončila neúspěšně. „Na mimoparlamentní scéně neexistuje nikdo, s kým bych nějaká jednání nevedla. Bohužel to velmi často skončilo na osobních ambicích, na ambicích sponzorů politických stran,“ dodala šéfka KSČM.

Fotogalerie: - Komunistům Stačilo!

„Takže jsme se potkali s paní Dernerovou, která zaštiťuje tu odbornou část lidí, kteří tam jsou. A přišla jsem na to, že řada těch lidí jsou lidé, kteří jsou spojeni ať už s tím Václavákem nebo s tím, že charakterizují názory, programové cíle a priority těch nespokojených voličů. Samozřejmě jsme především schopni se shodnout na programu,“ uvedla Konečná.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Koalice Stačilo! zároveň oznámila společný postup do Evropského parlamentu v příštím roce. „To, proč jsme se rozhodli jít v koalici, je především to, že já už v tom Evropském parlamentu nechci být sama. Možná to zní moc osobně, ale za poslední čtyři roky jsem tam byla sama, která měla odvahu vystoupit proti premiérovi, proti lidem z Komise, dávat pozměňující návrhy, které pomáhají České republice, vymezovat se v hlasování. Moc bych si přála, a myslím, že by si to Česká republika zasloužila, aby tam takových lidí bylo prostě víc,“ řekla lídryně společné kandidátky Stačilo! do evropských voleb, europoslankyně Kateřina Konečná.

Opřela se do některých českých europoslanců a europoslankyň, kteří dělají bruselskou politiku. „Dnes za nás v Evropském parlamentu bojují pánové Vondra, Zdechovský, paní Šojdrová, paní Charanzová, a to nejsou názory, které charakterizují českou společnost, to nejsou hlasování, která by byli schopni obhájit před lidmi, kdyby šli na ulici,“ pokračovala Konečná.

Fotogalerie: - Vysíláme signál Fialovi

„Lidé, kteří nejsou spokojeni s tím, jak se dnes v Čechách žije, si zaslouží lidi, kteří za ně budou křičet v Evropském parlamentu. Myslet si, že jdete do Evropského parlamentu a budete tam dělat bruselskou politiku, to můžete podle toho, jak se tam chovají tito pravicoví nominanti,“ doplnila.

Chce, aby v europarlamentu měli své politické zástupce lidé demonstrující na Václavském náměstí, a byly tak slyšet i jejich názory. „V Evropském parlamentu se dá udělat setsakramentsky kus dobré práce, minimálně v tom, co vše můžete zabrzdit, na co vše můžete upozornit, co se chystá. A říct tam názory i za lidi z Václaváku. Mým snem je, aby nás tam bylo co nejvíce. Proto se to muselo dát dohromady,“ přiblížila.

„Musím říct, že je pro mě nejcennější to, že se na té kandidátce potkali lidé, kteří jsou s programem, se kterým jdeme, tzn. boj proti Green Dealu, proti migraci, politika ne do zbraní, ale do léků a další témata, souzní. Když budou zvolení do Evropského parlamentu, tak můžeme říct voličům, co tam budou hájit,“ řekla Konečná ke kandidátce Stačilo!.

Naopak se kriticky vyjádřila na společnou kandidátku Spolu! do eurovoleb: „Víme, co hájí Saša Vondra a co hájí Luděk Niedermayer, ale to jsou protipóly v Evropském parlamentu,“ nerozumí tomu, že tato dvě jména s tak odlišnými názory jsou na jedné kandidátce. „Je to neskutečný podvod na voličích, který my hrát nechceme,“ zdůraznila Kateřina Konečná.

Psali jsme: Co to dělá Fiala? „Stačilo!“ Do voleb jde nová koalice. Známá jména „Vzkažte Putinovi... A vy vzkažte Bidenovi!“ Lipavského a Konečnou posadili moc blízko k sobě 50 miliard eur pro Ukrajinu. Konečná proti. Padly závažné důvody, kam mají peníze jít Lidé se budou bát a nepříjdou k volbám. Nebo na demonstraci... Konečná tuší cíl vlády

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE