„Zabavit bydlení. Ale jen bílým.“ V New Yorku se dostali k moci staří známí

Zohran Mamdani nastoupil do funkce starosty New Yorku na začátku letošního roku. Politicky vychází z demokraticko-socialistického křídla americké levice a dlouhodobě kritizuje vysoké nájmy i roli soukromých vlastníků na trhu s bydlením. Ve své kampani sliboval tvrdší regulaci nájemného, zmrazení nájmů v regulovaných bytech a výrazné posílení práv nájemníků.
Pozornost médií přitáhly výroky aktivistky Cey Weaverové, nové ředitelky Mamdaniho městského úřadu na ochranu nájemníků. Ta ve svých dřívějších příspěvcích na sociálních sítích uváděla, že soukromé vlastnictví bydlení podle ní historicky slouží k udržování společenské a ekonomické převahy a útlaku ze strany bělošské většiny a že tento systém zvýhodňuje bělochy na úkor ostatních skupin obyvatel.
Plán na zmrazení nájemného prosazuje Mamdani zhruba v jednom milionu regulovaných bytů. Tento krok by nejdříve musela schválit Rada pro stanovení nájemného, nezávislý orgán, který v New Yorku určuje pravidla pro výši regulovaných nájmů.
Kritici upozorňují, že výroky Cey Weaverové, které mluví o vlastnictví bydlení jako o „zbrani bílé nadřazenosti“, naznačují výrazně radikálnější pohled na majetková práva, než jaký starosta prezentuje navenek. Podle nich nelze tyto názory oddělovat od politiky města, pokud je zastávají lidé odpovědní za její praktické naplňování.
Odpůrci nové bytové politiky také upozorňují, že i bez formálního znárodnění bytů mohou přísné regulace postupně oslabit samotný význam vlastnictví bytů. Zmrazení nájmů, nové povinnosti pro pronajímatele a rozšiřování regulovaného bydlení podle nich vytvářejí prostředí, v němž se soukromé vlastnictví stává ekonomicky stále méně udržitelným.
Část odborné veřejnosti i konzervativní komentátoři varují, že takový přístup může odradit investory a zpomalit výstavbu nových bytů. Právě proto podle nich nelze výroky lidí z nejbližšího okolí starosty vnímat jen jako osobní názory, ale jako signál ideologického směru, kterým se nové vedení města ubírá.
Pod příspěvkem, který sdílel video s vyjádřením Cey Weaverové o kolektivizaci nemovitostí, se v české internetové obci rychle rozvinula živá a výrazně polarizovaná diskuse.
"Je na čase kolektivizovat nemovitosti bílých rodin."— Phoenix ? (@UW_Phoenix) January 5, 2026
- Cea Weaver. Ředitelka Úřadu pro ochranu nájemníků v New Yorku, jmenovaná starostou Zohranem Mamdanim
Na téhle cestě do komunistického pekla už ani nikdo nepředstírá, že je dlážděna "dobrými skutky"... pic.twitter.com/Jm4KXjBB7Z
Část komentujících její výroky tvrdě kritizovala a přirovnávala je k historickým zkušenostem se znárodňováním majetku ve střední a východní Evropě. Někteří upozorňovali, že podobné myšlenky vedly v minulosti k ekonomickému úpadku a omezování osobních svobod, jiní varovali před návratem kolektivistického myšlení v nové ideologické podobě.
I zde se objevovaly také názory, že změna pravidel vlastnictví by vedla k odlivu investic, zastavení výstavby a k dalšímu prohloubení bytové krize. Někteří diskutující zpochybňovali, kdo by v takovém systému nové nemovitosti stavěl a spravoval, pokud by soukromé vlastnictví přestalo dávat smysl.
Vedle kritických hlasů diskusi doplnily i komentáře, které výroky Weaverové relativizovaly nebo označovaly za vytržené z kontextu. Někteří komentující tvrdili, že nejde o komunismus, ale o snahu řešit bytovou krizi pomocí vyššího zdanění nemovitostí či regulací. Jiní naopak považovali celé téma za přehnané nebo za dezinformaci.
Velmi kriticky se k celé věci vyjádřil kritik islámu Lukáš Lhoťan. „Když si zvolíte za starostu islámského neomarxistu a ten hned rozjede kampaň proti bělošským majitelům domů a bytů: Novým islámsko-neomarxistickým starostou New Yorku Zohranem Mamdanim dosazená ředitelka pro ochranu nájemníků Cea Weaverová to říká jasně: Začínáme přeměňovat vnímání nemovitostí z individuálního majetku na kolektivní statky. Zasaženi tím budou obzvláště běloši,“ upozornil ve svém facebookovíém komentáři.
Následně rozvíjí svůj pohled na ideologické pozadí těchto postojů: „Tato neomarxistická americká aktivistka a politička dlouhodobě prosazuje teorii, že vlastnictví domů, bytů a nemovitostí je ‚zbraní bílé nadřazenosti‘ nad barevnými, a proto je potřeba bělochy o jejich majetky obrat…“
Podle něj se podobné myšlenky mohou postupně prosazovat i v evropském prostředí. „Vzhledem k tomu, že tihle neomarxističtí aktivisté prosazují úspěšně tuto svou rasistickou teorii i v EU, tak si nejsem úplně jistý, jestli investice do bytů a domů je úplně ta nejlepší, neboť za pár roků vám čeští PIRÁTI, STAN apod. či vedení EU mohou nějakým způsobem, třeba velkými daněmi, tyto majetky případně znárodnit…“ upozornil.
V závěru komentáře se pak vrací i k osobě nového starosty New Yorku. „Jinak chci napsat více k postavě tohoto nového starosty New Yorku Zohrana Mamdaniho, který pochází z prostředí radikálních amerických neomarxistů – jeho otec je jeden z nejznámějších teoretiků neomarxismu v USA, ale také je jedním z představitelů propalestinského aktivismu a podporuje rasistické teorie o nadřazenosti barevných nad bělochy a hlavně chce co nejvíce omezovat práva jednotlivců ve jménu kolektivní ‚dobré‘ tyranie…“ dodal Lhoťan.
