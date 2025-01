„Žábou na prameni je Pekarová.“ V Partii to bylo ostré

V Partii CNN Prima News se potkali místopředseda Poslanecké sněmovny Aleš Juchelka (ANO), předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, předseda SPD Tomio Okamura a europoslanec hnutí STAN Jan Farský.

Vládní strany spolu s Piráty by podle předvolebního průzkumu zadaného CNN Prima News dosáhly jen na 79 mandátů v Poslanecké sněmovně. Počtem mandátů by je přeskočilo i samotné hnutí ANO. Z opozičních stran by se do Sněmovny vedle SPD dostala i koalice Stačilo! a Motoristé. ANO by tak mělo na výběr, s kým vládní koalici po příštích volbách složit. Všechny tři mimovládní strany, které by podle průzkumu překročily pětiprocentní hranici vstupu do Sněmovny, avizovaly vůči ANO svou připravenost jít s ním do vlády.

„Vidím v průzkumu neschopnost současné vlády. Hospodářské ztráty jsou strašlivé,“ okomentoval průzkum poslanec hnutí ANO Aleš Juchelka. A ukázal, jakou důvěru mají vládní politici. „V důvěře přeskočila premiéra Fialu i komunistka Konečná,“ řekl důrazně Juchelka.

Chystá hnutí ANO koalici s komunisty? To poslanec jednoznačně odmítl. „Není pravda, že chceme koalici s komunisty, nic takového na stole není,“ odpověděl Juchelka. „Vyjednává se až po volbách,“ dodal s tím, že koalici Stačilo! hnutí rozhodně dopředu nevylučuje.

I přes čísla, která vyšla z průzkumu, si předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda myslí, že naději postavit příští vládu má vláda současná. „Myslím si, že volby vyhrát můžeme,“ řekl a hned vysvětlil proč. „Když se kouknete na rok 2021, hnutí ANO v průzkumech vedlo podobně jako nyní, koalice vypadaly takhle, v průzkumech jsme také nezískávali dost, a jak to dopadlo,“ řekl.

I Benda se pozastavil nad důvěrou, či spíše nedůvěrou v politiky. „Je to ukázka toho, jak je společnost rozdělená. Dřív měli politici důvěru až 60 %, i ti kontroverzní měli kolem 40 %. Dnes to není. Nevím co s tím dělat, je to strašné,“ povzdychl si Benda. A že ho vkládání důvěry v některé politiky děsí. „To, co Babiš předvádí ve Sněmovně, to je naprostá destrukce, tak mě překvapuje těch 30 % důvěry v jeho hnutí,“ řekl předseda poslaneckého klubu ODS.

Předseda SPD Tomio Okamura se bojí o propadlé hlasy při volbách. V minulých volbách – které vyhrála koalice SPOLU a složila s koalicí PirSTAN vládu – strany, jež se nedostaly do Sněmovny, získaly přes milion hlasů. To při nastávajících volbách nechce Okamura dopustit. „Je potřeba občanům nabídnout voličům program, aby nepropadly hlasy jako při minulých volbách, kdy propadlo přes milion hlasů. Chceme se spojit proti Fialově vládě s Trikolorou, se Svobodnými i s PRO a dát je na jednu kandidátku pod značkou SPD,“ vysvětlil Tomio Okamura.

Jan Farský čelil poznámce, že STAN nemá silné voličské jádro. To znamená, že mnoho lidí STAN uvádí v průzkumech jako druhou volbu. „Chceme oslovit a přesvědčit co nejvíc voličů; nestrašíme, ale hledáme řešení. A preference nám stoupají,“ věří síle STANu Farský. „Voličské jádro nemá žádná strana,“ podotkl.

A došlo i na podezření, že STAN v zákulisí peče budoucí vládní koalici s hnutím ANO. „ANO rozhodně není náš koaliční partner, nedokážeme si představit s ním složit vládu. Předsednictvo při jednání projevilo nulový zájem jít do koalice s ANO,“ vyloučil vládní spolupráci Farský a dodal, že STAN cílí na jediné, pokračovat ve vládě v nynějším formátu, tedy ve spolupráci se SPOLU. Přesto počítá i s alternativou v opozičních lavicích. Podle Farského by STAN odváděl pozitivní a konstruktivní opoziční práci.

Ač si Aleš Juchelka nechtěl zavdat u jasného vyjádření ohledně spolupráce s koalicí Stačilo!, u hnutí STAN se vyjádřil velmi čitelně. „Jako bytostný demokrat nesouhlasím s politikou STAN, oklešťuje svobody. Mám pocit velkého sešroubování svobod,“ kroutil Juchelka hlavou nad případnou vládní koalicí se STANem. Ale zároveň dodal, že od ANO nelze čekat antikampaň proti vládním stranám. „Nepojedeme obsesivní kampaň, jak to dělají vládní strany. Od nás se nedá čekat nějaké Antifiala, Antirakušan. Budeme kritizovat vládu, to ano, ale na základě faktů a jen faktů,“ zdůraznil Juchelka.

Nad Juchelkovými slovy se pousmál Marek Benda. Připomněl Babišovy projevy ve Sněmovně. „Andrej Babiš a jeho soubor nesouvisejících vět, které urážejí každého ve vládě. Útočí na všechny a za pomoci emocí. Divím se, že říkáte takové věci,“ neodpustil si kousavou poznámku Benda. – Čímž rozparádil Juchelku: „Vy pořád jedete rétoriku Antibabiš,“ zaútočil na kolegu poslance z ODS. – Ten si to samozřejmě nenechal líbit. „Vy jedete jenom Antifiala, pětidemolice. To vy budete v kampani s vládou pořád válčit,“ podotkl Benda. – Juchelka nevěřil vlastním uším a hned připomněl kampaň ODS. „ A co billboardy s Andrejem Babišem a s Putinem?“ vypálil Juchelka otázku. „Nebo výměna slova Česko za Rusko?“ sázel Juchelka před Bendu otázky.

Tomio Okamura by nedůvěru v politiku řešil pozitivním programem. A hned vysvětlil, že právě takovým se může pyšnit jeho SPD. „Chce to pozitivní program. My ho máme. Pozvednout národní ekonomiku. Ne být jako mopslík Unie. Potřebujeme vyšší platy, chceme odstoupit od Pařížské dohody, vystoupit ze systému emisních povolenek. A prosadit nulovou toleranci nelegální migrace,“ vysázel na stůl Okamura své argumenty. „Tam, kde je migrační bordel, tam klesá prosperita,“ prohlásil Tomio Okamura.

Farskému přistála otázka na Green Deal, který hnutí STAN vehementně prosazuje. „Green Deal schválila vláda Babiše, pokračovala v tom tato vláda,“ obvinil Farský předchozí i tuto vládu. A uznal, že do politiky „Zeleného údělu“ se bude muset sáhnout. „Do toho se bude muset sáhnout, to je jasné,“ řekl, ale pokračoval. „Mění se klima ve světě, hoří půlka Los Angeles, povodně na Moravě, ve Španělsku. Nejde říct, že se nic neděje. To by bylo sobecké,“ vysvětlil Farský Green Deal na třech lokálních přírodních katastrofách. „Většina lidí je, i přes obraz ze sociálních sítí, solidárních a chce řešení,“ domnívá se.

Podle Farského je důležité, aby Evropská unie reagovala na ústup globalizace. „Globalizace se omezuje, skončila. USA na to reagují. Reagovat na to musí i Evropa. Evropa musí být soběstačná a nezávislá a prosperující,“ vysvětloval. „My jsme prosperující jen díky Evropské unii,“ vyjádřil Farský svůj názor na ekonomickou situaci České republiky, ač čísla o českém hospodářství jsou nepříznivá.

Marek Benda zmínil, že viníkem současných strastí je příliš rychlý přechod na elektromobilitu. A že trh na to nebyl připravený. „Evropa uvěřila, že může přejít na elektromobilitu. Ale ukazuje se, že to nefunguje. Investujeme do stavby dálnic, železnice a do obrany; to můžeme udělat ze strany státu. Ale ekonomika musí pracovat sama o sobě. A nepracuje,“ vyjádřil Benda svou skepsi vůči Green Dealu. „Ta rychlost, s kterou jsme chtěli přejít na elektromobilitu, byla příliš ambiciózní,“ myslí si vládní poslanec.

Podle Juchelky jde úpadek České republiky za vládou Petra Fialy. „Devět čtvrtletí za sebou v ČR padaly reálné mzdy, okolní země rostou, u nás to je katastrofa,“ řekl. A pustil se do kritiky Green Dealu. „Všechna grýndýlová opatření odsouhlasila vláda Petra Fialy. Green Deal je koulí na noze všech podnikatelů v Evropě,“ poznamenal Juchelka. A dodal, že přesouváme výrobu do Číny, což z nás činí snadný cíl. Zatímco USA podle něho od takové závislosti couvají, a že bychom měli jít jejich příkladem.

Podle Tomia Okamury chybí České republice institut referenda. „Jsme poslední země, která v Evropě nemá referendum. To je velký dluh demokracie,“ řekl. A jaká je zahraniční politika SPD? „My prosazujeme politiku všech azimutů. V růstu ekonomiky jsme jako Evropa na chvostu světa. Jednejme a obchodujme se všemi,“ agitoval za ještě otevřenější ekonomiku předseda SPD.

U jeho slov se ale potutelně usmíval Marek Benda. A následně ukázal, proč ten potutelný úsměv. „Politiku všech azimutů prosazoval Miloš Zeman a pak řekl, že se v Putinovi strašně zklamal, to jen na připomenutí,“ obrátil se Benda na Okamuru.

Ale dalším tématem k probrání se stal jednací řád Poslanecké sněmovny. „Chceme změnit jednací řád sněmovny. Ale ve shodě s opozicí. Změna jednacího řádu ovšem nespraví společnosti. Vždyť sněmovna je odrazem společnosti. A vidíme v jakém stavu je sněmovna,“ popsal Benda.

Atmosféra a efektivita sněmovny se rozpadá i podle Jana Farského, který v ní 12 let zasedal. „Situace ve sněmovně se soustavně zhoršuje. Pohled na sněmovnu teď skutečně není hezký,“ zhodnotil jednání sněmovny a jednotlivých poslanců.

A připomněl, že jednání plné obstrukcí a hádek snižuje atraktivnost práce poslance. Několik nynějších poslanců již oznámilo, že kvůli atmosféře ve sněmovně nebude v následujících volbách kandidovat. „Pro rodinný a osobní život je práce ve sněmovně destruktivní. Nelze předpokládat, kdy a jak dlouho se bude jednat. Chcete odvést dobrou práci, ale nechcete si zničit život. Zmizely i gentlemanské dohody,“ zhodnotil Farský.

Aleš Juchelka s podobnou rétorikou ovšem nesouhlasil. „Nesouhlasím, že sněmovna je nefunkční,“ řekl a ukázal na Evropský parlament, kde mají poslanci právo na jednu minutu projevu. „Nechci, aby u nás vznikl podobný deficit demokracie. Nechci mít jednu minutu na svůj názor a čekat, jestli na mě bude reagovat evropský komisař. To je naprostý deficit demokracie,“ odmítl Juchelka razantně změnu jednacího řádu sněmovny.

Podobného názoru byl i Tomio Okamura. „Na změnu jednacího řádu nepřistoupíme. Poslanci se umí dohodnout, žábou na prameni je předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová. Chová se arogantně. Vláda přistupuje i jejím prostřednictvím k demokracii selektivně,“ řekl Okamura a připomněl, že SPD nemá ve vedení sněmovny svého zástupce, ač zastupuje půl milionu voličů.

A ukázal na minulé volební období, kdy vládlo hnutí ANO s premiérem Andrejem Babišem. „Při minulé vládě se vláda i opozice dokázaly dohodnout, mluvily spolu, jednaly, obrušovaly hrany, teď to s Pekarovou nejde,“ řekl Okamura a připomněl, že v té době byl on sám ve vedení sněmovny.

Okamurově slovům se ovšem vysmál Marek Benda. „To nebyla kritika, to byla snaha Okamury stát jinde než hnutí ANO. Svádět to na Pekarovou je absurdní. Té destrukce z vaší opoziční strany bylo příliš mnoho, to vy jste zabetonovali jednání sněmovny,“ řekl důrazně a připomněl, kdy Omarua poprvé obstruoval. Při přijímání pandemického zákonu, při kterém Fialova vláda rušila nařízení Babišovy vlády, že se všichni zdravotníci a pracovníci sociální péče musí očkovat proti covidu, jinak dostanou výpověď.

Na přetřes dále přišla žádost policie o vydání Tomia Okamury k trestnímu stíhání. „Trestné oznámení vzešlo ze strany vládní koalice, podal ho bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil z TOP 09,“ prozradil Okamura.

A požádá sám Okamura sněmovnu, aby ho vydala? „Nechám to vydání na vládních poslancích, bude to politický proces,“ slíbil Okamura.

Marek Benda byl z celé kauzy vysloveně nešťastný. „Odmítám, že je to akce vládní koalice. Jsem z toho úplně nešťastný,“ přiznal matador ODS. „Tohle vedlo ke zvýraznění pana Okamury a toho jeho plakátu,“ děsil se Benda.

Jasno ve věci měl Jan Farský. „Doufal jsem, že pan Okamura se nebude ukrývat za imunitu, že si nebude hrát na nadčlověka, jehož se spravedlnost netýká. Tak se ukrývat bude. Myslím si, že by se měl pan Okamura vydat,“ zhodnotil Farský.

Aleš Juchelka radí opatrnost. „Kloním se k tomu, aby se pan Okamura nevydával. Budeme v tom velmi opatrní,“ řekl Juchelka.

