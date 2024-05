„Začněte u sebe.“ Zelení chtěli danit boháče, ale otočilo se to na ně

25.05.2024

Zdanit „superbohatství“, to je návrh z dílny Zelených před eurovolbami. Přišel ale výsměch, co na to asi poví jejich členové užívající si svých koryt? Ozvalo se volání především po boji s daňovými ráji. Kdo nápad naopak vítá, je ředitel neziskovky Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek, právě ten by ale coby „dotační násosek“ měl podle senátora Hraby vracet peníze do státní kasy.