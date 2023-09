„Žádný úspěch, pane Fialo“. Rouček srovnal chování vlády s Německem a je to drtivé

reklama

„Jsem přesvědčen, že máme za sebou pandemii koronaviru, i když nelze vyloučit, že bude nějaká další vlnka. Čili to máme za sebou. Jsem přesvědčen také, že máme za sebou také energetickou krizi, kterou jsme měli na počátku ruské invaze na Ukrajinu. Jen se musíme z toho jak sociálně, tak energeticky dostat,“ uvedl Libor Rouček na začátek dnešního komentáře, kdy reagoval na rozhovor premiéra Petra Fialy pro iDnes.cz, ve kterém tvrdil, že „děláme všechno pro to, abychom krize zvládli, a teď to nejhorší máme za sebou a přicházíme do pozitivnějšího období.“

Stagnujeme jako Německo? Investují za desítky miliard

„Jeden údaj je, že jsme jediná země z celé EU, jejíž ekonomická výkonnost dosud nedosáhla právě předcovidovou úroveň. Jsme země, která má jednu z největších inflací. Jestli pan Petr Fiala nebo kdokoli z vlády dává osm nebo devět procent za příklad úspěchu, tak to samozřejmě žádný úspěch není. V inflaci jsme opět jedni z nejhorších. Rok se mluví o konsolidačním balíčku. Přitom veřejné finance nemáme konsolidované,“ uvedl Rouček a odkázal na srovnávání, která v médiích slyšíme od hospodářských specialistů.

„Provládní ekonomové se snaží srovnávat s Německem. I v Německu je stagnace. Jenže Německo má našlápnuto do budoucna. Například jsou to energie, kdy se už více než polovina elektřiny vyrábí z obnovitelných zdrojů. Tady se mluví o lithiu, o elektromobilitě, o čipech, ale ono se nic neděje,“ kritizuje Rouček. „V Německu jsou továrny, např. Tesla. Když si vezmeme čipy, jen za poslední měsíce tam investují americký Intel, Tchajwanci… Jen tyto dvě investice dohromady dělají 40 miliard eur. Kde máme my takovéto investice? Žádné nemáme!“ dodal Rouček.

Bývalý místopředseda Evropského parlamentu pevně věří, že už nebudeme mít nárazy jako covid nebo energetickou krizi, jedním dechem ale dodává: „Zdaleka nejsme z toho venku.“

Psali jsme: Bouře nad Rajchlovou demonstrací. Sto tisíc účastníků, nebo deset? Už se šíří FOTO Nebudeme poslouchat Berlín, ani Leyenovou... „Vzpoura“ v EU. Kvůli Ukrajině Putin nás napadl, co dělat... Dostanou Češi do schránek brožuru jako Švédové? Fiala: Česko není v NATO černým pasažérem, svoji bezpečnost bere vážně

Uplynulá sobota byla ve znamení demonstrace na Václavském náměstí. „Část naštvané veřejnosti. Jsem přesvědčen, že demonstrace nic nevyřeší. Ano, lidé dají najevo svůj názor,“ podotýká Rouček.



Problematickým bodem je pro spoustu lidí nový způsob vyplácení důchodů. „Důchodci, samozřejmě po několika opatřeních vlády, na tom budou hůře než předtím. Vláda nyní ohlašuje, jak stoupnou důchody o nějakých 360 korun, ale když si vezmeme inflaci, která bude za celý letošní rok cca 11 procent, tak nárůst nebude ani takový, jako před konsolidačními opatřeními,“ popsal.

Sociální problematiku stranou, stačí se podívat dál. „Nejsou peníze ani ve zdravotnictví ani ve školství. Parlament schválil, že učitelé by měli dostat snad 120 procent průměrné mzdy? Ale to zdaleka nemají. Když se podíváme na příslušný rozpočet na příští rok, v konkrétní kapitole školství, je tam obrovský propad financí. Když tvrdíme, že chceme být znalostní ekonomika, mít vzdělanou populaci, ale na školství, vědu, výzkum dáme méně...

Vláda by si měla ujasnit priority a jak chceme, aby naše společnost a země do budoucna vypadala. Týdny a měsíce se o tom mluví, ale výsledek je negativní jak pro konsolidaci veřejných financí, tak pro jednotlivé skupiny, které konsolidace postihne. Pokud chceme vzdělanostní ekonomiku, tak musím dát více peněz do školství, a ne mu peníze ubírat,“ konstatuje Rouček.

Na vzdělání, vědu a výzkum až naposled?

„Opět se o tom týdny, měsíce bohužel jen mluví. Výsledek je bohužel negativní. Jak pro konsolidaci veřejných financí, tak samozřejmě pro jednotlivé skupiny, které tzv. konsolidace postihne. Ano, pokud chceme znalostní ekonomiku, potřebujeme vyspělý Západ, a nelze nechat školství umírat,“ dodal.

Upozornil i na tzv. dobrovolné přesčasy. „Naštěstí jsem letos žádný úraz neměl a nemusel jsem jít do nemocnice. To bylo asi předloni,“ vzpomenul. „Jenže, jak se bavím s lékaři, oni slouží 26, 30 hodin nonstop… tzv. dobrovolné přesčasy. Nejen tato vláda, ale i jakákoli vláda, byť i budoucí musí hledat řešení, abychom měli dostatek zdravotnického personálu. Do budoucna. Jak naše populace stárne, bude potřeba dát více prostředků do oblastí jako je zdravotnictví, sociální péče, a zaměstnat více lidí. Na tom by měla být shoda mezi vládou a opozicí. Měla by existovat shoda, a ne kritizovat jen lékaře a sestřičky a chystat dobrovolné přesčasy. Není to dobré ani pro zdravotnický personál, ani pro pacienty,“ uzavřel komentář Libor Rouček.

Psali jsme: Hlaváček (STAN): Metodika spoluúčasti investorů se v praxi osvědčuje Schillerová (ANO): Omítka už opadala, za ní se vyjevuje už jen zuřivá snaha udržet se u moci Dny NATO v Mošnově navštívilo první den 100.000 lidí, lákala hlavně letadla Šulda (KSČM): Chybí peníze na důchody? Zdaňte boháče, banky a korporace

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE