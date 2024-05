„Zakázáno to říkat.“ Ale Vitásková to Rajchlovi řekla, musela

Na akci předsedy strany PRO Jindřicha Rajchla vystoupila bývalá šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. Konstatovala, že evropská energetika jde špatným směrem a že to povede k nekonkurenceschopnosti Evropy. Bez ruského plynu to podle ní nepůjde, i když je zakázáno to říkat. A vyjádřila se, že by neměla problém být expertkou strany PRO.

reklama

Vitásková prozradila, že 6 let na ERÚ ji naučilo politickému nadhledu a tomu, jak do ní zasahuje Brusel. „Jdeme špatným směrem, já to říkám minimálně patnáct až dvacet let. Evropská energetická politika jde špatným směrem a bude to mít a má to následky,“ prohlásila. Dodala, že na tyto dopady upozorňovala, ale pokračovalo se stále dál a chyba se stále prohlubuje. Nevidí nikoho, kdo by to chtěl napravit, místo mazání medu kolem huby voličům.

Jako chybu vidí už tzv. unbundling, kdy se rozdělovaly energetické společnosti. Což mělo být lepší spotřebitele. Nebylo a utratily se miliardy. Pak nastala liberalizace, přišli obchodníci s plynem a energiemi, a ačkoliv byli jen dva producenti, tak obchodníků byli stovky. „Ať mi někdo vysvětlí, v čem to mělo být lepší pro konečného spotřebitele,“ řekla Vitásková a dodala, že krachování těchto obchodníků ukázalo, jak „výhodné“ to bylo. Dotyční vydělali, ale sami dostali do potíží lidi i firmy (kauza Bohemia Energy – pozn. red.). Regulátor mlčel.

Pak začala válka na Ukrajině a Vitásková si trvá na „zakázaném“ názoru, že bez ruského plynu to nejde. A pokud to půjde, povede to ke krachu firem a energetické bídě. Sankce vedly k prohloubení ekonomické krize celé EU. Tzv. odpojení od ruského plynu je jen rádoby odpojení, protože se stále dovážel ruský zkapalněný plyn. Na čemž vydělali obchodníci, ale rozhodně ne spotřebitelé.

Anketa Dovolili byste týmu Ruské federace startovat na příštím mistrovstí světa v hokeji? Ano 93% Ne 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1135 lidí

Zmínila, že podpora obnovitelných zdrojů plynule přešla do Green Dealu. Připomenula, že Green Deal podepsal ještě Andrej Babiš. Zbavit se Green Dealu, pokud by se podařilo, by byl majstrštyk, ale rozhodně ho nedosáhnou ti, kdo jsou dnes v parlamentu. Dopad Green Dealu bude prý katastrofální na všechny obyvatele EU už za dva nebo tři roky. „My to schytáme samozřejmě, protože jsme malí,“ doplnila. Zde bude dobré pozorovat ekonomiky na východ od nás, které se dle Vitáskové ohlíží na své národní zájmy, ale přitom nejsou nepřátelské k těm ostatním. Důsledek bude nekonkurenceschopnost Evropy a zaostávání za zbytkem světa.

Dle Vitáskové chyby zatím napravit nelze, protože politici, kteří by je napravit chtěli, zatím nejsou. Nejsou prý ani ochotní, ani schopní. Poukázala na to, že plyn z ruského potrubí je suverénně nejlevnější a dodávky byly spolehlivé. Obává se, že ČR se svou politikou dostane do vakua, což jí uškodí, až se situace stabilizuje.

U elektřiny soudí, že česká výroba je dostatečná. Ale že je potřeba odejít z lipské burzy. Nikoliv navždy. Ale konstatovala, že lipská burza je spekulativní a jedná se o „dobrý kšeft“ pro pár zájmových skupin, v neprospěch spotřebitele. Zmínila, že burza měla sloužit hlavně pro přebytky, a tak by na ní měla ČR dodávat.

Byla otázka na výrobu elektřiny z uhlí. Vitásková řekla, že na emisní povolenky se dívá stejně jako na lipskou burzu a že to opět vede ke spekulacím. Nevidí důvod pro konec uhelných elektráren, když byly modernizovány. Ukázala na Čínu, která uhelné elektrárny vesele používá dál.

Řešila otázku, jak se může malá země jako ČR postavit směrování EU a v této souvislosti uvedla Maďarsko. Ale ČR prý není tak odvážná a schopná si trvat na svém. Rozhodnutí ponechat si uhelné elektrárny nepovažuje za takové, které se dá ustát. Což vede k otázce, k čemu je Evropská unie a jak se má tento spolek změnit. Proto jsou zásadní evropské volby a zvolení europoslanců, kteří se o změnu budou zasazovat. A pokud to nevyjde, tak ti odvážnější se prý pohlédnou po členství ve skupině BRICS. Což by dle Vitáskové mohla být cesta pro Českou republiku.

Také se vyjádřila, že by neměla problém být expertkou strany PRO. Nicméně v politice už být nechce.

Psali jsme: Průlom. Vitásková se po letech blíží k vítězství „15 tisíc Kč po mně chtějí. Pomoc!“ Levnější elektřina? Tvrdý náraz „Zemědělci nepolíbili prsten, tak je potrestám?“ Vitásková se neudržela: Co si to Fiala dovoluje! Vitásková se dočkala omluvy od ministerstva

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE