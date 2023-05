„Založí tu restaurace a bary.“ Smlouva s USA: Rajchl objevil zapadlé. Černochová jako Biľak

reklama

„Dnešní tiskovou konferenci jsme svolali proto, že vláda schválila dokument, který se nazývá Dohoda mezi ČR a USA o spolupráci v oblasti obrany. Pokud jste si tento dokument pročítali, tak jste možná s údivem zjistili, že o společné obraně neobsahuje ani čárku, vyjma článku 6, ve kterém se upravují společné česko-americké hlídky k zajištění veřejného pořádku, ale k tomu se ještě dostaneme. Americkým ozbrojeným silám umožňujeme zřizování prodejen potravin, poboček bank, otevření stravovacích zařízení, společenských a vzdělávacích center, neboli restaurací a barů, dokonce i vzdělávacích zařízení, takže nějakých škol, rekreačních zařízení. Ministryně obrany nás ubezpečuje, že tato dohoda neznamená trvalou přítomnost vojska USA na našem území. Když si čtu články téhle dohody, tak mi na mysli vytanou zákony z různých amerických filmů, kde na cizím území se prohánějí američtí vojáci, mají tam svoje základny, ale tam ty základny mají. Přesto to, co se dočteme v této dohodě, upravuje přesně tu situaci, kterou je možné vidět v těch filmech. Tahle dohoda totiž není o obranné spolupráci. Toto je dohoda, která zajišťuje podmínky trvalé přítomnosti ozbrojených sil USA na území České republiky,“ podotkl úvodem Ondřej Svoboda.

„To dokládá i ustanovení, které umožňuje armádě USA využívat česká vojenská zařízení na našem území, bezplatně a s výlučným přístupem. To znamená, že ta zařízení a ty části těch zařízení, které USA prohlásí za jejich výsostné nebo výlučné, tak podléhají režimu, ve kterém nebudou mít čeští vojáci ani české úřady přístup do těchto zařízení a stávají se tak výlučně americkými. Ačkoliv tedy vlastnické právo na Ameriku nepřejde, ale česká strana je nebude moci využívat. Nevzpomínám si, že by česká vláda v předvolebních slibech zmiňovala cokoliv o zřizování vojenských základen na území České republiky. Dokonce jsem nezaznamenal, že by něco takového bylo v programovém prohlášení vlády. Poslední zmínku o přítomnosti amerických vojsk na našem území jsem zaznamenal ve veřejném prostoru, když se Topolánkova vláda snažila prosadit zřízení amerického radaru na území České republiky. Tehdy Topolánkova vláda byla nucena pod tlakem veřejnosti od tohoto záměru ustoupit. Současná vláda se již názorem veřejnosti nezabývá vůbec, ignoruje ji, stejně tak v ostatních záležitostech, v podstatě českou veřejnost podvedla,“ zmínil.

„Paní Černochová nás ujišťuje, že tato dohoda neznamená přítomnost vojska USA na území České republiky. Neznamená, je k tomu potřeba souhlas Parlamentu. Ale zapomíná k tomu veřejnosti připomínat, že v Poslanecké sněmovně má 108 poslanců a například právní předpisy týkající se novelizace branného zákona Poslaneckou sněmovnou prošly jako nůž máslem. Co teda brání Poslanecké sněmovně, co jim zabrání, aby schválili pobyt spojeneckých vojsk, vojska Spojených států na našem území? Já mám za to, že nic. Že ve chvíli, kdy vláda podá takový návrh, tak Poslanecká sněmovna ho vždycky schválí. Totéž Senát. Takže pokud nám paní Černochová sděluje, že rozhodnutí Parlamentu České republiky je pojistkou, která má zabránit vstupu a trvalé přítomnosti vojska USA na našem území, je to výsměch veřejnosti,“ zmínil dále Svoboda. Podle něj americkým vojákům předáváme naše vojenská zařízení.

„Představte si, že se v USA dostane k moci někdo, kdo má výrazně radikálnější myšlenky než současný prezident. Někdo, komu se nebude líbit, k jakému politickému vývoji dochází ve střední Evropě. Co asi Američané budou dělat? Budou se snažit ovlivňovat,“ sdělil dále Svoboda. Cizí armáda podle něj nebude vždy tou přátelskou.

„Kritikům dohody je vyčítána neznalost, neorientace v dané problematice, případně odpor k jakékoliv spolupráci v rámci euroatlantického prostoru. Mohu všechny ujistit, že toto není pravda. Při vší skromnosti, byl jsem to já, který před mnoha lety vyjednával přístup k mnohostranné smlouvě o statutu ozbrojených sil a co se týče významu euroatlantické spolupráce, tak toto si každý může dohledat v našem programu,“ řekl Petr Vacek.

„Rád bych upozornil, že existuje významný rozdíl mezi dojednáváním mnohostranné mezinárodní smlouvy a dvoustranné, tzv. bilaterální mezinárodní smlouvy. Zatímco mnohostranná mezinárodní smlouva z roku 1951, kterou jsem zmínil, je výsledkem společných zájmů všech států Severoatlantické smlouvy, tak bilaterální smlouva vždycky převáží, pokud jednání nejsou správně vedena, na jednu stranu. A my jsme vždy byli a budeme příznivci novelizace smlouvy z roku 1951, tzv. SOFA na dnešní podmínky. Já bych to rád přirovnal ve sportovní terminologii, že pokud se hraje fotbal, a máme zvláštní kus v naší jedenáctce, tak ostatní hráči dokážou jeho neznalost a neschopnost nahradit. Pokud však hrajeme tenisový turnaj a na jedné straně je osoba neschopná, nezkušená a servilní až zbabělá, tak už jí nepomůže nikdo. A výsledkem toho je prohra, výsledkem toho je dokument, který máme nyní na stole – a jmenuje se Dohoda o spolupráci v oblasti obrany,“ dodal Vacek.

Podle Vacka jde o dohodu protektorskou

„Tato smlouva v právní rovině poskytuje mimořádný rozsah výhod a výsad pro americkou stranu, aniž by to samé bylo poskytnuto straně české. Pokud někdo hovoří o tom, že tato smlouva vždy bude nerovnovážná, a to pouze z toho důvodu, že na americké straně nikdy Česká republika nebude zřizovat své vojenské základny, pak nám vědomě lže, protože český vojenský personál se pravidelně nachází na území USA, ať v rámci společných cvičení, zaškolení či seznámení se s technikou či jinými postupy. A nastává nyní situace, kdy touto dvoustrannou smlouvou my poskytujeme americkým vojákům nacházejícím se na území České republiky významně lepší postavení, než budou mít čeští vojáci ve Spojených státech,“ dodal.

„Touto dohodou jsme zvýhodnili americký vojenský personál v podstatě na úroveň diplomatických misí. A českým vojákům jsme ponechali to, co je víc než sedmdesát let platné a co je pro ně značně nevýhodné a v kritických momentech je to může výrazně ohrozit na životě a zdraví,“ dodal.

„Takováto dohoda, která opravdu jednoznačně zvýhodňuje americkou stranu, aniž by poskytla elementární záruky české straně při jejích misích ve Spojených státech, tak je dohodou nerovnovážnou. Tato dohoda je dohodou protektorskou a od protektorské dohody k protektorátní zbývá už jen krůček. My nesmíme dovolit, aby vznikla nerovnovážná protektorská smlouva, tato dohoda, a my musíme minimálně přijmout katalog společných prohlášení, který jsme sestavili a který je poslední záchrannou brzdou pro to, abychom se stali zemí podřízenou,“ dodal Vacek.

Maršálková a její kritika médií

„Teď se nehraje o poslance, teď se hraje o nás. O naše děti. A já se ptám veřejnoprávních médií, kdy o tom budete ty občany informovat? Kdy začnete plnit svoji zákonnou povinnost, že máte podávat pravdivá, nestranná a objektivní zpravodajství, informace, protože my občané České republiky máme právo na pravdivé, nestranné a objektivní informace, a máme právo, abychom si udělali sami svůj vlastní názor. Přestaňte žonglovat se slovem dezinformace, přestaňte nálepkovat a začněte informovat,“ rozhorlila se následně Alena Maršálková.

„Zákonodárci. Vaše arogance vám čiší z očí, když s námi mluvíte. Když námi opovrhujete. Protože ta vaše 108! Protože se snažíte zavést korespondenční volbu. Protože se snažíte ze starých občanů udělat nesvéprávné a vezmete jim volební právo,“ rozhorlila se dále Maršálková.

Černochová po boku Biľaka, uvedl Rajchl

„Takhle nevyvážený pamflet jsem snad za svoji právnickou kariéru nečetl. Tuto dohodu zcela jednoznačně odmítáme a budeme dělat všechno pro to, aby nebyla ratifikována Parlamentem České republiky. Je ministerstvo paní Černochové samostatným úřadem, nebo se jedná o expozituru Pentagonu na území České republiky? Myslím si, že ta druhá varianta je ta správná. Poté, co tady servilně dojednáváme kontrakt na nákup letadel F-35, kdy začneme v napjaté situaci našeho státního rozpočtu platit nehorázné sumy, výrobci těchto letadel od roku 2025, aniž bychom první letadlo viděli před rokem 2030, to znamená absolutně nevyvážená dohoda, přichází ještě nebezpečnější dokument, který skutečně může znamenat velké bezpečnostní riziko pro Českou republiku,“ hovořil šéf strany PRO Jindřich Rajchl.

„Já tento dokument vidím jako vázací akt, já osobně tvrdím, že paní Černochová se postavila bok po boku Vasilu Biľakovi. Tohle je věc, která je bohužel fatálním paradoxem v České republice, že v době, kdy potřebujeme suverénního a odvážného ministra obrany, se na tento úřad, do jeho čela, dostala osoba, která na to nemá. Svým vzděláním, svojí zkušeností, svojí inteligencí ani svojí emoční stabilitou. Paní Černochová, vzdejte to,“ rozhorlil se dále Rajchl.

Vláda by podle něj měla podat demisi, i kvůli konsolidačnímu balíčku. „Pojďme společně zatlačit vládu k demisi,“ zakončil svůj krátký projev Rajchl.

Na novinářský dotaz ohledně toho, jaké kroky hodlá strana PRO udělat, aby k ratifikaci nedošlo, Rajchl odpověděl: „Ty demonstrace, které jsme pořádali 11. března a 16. dubna, tak byly jenom prvními dvěma kroky k tomu, abychom dosáhli toho, co už je teď jednoznačným cílem, a to je demise vlády Petra Fialy. My jsme původně vyzvali tu vládu k tomu, aby s námi jednala, ta vláda absolutně neodpověděla, následně nám představila balíček, ozdravný balíček, to byla parodie, to nemělo s ozdravným balíčkem nic společného. A tahle vláda už prostě nemá mandát vládnout. Když vidím, že se tady vyhlašuje stávková pohotovost, ať už ze strany odborů pana Středuly, nebo ze strany odborů Škoda Auto, tak myslím, že to potvrzuje zcela jednoznačně to, že jsme měli pravdu, když jsme k tomuto vyzývali už před několika měsíci. My samozřejmě budeme v tom našem úsilí pokračovat. Pokud odbory vyhlásí stávku, my to velmi rádi podpoříme a připojíme se k tomu, pokud nikoliv, připravujeme svoji vlastní variantu, o které budeme veřejnost včas informovat tak, abychom dospěli k takové formě protestu a k takové formě nátlakových akcí, že ta vláda bude muset pod tím tlakem podat tu demisi, protože opravdu to je jediná záchrana pro Českou republiku.“

Psali jsme: „Na Lidl už kašlu.“ Sleva? Místo ní zážitek u pokladny Blažek: Kdyby ODS trvala na pravicových hodnotách, má 5 % 65 tisíc Kč ročně ztratí rodina, spočetlo ANO. „Lidé půjdou do ulic.“ ČEZ: Páteční Muzejní noc láká i na Hučák

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.