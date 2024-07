„Zapáchala Zemanem". Vyhozená diplomatka Filipi promlouvá. Některým nápadům této vlády se musela smát

Někdejší velvyslankyně v Sýrii Eva Filipi v rozhovoru pro iDNES.cz prohlásila, že pirátský ministr zahraničí Jan Lipavský jí stále nepoděkoval za velký kus práce, který odvedla ve službách české diplomacie. Např. v Sýrii. Za svou práci dostala vyznamenání od exprezidenta Miloše Zemana, ale také od syrského diktátora Bašára Asada, který Filipi ocenil jako spojku se Západem, jak s EU, tak se Spojenými státy.

A právě to, že tzv. „zapáchala Zemanem a Asadem“, jak naznačila, tak si od ní současná vláda drží odstup. Přitom sama nevidí nic špatného na tom, že jako velvyslankyně působící v řadě zemí Blízkého východu udržovala dobré vztahy jak s prezidentem Václavem Havlem, tak prezidentem Václavem Klausem, tak s prezidentem Milošem Zemanem. Ale i s vládami, které vedli Vladimír Špidla, Bohuslav Sobotka či Andrej Babiš.

Jako velvyslankyně se podle svých vlastních slov snažila jednat v mantinelech real-politiky, protože bychom z jejího pohledu měli mít na paměti, že jde o relativně blízké sousedy Evropy, a proto není v našem zájmu tamní region destabilizovat.

Velvyslankyní v Sýrii byla od konce roku 2010, stala se jí tedy ještě před vypuknutím občanské války v oné zemi, která explodovala v roce 2011, a jako dlouholetá zkušená diplomatka v rozhovoru pro Echo24 uvedla, že informace o Sýrii prezentované v Česku v médiích, byly „ohnuté“.

„Já vím, že naše evropské hodnoty jsou fajn, ale taky přece musíme vědět, jestli se dají aplikovat. Budeme si tedy myslet, že náš cíl byl ušlechtilý. Ale i tak bychom měli mít na paměti, že co platí u mě, a já jsem ráda, že to platí u mě, nemusí platit jinde,“ poznamenala v rozhovoru.

Jenže se jí zdá, že současná vláda se na zahraniční politiku dívá více ideologicky a navíc věnuje víc pozornosti Ukrajině, než jiným regionům.

A o to více se prý musela pousmát nad nápadem ministra vnitra Víta Rakušana, který přišel s nápadem vyjednat s vládou sídlící v syrském Damašku, do kterých částí země by se mohli vracet syrští uprchlíci.

„To ve mně vzbudilo lehký úsměv. Tam jsou důležité dvě věci. Jednak v tom unie není jednotná, rozumím Kypru a rozumím Řecku kvůli migraci. A druhá věc je, že Syřané by se dnes asi usmáli a řekli, co to má být? Ve mně to fakt vzbudilo úsměv, protože jsem si představila, jak má pan ministr tyčku, se kterou tam kolíkuje safe zónu. To PR, to je další věc, že dnes je ta politika hodně tweetová. A pokud někdo udělá takovýhle tweet, tak musím říct, že je to sice fajn, ale že to fungovat nebude,“ konstatovala.

„Až do této vlády všechny vlády minulé zajímalo to, co se na Blízkém východě skutečně děje. Když si přečtete média, co se děje v Sýrii, tak máte jeden pohled, ale oni chtěli vědět více. A chtěli to vědět i Američané. A to mě neskutečně bavilo. Naše předpovědi dělané na rok či dva dopředu se skutečně vyplnily,“ poznamenala Filipi.

V rozhovoru také prozradila, že měla v Sýrii poměrně rozsáhlé kontakty, které by současná vláda mohla využít. Ale tato vláda nemá zájem.

