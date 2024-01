„Zasáhněte!“ Evropský parlament má rozšířit tresty za „nenávist“. Spuštěn poplach

V Evropském parlamentu se bude řešit otázka, jak postihovat nenávistné projevy. Frakce Renew Europe volá po tom, aby projevy nenávisti byly jako nepřípustný zločin postihovány celou EU. V každé členské zemi. Britská organizace The Free Speech Union, unie bránící svobodu projevu, nabídla zcela jiný pohled na věc. Poukázala na to, že EU se chystá pošlapat to, čím se jinak hojně ohání.

V Evropském parlamentu se bude řešit otázka, jak postihovat nenávistné projevy. Frakce Renew Europe volá po tom, aby projevy nenávisti byly jako nepřípustný zločin postihovány celou EU. V každé členské zemi.

„Uznejte projevy nenávisti a zločiny z nenávisti jako celoevropské trestné činy s cílem omezit nárůst nenávisti!“ žádají členové frakce.

Britská organizace The Free Speech Union, unie bránící svobodu projevu, nabídla zcela jiný pohled na věc.

Vymezení toho, co je vlastně projev nenávisti označila organizace za pochybné, a pokud to Evropský parlament skutečně schválí, pak už jedinou překážkou bude jednání v Evropské radě. A The Free Speech Union vyjádřila naději, že Evropská rada zasáhne. Pokud ne, pak bude podle unie silně pošlapán princip subsidiarity, tedy pincip, že o co největším počtu věcí se má rozhodovat na těch nejnižších možných úrovních, které jsou co nejblíže lidem.

Tento proces byl spuštěn již v roce 2020, kdy předsedkyně EK Ursula von der Leyenová oznámila ve svém projevu o stavu unie a v doprovodném prohlášení o nové iniciativě „rozšířit seznam trestných činů EU na všechny formy trestných činů z nenávisti a nenávistné projevy – ať už kvůli rase, náboženství, pohlaví nebo sexualitě.“

Organizace upozornila, že v obecné rovině lze říct, že projevy nenávisti odsoudí každý. Jenže, jak už bylo naznačeno, v praxi bude důležité, co všechno bude zahrnuto mezi zločin z nenávisti.

„Pro každého, kdo se zajímá o ochranu svobody myšlení a projevu, je součástí problému návrhu EK to, že řada různých podkategorií projevu je nyní často neobratně odepisována jako ‚nenávistné projevy‘,“ upozornila The Free Apeech Union s tím, že za nenávistný projev by mohl být považován i pokud by někdo měl odlišný pohled na LGBT komunitu nebo na masovou imigraci.

Evropská komise tvrdí, že „základním právem, které je chráněno v boji proti projevům nenávisti a trestným činům z nenávisti, je lidská důstojnost“, že „budoucí legislativa EU o zakrytí nenávistných projevů a zločinů z nenávisti musí chránit lidskou důstojnost“.

The Free Speech Union dala konkrétní příklad a zeptala se, zda narušením lidské důstojnosti může být věta umístěná na transparentu, že „trans ženy nejsou ženy“.

A hned padl další příklad:

„Poruší (důstojnost druhého) křesťané, kteří se na sociálních sítích podělí o své názory na manželství a sexualitu, lidskou důstojnost lidí, kteří pro sebe prohlašují výstřední genderovou identitu nebo cítí určitou sexuální orientaci? A co situace, jako v Irsku po dublinských nepokojích – kde uživatelé sociálních sítí identifikují národnost podezřelého vraha – budou považovány za porušení lidské důstojnosti ostatních, kteří mají podobné národnostní, etnické nebo rasové charakteristiky?“

Své o tom ví finská poslankyně Päivi Räsänenová, která se ocitla před soudem kvůli tomu, když se na sociálních sítích vyjadřovala v konzervativním duchu a využila přitom citáty z knihy knih, čili z Bible. Odvolací soud nakonec celou kauzu smetl ze stolu a potvrdil její právo na svobodu vyjadřování, ale několik let to trvalo.

„Helsinský odvolací soud zamítl všechna obvinění proti poslankyni Päivi Räsänenové. Okresní soud dospěl ke stejnému rozhodnutí na jaře 2022,“ napsal k případu server veřejnoprávní finské televize Yle. „Ani na okamžik jsem nepochybovala, že jsem se ve svých spisech nebo prohlášeních neprovinila čímkoli nezákonným,“ nechala se slyšet poslankyně, ale také bývalá ministryně vnitra. Vyjádřila naději, že rozhodnutí odvolacího soudu poslouží jako precedens pro obhajobu svobody slova v jakýchkoli podobných budoucích případech. „Myslím, že nejde jen o mé názory, ale o právo tisíců a tisíců dalších křesťanů vyjádřit své přesvědčení,“ zdůraznila. Upozornila také, že ke svobodě slova patří i projevy, které mohou být vnímány jako urážlivé nebo rušivé.

The Free Speech Union varovala, že zákon o zločinech z nenávisti může EU použít jako klacek vůči všem, kteří budou vyjadřovat nepohodlné názory.

„To se pravděpodobně ukáže jako problematické pro EU jako politický systém, který si jako jednu ze svých šesti základních hodnot nárokuje ‚zastupitelskou demokracii‘. Jedním z klíčových rysů zastupitelské demokracie je pluralismus; tedy svoboda sdílet, diskutovat o nápadech, naslouchat jiným lidem a skupinám, se kterými nesouhlasíme, a činit tak v duchu tolerance, otevřenosti a dobré víry. Přesto je to právě tato svoboda, kterou současná fascinace EU patologizací – a kriminalizací – určitých typů nepohodlných, nesouhlasných a skeptických projevů vystavuje smrtelnému nebezpečí,“ uzavřela organizace své prohlášení.

