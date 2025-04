Rusové ničí Ukrajinu už 1146 dní. Agentura Reuters upozornila, že po útoku na ukrajinské město Sumy zemřel další člověk. Útok tak má už 35 obětí. A o pár hodin později prý na Sumy dopadla další raketa. Ta podle ukrajinských úřadů nikoho nezranila.

Anketa Je dobře, že máme přímou volbu prezidenta? Je to dobře 68% Není to dobře 11% Je to úplně jedno 21% hlasovalo: 6940 lidí německého deníku Bild Paul Ronzheimer v komentáři pro nejčtenější německý list napsal, že Merz teď bude muset přejít od slov k činům, a pokud ruský prezident Vladimir Putin urychleně nekývne na americký návrh příměří, Němci by měli rakety Taurus poslat na pomoc Ukrajině.

„Pokud bude v květnu zvolen kancléřem, měl by Merz ve svém inauguračním projevu dát jasně najevo, co je připraven TEĎ udělat,“ napsal Paul Ronzheimer. I s velkými písmeny ve slově „teď“.

Raketa Taurus je střela s plochou dráhou letu odpalovaná ze vzduchu a je určena k ničení statických pozemních cílů vysoké hodnoty, jako jsou letecké základny, radarové stanice, komunikační uzly, řídicí centra, raketová sila, muniční sklady, mosty a přístavy. Raketa má dolet přes 500 kilometrů.

A co by podle Ronzheimera měl Merz udělat? Podle zástupce šéfredaktora nejčtenějšího německého listu nemá zůstat jen u zásilek raket Taurus.

„Merz spolu s francouzským prezidentem Macronem a polským premiérem Tuskem by proto měli dát jasně najevo: Pokud Putin v určité lhůtě nepřijme Trumpův návrh na 30denní příměří, dojde k masivnímu přezbrojení Ukrajiny včetně dodávek raket Taurus,“ konstatoval Paul Ronzheimer.

Jenže to má háček.

Americký právník se zkušeností ze služby v amerických ozbrojených silách Tyler Weaver tvrdí, že až Ukrajinci rakety použijí, Rusové si s nimi snadno poradí.

„Předpovídám, že pokud budou darovány, nedosáhnou téměř ničeho. Zvláště vzhledem k tomu, že zjevně pouze část raket je skutečně v provozuschopném stavu,“ napsal Weaver na sociální síti X.

A hned pokračoval.

„Také mám podezření, že německý OPSEC nefunguje dobře, takže Rusové budou mít ještě větší úspěch v jejich ničení.“

Termín OPSEC zahrnuje operační bezpečnost čili schopnost armády analyzovat, zda nepřátelské zpravodajské služby mohou monitorovat a reagovat na akce armády. Weaver má za to, že v případě Německa je schopnost utajit své akce před Rusy slabá. „Většina raket Storm Shadow/SCALP a ATACMS darovaných Severoatlantickou aliancí byla ve skutečnosti zničena na zemi při přepravě. Rusové vyvíjejí velké úsilí, aby zastavili dodávky pokročilé munice,“ napsal Weaver.

Další analytik, který ruské agresi na Ukrajině věnuje pozornost na účtu AMK Mapping, na sociální síti X doplnil, že bude trvat, než bude moct Ukrajina rakety reálně použít, i kdyby je dostala.

„Generální ředitel MBDA Deutschland (jeden z výrobců střel Taurus) v roce 2023 uvedl, že jejich integrace do výzbroje letounů Su-24M bude trvat 6 měsíců, včetně 2 měsíců na instalaci zbraně, a další 4 měsíce na přípravu personálu. Odborníci předpovídají, že u amerických stíhaček F-16 může tento proces trvat 12 až 18 měsíců,“ upozornil analytik.

Most Storm Shadow/SCALP and ATACMS rounds donated by NATO sponsors were actually destroyed on the ground, in transit. The Russians have a major line of effort set into interdicting shipments of advanced munitions.