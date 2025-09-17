„Zdražili jste pivo a vyhnali lidi do garáží!“ Vondráček rozsekal debatu o podnikání

„Zdražili jste pivo a vyhnali lidi do garáží.“
Diskuse začala tématem podnikatelského prostředí. Jan Matějka (SPOLU) kritizoval údajné „cenové manipulace“ jarmarků pořádaných SPD, kde se prodává například pivo za 15 Kč. Libor Vondráček se důrazně ohradil: „Kdyby pan kolega přišel na jarmark do Jihlavy, zjistil by, že to jsou ceny, za které jsou zemědělci ochotni prodávat bez prostředníků. Ne nějaká naučená básnička, ale realita.“
„Zvýšili jste DPH na pivo, vyhnali lidi z hospod, a ještě zvedli daně firmám. A pak se divíte, že podnikatelé krachují,“ dodal Libor Vondráček, letos jednička na kandidátce SPD v Jihočeském kraji.
Jan Matějka oponoval s tím, že jarmarky zkreslují realitu: „Nejde prodávat pivo za 15 korun. Pokud to někdo dělá, tak dělá ze všech poctivých hospodských zloděje. A to je špatně.“ Vondráček ale trval na svém: „My nic nestropujeme. Jen ukazujeme lidem, jaká je vstupní cena na začátku řetězce. Pokud to někomu vadí, možná by se měl zamyslet, proč má tak vysoké marže.“
Diskusi dále rozvířil předseda Svobodných, když připomněl novou tzv. internetovou daň: „Poplatek za ČT musejí platit i podnikatelé. Někteří zaplatí i čtvrt milionu ročně! Já říkám – ne že my budeme platit výpalné, ale že by Česká televize měla platit odškodné těm, co na ni omylem přepnou.“
Řeč přišla také na EET, jejíž návrat hájila Barbara Ráska (ANO): „Po zrušení EET ekonomika přišla o dvě až tři procenta HDP. Šedá ekonomika dnes tvoří téměř 14 %. Připravili jsme EET 2.0 – jednodušší, motivační, s daňovými benefity.“
To Libor Vondráček rázně odmítl: „To je jediný slib této vlády, který opravdu dodržela – zrušila EET. A udělala dobře. Daňové výnosy tehdy rostly víc v oborech, kde EET nebylo. Byla to zbytečná šikana.“ Zároveň však přidal náznak ochoty ke kompromisu: „Pokud bychom výměnou získali závazek na zrušení emisních povolenek a školní inkluze, o EET bychom se mohli bavit. Ale citlivěji než minule.“
Euro jako svěrací kazajka? Podle Svobodných ano
Závěr pořadu patřil otázce přijetí eura. Jan Matějka (SPOLU/TOP 09) řekl jasně: „Já i celá TOP 09 jsme pro euro. Pro podnikatele by to bylo jednodušší – zrušit kurzová rizika, jeden účet, méně papírování.“ Barbara Ráska (ANO) však byla proti: „Chceme si zachovat ekonomickou suverenitu. Česká koruna je jednou z nejvýkonnějších měn.“
Podle očekávání ale nejtvrdší názor zazněl opět od Vondráčka: „Zavedení eura by poškodilo naši ekonomiku. Je to, jako kdybychom si všichni museli obléct stejnou velikost košile. Osmdesát procent podnikatelů euro nechce. A kdo ho chce, ten už ho dávno může používat – v účetnictví i mzdách. Ale neberte ho všem.“
Moderátor v závěru připomněl „konsolidační balíček“ vlády. Vondráček reagoval bez servítek: „To nebyla konsolidace, to byl zdaňovací balíček. Zvýšil skoro všechny daně. My říkáme: šetřit se má na výdajích, ne ždímat občany.“
Matějka (SPOLU) kontroval: „Vláda převzala zemi v těžkém stavu. Teď už máme nejnižší inflaci ve střední Evropě a rostoucí HDP.“
„Devět čtvrtletí jsme couvali. Teď když trošku rosteme, tak se tím ještě chlubíme? Česká ekonomika spadla mezi lety 2019–2024 o 10 %. Jsme poslední v EU. To je vizitka minulých i současných vlád,“ upozornil Vondráček.
