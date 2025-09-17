„Zdražili jste pivo a vyhnali lidi do garáží!“ Vondráček rozsekal debatu o podnikání

17.09.2025 16:30 | Monitoring

V televizní debatě Divoká karta na CNN Prima NEWS se střetli čtyři zástupci různých politických směrů. Zatímco vládní koalice hájila své daňové reformy a hnutí ANO slibovalo digitální kobru a novou verzi EET, Libor Vondráček ze Svobodných razantně vystoupil proti zvyšování daní, přijetí eura i státním zásahům do podnikání. Výsledkem byla debata, kde mezi řádky zaznívalo jedno: svoboda je znovu v ohrožení.

„Zdražili jste pivo a vyhnali lidi do garáží!“ Vondráček rozsekal debatu o podnikání
Foto: Archiv L. Vondráčka
Popisek: Libor Vondráček

„Zdražili jste pivo a vyhnali lidi do garáží.“

Diskuse začala tématem podnikatelského prostředí. Jan Matějka (SPOLU) kritizoval údajné „cenové manipulace“ jarmarků pořádaných SPD, kde se prodává například pivo za 15 Kč. Libor Vondráček se důrazně ohradil: „Kdyby pan kolega přišel na jarmark do Jihlavy, zjistil by, že to jsou ceny, za které jsou zemědělci ochotni prodávat bez prostředníků. Ne nějaká naučená básnička, ale realita.“

„Zvýšili jste DPH na pivo, vyhnali lidi z hospod, a ještě zvedli daně firmám. A pak se divíte, že podnikatelé krachují,“ dodal Libor Vondráček, letos jednička na kandidátce SPD v Jihočeském kraji.

Jan Matějka oponoval s tím, že jarmarky zkreslují realitu: „Nejde prodávat pivo za 15 korun. Pokud to někdo dělá, tak dělá ze všech poctivých hospodských zloděje. A to je špatně.“ Vondráček ale trval na svém: „My nic nestropujeme. Jen ukazujeme lidem, jaká je vstupní cena na začátku řetězce. Pokud to někomu vadí, možná by se měl zamyslet, proč má tak vysoké marže.“

Diskusi dále rozvířil předseda Svobodných, když připomněl novou tzv. internetovou daň: „Poplatek za ČT musejí platit i podnikatelé. Někteří zaplatí i čtvrt milionu ročně! Já říkám – ne že my budeme platit výpalné, ale že by Česká televize měla platit odškodné těm, co na ni omylem přepnou.“

Řeč přišla také na EET, jejíž návrat hájila Barbara Ráska (ANO): „Po zrušení EET ekonomika přišla o dvě až tři procenta HDP. Šedá ekonomika dnes tvoří téměř 14 %. Připravili jsme EET 2.0 – jednodušší, motivační, s daňovými benefity.“

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To Libor Vondráček rázně odmítl: „To je jediný slib této vlády, který opravdu dodržela – zrušila EET. A udělala dobře. Daňové výnosy tehdy rostly víc v oborech, kde EET nebylo. Byla to zbytečná šikana.“ Zároveň však přidal náznak ochoty ke kompromisu: „Pokud bychom výměnou získali závazek na zrušení emisních povolenek a školní inkluze, o EET bychom se mohli bavit. Ale citlivěji než minule.“

Euro jako svěrací kazajka? Podle Svobodných ano

Závěr pořadu patřil otázce přijetí eura. Jan Matějka (SPOLU/TOP 09) řekl jasně: „Já i celá TOP 09 jsme pro euro. Pro podnikatele by to bylo jednodušší – zrušit kurzová rizika, jeden účet, méně papírování.“ Barbara Ráska (ANO) však byla proti: „Chceme si zachovat ekonomickou suverenitu. Česká koruna je jednou z nejvýkonnějších měn.“

Podle očekávání ale nejtvrdší názor zazněl opět od Vondráčka: „Zavedení eura by poškodilo naši ekonomiku. Je to, jako kdybychom si všichni museli obléct stejnou velikost košile. Osmdesát procent podnikatelů euro nechce. A kdo ho chce, ten už ho dávno může používat – v účetnictví i mzdách. Ale neberte ho všem.“

Moderátor v závěru připomněl „konsolidační balíček“ vlády. Vondráček reagoval bez servítek: „To nebyla konsolidace, to byl zdaňovací balíček. Zvýšil skoro všechny daně. My říkáme: šetřit se má na výdajích, ne ždímat občany.“

Matějka (SPOLU) kontroval: „Vláda převzala zemi v těžkém stavu. Teď už máme nejnižší inflaci ve střední Evropě a rostoucí HDP.“

„Devět čtvrtletí jsme couvali. Teď když trošku rosteme, tak se tím ještě chlubíme? Česká ekonomika spadla mezi lety 2019–2024 o 10 %. Jsme poslední v EU. To je vizitka minulých i současných vlád,“ upozornil Vondráček.

Psali jsme:

Šichtařová (Svobodní): Žijeme už v době postdemokratické
Libor Vondráček: Referendum je prý nebezpečné, kdy pro ně budou nebezpečné volby?
Svoboda je v ohrožení. Opravdu chcete, aby vám Brusel diktoval, čím máte topit? Libor Vondráček burcuje: Je čas jim to ve volbách spočítat
Vondráček (Svobodní): Živit tuto dámu z našich peněz je rozpočtový zločin

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČT , ekonomika , EU , Vondráček , EET

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měli by se zástupci Svobodných stát součástí nové vlády?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Karel Výborný

Kde by šetřilo hnutí ANO?

Jak chcete snížit dluh ČR? Plánujete nějaké zvýšení daní? Protože vy často říkáte, co je špatně, ale už neříkáte, co byste dělali vy.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Řecký jogurt a kefír na střeva působí rozdílněŘecký jogurt a kefír na střeva působí rozdílně Domácí vaječné muffiny plné bílkovin a zeleninyDomácí vaječné muffiny plné bílkovin a zeleniny

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Výlet za Nutellou v německém Kauflandu Čecha zdeptal víc než volební sliby

13:02 Výlet za Nutellou v německém Kauflandu Čecha zdeptal víc než volební sliby

Premiér Petr Fiala by chtěl, aby čeští pracovníci brali německé platy. Zatím to je ale tak, že český…