„Že by ten hulvát Trump přece něco dělal dobře?“ Česká média zděšena, ale Dušan Neumann ví, o co jde

27.11.2024 15:25 | Komentář

Publicista Dušan Neumann si otevřel velké deníky a přes internet pustil ČRo Plus, kde slyšel jen: „Ten Trump se asi zbláznil, cla na Kanadu? To nemyslí vážně.“ V komentáři pro ParlamentníListy.cz vysvětluje, čeho chce Trump dosáhnout. Totiž přinutit Mexiko a Kanadu, aby z jejich zemí nadále neproudily do USA nelegální přistěhovalci a drogy. Co víc, zdá se, že tento přístup funguje. „No vida, že by ten hulvát Trump přece něco dělal dobře?“ komentuje to Neumann.