„Zkusíme vás odvolat.“ Opozice se šikuje, ale Blažek z ODS ji varuje

28.01.2026 15:00 | Monitoring
autor: Radek Kotas

Opoziční strany oznámily, že svolají mimořádnou schůzi sněmovny k vyslovení nedůvěry Babišově vládě kvůli výrokům ministra zahraničí Petra Macinky. „Výborně!“ chválí své kolegy senátorka Miroslava Němcová (ODS) a poslanec Michal Zuna (TOP 09) míní, že Babiš „není způsobilý k výkonu funkce“. Vlivný exministr z ODS naopak mnohé podobné reakce nechápe. „Hloupí jsou ti, co se Babišovi vysmívají,“ udeřil.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Předseda vlády Andrej Babiš

Oznámení o záměru svolat mimořádnou schůzi sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO) učinili zástupci všech pěti opozičních stran na tiskové konferenci. 

„Andrej Babiš přes naše opakované výzvy jasně neodsoudil naprosto nepřijatelné výroky, nátlak a vydírání Petra Macinky, svého vicepremiéra a ministra zahraničí. Neřekl jasně, zda Petr Macinka měl, nebo neměl, má, nebo nemá jeho podporu v těch konkrétních krocích. Zásah do dobrého jména Česka v zahraničí, naprosto nepřijatelný postup ministra zahraničí, je tak závažným ohrožením demokratických institucí a fungování českého státu navenek, že je naprosto jednoznačné, že je potřeba svolat mimořádné jednání o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše,“ sdělili předseda ODS Martin Kupka s tím, že opozice míní, že Babiš „bagatelizoval“ obsah Hradem zveřejněných Macinkových zpráv.

Předseda starostů Vít Rakušan na Kupkova slova navázal s doplněním, že má opozice podpisy pro svolání schůze sesbírat ještě během odpoledne. „Co jsme dnes viděli po tom absolutním bobřík mlčení, který si vzal Andrej Babiš? Viděli jsme bagatelizaci, viděli jsme podsouvání toho, že je jedná o nešťastné výroky. Vydírání, nátlak, doslova mafiánské metody, které se tady používají ministrem zahraničních věcí, jsou označeny eufemismem jako něco nešťastného,“ doplnil. 

Dle lidoveckého exministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky jde o krajní nástroj. „Ale v situaci, kdy se premiér ani další členové vlády nedistancovali jednoznačně a jasně od jednání Petra Macinky, nemůžeme mlčet a jen tak to přejít,“ podotkl.

TOP 09 uvádí, že „nebude tolerovat mafiánské praktiky vicepremiéra Macinky“. „Rezignaci nepodal, premiér ho odvolat nechce, proto TOP 09 vyvolá hlasování o vyslovení nedůvěře vládě nejslabšího premiéra Andreje Babiše,“ zní od strany. 

„Babiš, Macinka, Turek a celý tento cirkus musí skončit. Je to NEJHORŠÍ vláda od revoluce s NEJSLABŠÍM premiérem. Podpisy na vyvolání hlasování o nedůvěře jako TOP 09 již MÁME!“ napsala TOP 09 posléze.

Ostře se do premiéra Babiše a jeho vlády pustil také šéf Pirátů Zdeněk Hřib. „Vláda, kde ministr vydírá prezidenta, zatímco premiér mlčí, nemá naši důvěru,“ uvedl a předsedu vlády na tiskové konferenci označil za „kašpárka v loutkovém divadle“. „Jako loutkovodiči si ho vodí Motoristé sobě a také Kreml sobě – asi je znáte spíš pod zkratkou SPD,“ pustil se do premiéra.

Své kolegy z Poslanecké sněmovny za krok chválí senátorka Miroslava Němcová (ODS). „Výborně! Nesmíme připustit mafiokracii!“ jásá po oznámení opozice. 

A poslanec Michal Zuna (TOP 09) pak tvrdí, že Babiš „není způsobilý k výkonu funkce“. „Vyhlašujeme nedůvěru této vládě. Kauzy se kupí, vysvětlení nemáme. Premiér, který umožňuje ministrovi své vlády, aby vydíral prezidenta republiky, není způsobilý k výkonu funkce,“ míní. 

Zatímco od opozičních poslanců padají podobné výroky, bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) názory o „nezpůsobilosti“ Babiše k výkonu funkce či náhled na předsedu vlády coby na „kašpárka“ nesdílí. Své mínění má spíš o opozičních kolezích, které takové věci píší. 

„Opozice jen soupeří, kdo se nejviditelněji zařadí za Petra Pavla. Pražské redakce a ‚síťaři‘ ničí menší koaliční strany, které se zase snaží podkopat prezidenta, jenž oznamuje, že jeho partnerem k diskusi je jen premiér. A tak se stane, že časem ze soubojů všech okolo získá nejvíce ‚státotvorný‘ Andrej Babiš. (Paradoxně tak s přispěním těch, kteří ho nesnášejí.) Nemylme se, není slabý. Ani hloupý. To jsou spíše ti, kteří ho opět podceňují a vysmívají se mu. A návdavkem mu chrlením pseudotémat ještě vytvářejí ideální mlhu pro skutečné vládnutí,“ okomentoval Blažek výroky, které nyní padají směrem k Babišovi, a nabídl tak zcela jiný náhled na věc, nežli ve velkém sdílejí jiní členové opozičních stran. 

Pro vyslovení nedůvěry vládě by bylo nutných nejméně 101 hlasů. Opoziční subjekty ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti však mají ve sněmovně pouze 92 poslanců, zatímco koaliční ANO, SPD a Motoristé 108.

