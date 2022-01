„Zle po 3. dávce.“ Šikanujte neočkované, volal Novotný. Už ví, že to neměl dělat

reklama

„Já jsem pro šikanu neočkovaných. Djokovič krásně trápen, jen houšť. To hloupé právo se neočkovat má být zachováno, ale je zásadní takové lidi terorizovat a dávat jim všemi prostředky najevo, že je jimi po zásluze pohrdáno. Jsem tedy průběhem věci zcela uspokojen,“ poznamenal Novotný.

„Pavle, jsi chytrý člověk. Otevři mysl a nedělej tyhle hloupé závěry. Jsem třikrát očkovaný. Třetí dávka mi vyvolala extrémní imunitní reakci, která vyústila ve spuštění dvou závažných onemocnění. Když budu mít štěstí, tak se mi léky a dietou podaří ukočírovat alespoň část... ty a další občané to uhradíte ze svých daní, stejně jako případný přechod do posledního, tj 3. st. ID... očkování ano, ale po klinice, anamnéze aj...,“ píše následně v diskusi jeden z uživatelů.

„Trocha nenávisti o neděli? Jak houšť? Zavírat, střílet? Nebo jen urážet, plivat, izolovat, vokrádat? Ňáký zvířecí jména by nebyly? Kam je šoupnout? Máte už v Řeporyjích ňáký nápravný středisko? Nebo vyvlastnit? Co s nima? To bude chtít ňáký konečný řešení. Let it all hang out!“ píše další.

A i další z komentářů s Novotným příliš nesouhlasí. „Tohle není dobrý post. Nesouhlas a pohrdání jsou na opačné straně skály. Šikana, vážně? Co kdyby hubený šikanovali tlustý, nebo nekuřáci kuřáky?“ píše uživatelka.

Další uživatel jde s kritikou ještě dál. „Novotný patří a vždy patřil do blázince. Nechápu, jak se s takovým dementem může vůbec někdo bavit a jak může mít funkci starosty. Novotný = blázinec a přes to nejede vlak! Ale on to brzo pozná, že je dement sám...,“ píše.

„To bych od vás nečekal. Tak debilní názor,“ dodává další.

Ale zpět k srbskému sportovci. Světová tenisová jednička Novak Djokovič prohrál dnes soud o zrušená víza a odpoledne odletěl z Melbourne. Informoval o tom australský ministr pro imigraci Alex Hawke.

Uzavřela se tím desetidenní sága sportovce, který dorazil do Austrálie na turnaj, který má začít v pondělí. Jenže podle australské vlády musel slavný neočkovaný sportovec z kontinentu odjet, aby jeho příklad nepovzbuzoval australské odpůrce očkování.

Soud konstatoval, že nařízení vlády musí dodržovat každý.

„Není úkolem soudu rozhodovat o opodstatněnosti nebo moudrosti rozhodnutí,“ řekl soudce James Allsop. Úplné odůvodnění rozhodnutí soudu bude zveřejněno v nadcházejících dnech, řekl Allsop. Prozradil také, že tříčlenný soudní senát rozhodl jednomyslně.

Psali jsme: Omikron: Nic neuděláte! Doktor má zákaz na Facebooku, vykoukl na Primě Petr Hampl: Hra na parlamentní debatu Zelení: Připomeňme, kdo za naši svobodu zaplatil, a nedopusťme, aby nám byla znovu odebrána Brno: Participativní rozpočet. Co lidé loni vybrali, začne radnice letos realizovat

