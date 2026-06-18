Senátor Hraba: Postup tranzice není zákonem upraven

19.06.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k legislativní úpravě problematiky translidí

Senátor Hraba: Postup tranzice není zákonem upraven
Foto: STAN
Popisek: Zdeněk Hraba

„Zpátečníci, navrhujete krok zpátky!“ Klasika. Křik, který se objevil poté, co se na světlo dostal návrh paní kolegyně Vladimíry Ludkové, který jsem svým podpisem podpořil. Ono je to ale dost jinak, než jak to aktivisté prezentují.

Návrh novely zejména občanského zákoníku samozřejmě není žádným krokem zpět. Poté co byla Ústavním soudem zrušena část občanského zákoníku, NENÍ v Česku zákonem upraven postup tranzice. Existuje pouze narychlo sepsaná metodika ministerstva zdravotnictví, která není právním předpisem, ale produktem aktivistů z ministerstva, kde se píše například, že zahájení léčby je zároveň jejím ukončením a na základě této skutečnosti se mění v registru obyvatel pohlaví.

Prostě nesmysl. Logicky tedy snaha o zaplnění mezery v zákoně nemůže být krokem zpět. Co se týká kritiky NĚKTERÝCH transspolků a odborníků, můžu s klidným svědomím říci, že jiní odborníci a spolky (jako je třeba BASED Initiative) zavedení pravidel pro tranzice podporují. Návrh také řeší to, co je řešeno třeba v Německu, tedy problematiku translidí v šatnách, ve věznicích atd.

Opět tedy nic neobvyklého.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

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Článek obsahuje štítky

legislativa , Senát , Hraba , tranzice

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k legislativní úpravě problematiky translidí