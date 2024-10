„Ztratíme totální kontrolu.“ Clintonová vypustila, co mělo zůstat pod pokličkou

Bývalá první dáma USA v rozhovoru na CNN volala po zrušení oddílu 230 zákona o telekomunikacích z roku 1996, protože podle ní poskytuje internetovým platformám přílišnou imunitu vůči odpovědnosti za obsah, který na nich uživatelé zveřejňují.

„Měli bychom zrušit něco, čemu se říká oddíl 230. To dalo platformám na internetu imunitu, protože se mělo za to, že jsou jen kanály, takže by neměly být souzeny za obsah, který je tam zveřejněn,“ vysvětlila Clintonová původní záměr zákona, který byl založen na představě, že platformy jsou jen pasivními kanály, které neovlivňují, co se na nich objevuje, a proto by neměly nést odpovědnost za obsah vytvořený uživateli.

Tato myšlenka však podle Clintonové už neodpovídá realitě. „Pokud platforma, ať už je to Facebook, X, Instagram nebo TikTok, nemoderuje a nekontroluje obsah, ztrácíme nad ním naprostou kontrolu. A nejde jen o sociální a psychologický efekt, ale o skutečnou škodu,“ varovala.

Oddíl 230 z hlavy V zákona o telekomunikacích z roku 1996 obecně poskytuje imunitu online počítačovým službám s ohledem na obsah třetích stran vytvořený jejich uživateli. V podstatě tak oddíl 230 poskytuje imunitu vůči odpovědnosti poskytovatelům a uživatelům „interaktivní počítačové služby“. Jeho zrušení by znamenalo, že platformy by byly zodpovědné za škodlivý či nepravdivý obsah, který by se na jejich sítích objevil, což by je nutilo být přísnější v moderaci a kontrole.

Podle politického aktivisty a demokratického komentátora Cenk Uygura bývalá první dáma v rozhovoru na CNN omylem odhalila pravý důvod, proč političtí představitelé a mocenské elity usilují o větší regulaci sociálních médií. „Hillary Clintonová právě na CNN řekla, že ‚ztratíme úplnou kontrolu‘, pokud nebude obsah sociálních médií více regulován. Přesně tak! Nechtěně tak přiznala celý smysl jejich útoku na sociální média. Sociální média nelze ovládnout, a oni ztrácejí kontrolu nad mocí,“ napsal Uygur, a že právě kvůli tomu Clintonová a další potentáti sociální média a platformy nenávidí.

Ekonom Collin Rugg též vyjádřil překvapení nad tím, že už se Clintonová ani netají nad tím, že se bojí ztráty kontroly.

Bývalá demokratka Tulsi Gabbardová kandidovala na prezidentku v demokratických primárkách v roce 2020, která však veřejně nyní podpořila Donalda Trumpa z Republikánské strany, slova Clintonové pochopila takto: „Hillary to řekla: když povolíte svobodu projevu, ‚ztratíme úplnou kontrolu‘.“

Podle Gabbardové tím Clintonová odhalila, že skutečným cílem politiků, jako je ona a viceprezidentka Kamala Harrisová, není ochrana veřejnosti nebo regulace škodlivého obsahu, ale dosažení „totální kontroly“ nad tím, co lidé říkají a jaké názory mohou veřejně sdílet.

„Demokraté tvrdí, že Trump je HROZBOU DEMOKRACII, ale ve skutečnosti to jsou oni, kdo chtějí přepsat americkou ústavu!“ varovala na X pravicová aktivistka Laura Loomerová.

Investigativní novinář Kyle Becker představil na X budoucnost, kterou dle jeho názoru evidentně požaduje Demokratická strana. „Chce zrušit ochranu podle oddílu 230, aby byly platformy sociálních médií zcela zablokovány. Povoleny by byly pouze příspěvky na sociálních sítích schválené ministerstvem pravdy,“ napsal, a že vize demokratů pro USA se nijak neliší od komunistické Číny.

„Hodnocení sociálního kreditu. Státní ‚kontroloři faktů‘ dohlížející na informace. Svoboda projevu vyvrácena. Svoboda tisku zničena. Amerika navždy zmizí. To je to, co představuje Demokratická strana,“ poznamenal novinář.

