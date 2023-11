17. listopad. V Praze se slavilo. Fico ale pro Slováky vypustil něco docela jiného

reklama

„Když má někdo jiný názor na očkování proti covidu, byl nebezpečný pro společnost. Média otevřeně psala, vždyť si to pamatujete, nyní cituji: že každý nenaočkovaný by měl kvílet bolestí jako prase. Je nutno použít sílu, pokud někdo odmítá politiku lidu. A dnes se ukazuje, že náš svobodný pohled na očkování a opatření vlády v boji proti covidu hrubě porušující lidská práva byl správný a opodstatněný. Jedna studie za druhou potvrzují skandalózní důsledky masivního očkování neozkoušenými, experimentálními vakcínami. Potvrzuji to jako předseda strany i jako předseda vlády. Podporuji úsilí některých politiků nové vládní koalice politicky zhodnotit, co to tady vláda v letech 2020-2021 učinila – a podívat se i na finanční stránku plošných, často úplně nesmyslných nákupů zdravotnických pomůcek a vakcín. Stejně velmi jasně prohlašuji, že SMER-SD nebude podporovat posílení pravomocí Světové zdravotnické organizace na úkor suverénních států při řízení boje proti pandemii,“ dodal za potlesku přítomných Fico.

„Takovýto nesmysl mohly vymyslet jen nenažrané farmaceutické firmy, které začaly vnímat odpor některých vlád proti povinné vakcinaci. Podle Ústavy Slovenské republiky se na platnost takovýchto mezinárodních dohod ve prospěch Světové zdravotnické organizace vyžaduje souhlas Národní rady Slovenské republiky. A já nevěřím, že suverénní slovenské strany takovýto souhlas vysloví. Směr a jeho poslanci určitě ne,“ řekl Fico.

„Pokud otevřeně řeknete, že je nutno raději roky vyjednávat o míru, než roky nechat Slovany navzájem se zabíjet s jediným cílem oslabovat Rusko, když toto říkáme, a skutečně to dosud nefunguje, tak jste automaticky označováni za agenta Kremlu. Pokud otevřeně řeknete, že velká část finanční a vojenské pomoci končí v rozsáhlé korupci na Ukrajině, možná i největší korupci na světě, tak vás označí za politicky nekorektního, i když máte pravdu. A vaši oponenti vědí, že říkáte absolutní pravdu,“ poznamenal.

„Pozastavení členství Směru ve straně Evropských socialistů je jen trestem za naši suverenitu a odvahu stát si za vlastním názorem. A říkám to nahlas před celým Slovenskem a před celým světem. Směr není plechový kohout na střeše, který se otáčí, jak fouká vítr. A nikdy takový ani nebude. Trvejme na tom, že při představení jakýchkoliv sankcí bez ohledu na to, proti komu jsou určené, budeme žádat jejich analýzu dopadů na Evropskou unii i na Slovensko, jinak sankce ztrácejí smysl. Pokud nás poškozují. To se stalo tradicí. Že se vymyslí sankce, které poškodí nás nebo Evropskou unii, a nepoškozují druhou stranu,“ řekl.

„Máme tu skupinu médií, která jsou z nás – ze Směru-SD – doslova zoufalá. Médií, která vždy bez politické zodpovědnosti chtěla dělat politiku a chtěla řídit stát. Pokud si myslí, že budou otevřeně lhát, vyzývat k nepřátelství proti politickým stranám nové vládní koalice a zatajovat informace o práci nové vlády, a že my se na to budeme jen tak mlčky dívat, jsou na velkém omylu. Hovořím nyní jen za Směr a hovořím nyní jen za úřad vlády. Nastavíme si nové podmínky soužití médií s vládou, a mohou plakat, jak chtějí,“ dodal Fico.

„Souhlasím, že profesionální média mají nezastupitelné místo v demokratické společnosti. Ale nezaměňujme práva médií s tím, že se pokoušejí nahrazovat činnost politických stran. Že se pokoušejí řídit stát, že jejich práva vylučují jakékoliv povinnosti. Je nade vše zřejmé, a máme na svoje tvrzení stovky důkazů, že část slovenských médií hrubě zneužívá svůj monopol na šíření informací. Že se neplní zákonné povinnosti, základní zákonné povinnosti všestranně a pravdivě informovat veřejnost. Když někdo tvrdí, že všestranně a pravdivě informuje veřejnost, tak ostatní se smíchy chytají za břicho. Za správný považuji i úmysl vlády udělat jasnou dělicí čáru – mezi nevládními organizacemi tvořícími čistou politiku a útočícími na novou vládu – a nevládními organizacemi, které se angažují ve veřejně prospěšné činnosti, v sociální práci, v charitě, při ochraně přírody a podobně,“ sdělil Fico.

„Této druhé skupině nevládních organizací musí být vláda připravena finančně pomoci, pokud z důvodu naplnění jiného pro stát důležitého cíle přijdou o část svých příjmů. Všeobecně musí však platit, že stát, Slovenskou republiku, musí řídit orgány veřejné moci, a ne vybraná média a nevládní organizace bez jakékoliv politické zodpovědnosti,“ upozornil Fico.

Hovořil i o plánech vlády pro letošní rok i roky nadcházející. „Jde o přijetí rychlých politických rozhodnutí, abychom na straně jedné ukázali zájem stabilizovat rozvrácené veřejné finance rozumným a udržitelným tempem, a na straně druhé na konci tohoto roku a na začátku příštího roku abychom vytvořili dostatečnou finanční rezervu na kompenzaci vysokých cen energií především pro domácnosti. Abychom eliminovali dopady vysokých úrokových sazeb hypotečních úvěrů v důsledku refixace úroků v průběhu roku 2023, kde chceme jít cestou daňového bonusu a v roce 2024 půjdeme cestou přímé pomoci lidem s hypotečními úvěry při placení vysokých úroků,“ dodal Fico. Nutné je podle něj také vytvoření podmínek na vyplacení plného třináctého důchodu. A musí být také k dispozici všechny potřebné regulační nástroje a zdroje na případné zásahy ve výkyvech cen potravin.

