2+kk na pražském sídlišti, nebo velký apartmán na Kanárech? Srovnání cen vyrazí dech

Srovnání dvou aktuálních realitních nabídek vyvolalo rozruch na sociálních sítích. Na kanárském ostrově Fuerteventura, konkrétně v oblíbené lokalitě El Cotillo, je nabízen byt o rozloze 134 m2 za cenu 360 tisíc eur. Po započtení zhruba desetiprocentní daně a právní služby se jeho celková cena dostává na 396 tisíc eur, což je v přepočtu přibližně 9,6 milionu korun. Cena za metr čtvereční tak vychází na 74 tisíc korun.
V Praze je pak za srovnatelnou částku nabízen byt 2 + kk o velikosti 45 m2 v panelovém domě na Černém Mostě. Jeho prodejní cena je 8,8 milionu korun. Cena za metr čtvereční je ovšem téměř trojnásobná oproti ceně za metr čtvereční ve Fuerteventuře.
Rozdíl v bytech přitom nemůže být větší. Zatímco byt ve Fuerteventuře nabízí výrazně větší obytný prostor, podle dostupných fotografií se jedná o moderní apartmán, který je součástí rezidenčního komplexu v blízkosti oceánu s nízkopodlažní zástavbou zaručující dostatek soukromí a klidu. Je tam i několik bazénů. Samotný byt má tři ložnice, prostorný obývací pokoj propojený s kuchyní a terasu s výhledem na moře.
Oproti tomu nepoměrně dražší byt na pražském Černém Mostě na rozsáhlém panelákovém sídlišti, přičemž Černý Most dlouhodobě nepatří k nejatraktivnějším částem hlavního města a představuje spíše utilitární formu pražského bydlení. Je nicméně dopravně obslužná díky stanici metra. Panelový dům, uvnitř kterého se nabízený byt nachází, disponuje zateplenými plastovými okny a dvěma výtahy.
Prague vs Fuerteventura apartment— Šimon Svatoš (@SimonSvatos1) January 15, 2026
- 360,000€ (add ~10% tax + legal fees)
- 3br 134m2 in one of the better areas in Fuerteventura - El Cotillo
- 2room 45m2 in one of the worse areas in Prague - Černý Most
Which are you choosing and why? https://t.co/9mxI23YSr7 pic.twitter.com/8Lh28Qd1bx
Podobný kontrast nabízí i srovnání bytů mezi pražským Žižkovem a Miami ve Spojených státech amerických. Za podobnou cenu je v Praze na Žižkově nabízen by o velikosti 50 m2, zatímco v oblasti Sunny Isles Beach v Miami jde o apartmán s rozlohou 118,5 m2. Podle zveřejněných fotografií působí byt na Žižkově zanedbaně a zastarale. S opotřebovanými podlahami, holými stěnami, umakartovou koupelnou je byt na Žižkově zralý na rozsáhlou rekonstrukci. Apartmán na Floridě oproti němu působí luxusně, nacházejí se v něm dvě ložnice a dvě koupelny.
Prague vs Miami apartment pt3— Šimon Svatoš (@SimonSvatos1) January 14, 2026
Again, same price.
2br 1ba 50 m2 (540 sqft) in Prague, Zizkov
2br 2ba 118 m2 (1,275 sqft) Sunny Isles Beach Miami
Cool. https://t.co/U2ApAi5nSs pic.twitter.com/7fYgjpZphy
Photos from the Žižkov apartment: pic.twitter.com/kDxRg7QJK5— Šimon Svatoš (@SimonSvatos1) January 14, 2026
Z realitních inzerátů tak vyplývá, že za srovnatelnou částku lze v zahraničí pořídit výrazně prostornější a kvalitnější bydlení. Ceny bytů v Praze přitom dlouhodobě rostou a podle dat společnosti Deloitte se nacházejí na historickém maximu. Průměrná cena nových bytů v Praze dosáhla ve třetím čtvrtletí loňského roku zhruba 171 700 korun za metr čtvereční. Od roku 2014 se průměrné nabídkové ceny bytů v Praze zvýšily o více než 160 procent.
