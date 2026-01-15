2+kk na pražském sídlišti, nebo velký apartmán na Kanárech? Srovnání cen vyrazí dech

15.01.2026 19:15 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Zatímco v zahraničí jde za necelých deset milionů korun pořídit moderní apartmán u oceánu, české realitní kanceláře nabízejí za podobnou částku byty v okrajových částech Prahy, typově na Černém Mostě a Žižkově, které jsou zralé na rekonstrukci. Cena za metr čtvereční přitom vychází téměř třikrát dráž než na Fuerteventuře.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Panelový dům na Žižkově

Srovnání dvou aktuálních realitních nabídek vyvolalo rozruch na sociálních sítích. Na kanárském ostrově Fuerteventura, konkrétně v oblíbené lokalitě El Cotillo, je nabízen byt o rozloze 134 m2 za cenu 360 tisíc eur. Po započtení zhruba desetiprocentní daně a právní služby se jeho celková cena dostává na 396 tisíc eur, což je v přepočtu přibližně 9,6 milionu korun. Cena za metr čtvereční tak vychází na 74 tisíc korun.

V Praze je pak za srovnatelnou částku nabízen byt 2 + kk o velikosti 45 m2 v panelovém domě na Černém Mostě. Jeho prodejní cena je 8,8 milionu korun. Cena za metr čtvereční je ovšem téměř trojnásobná oproti ceně za metr čtvereční ve Fuerteventuře.

Rozdíl v bytech přitom nemůže být větší. Zatímco byt ve Fuerteventuře nabízí výrazně větší obytný prostor, podle dostupných fotografií se jedná o moderní apartmán, který je součástí rezidenčního komplexu v blízkosti oceánu s nízkopodlažní zástavbou zaručující dostatek soukromí a klidu. Je tam i několik bazénů. Samotný byt má tři ložnice, prostorný obývací pokoj propojený s kuchyní a terasu s výhledem na moře.

Oproti tomu nepoměrně dražší byt na pražském Černém Mostě na rozsáhlém panelákovém sídlišti, přičemž Černý Most dlouhodobě nepatří k nejatraktivnějším částem hlavního města a představuje spíše utilitární formu pražského bydlení. Je nicméně dopravně obslužná díky stanici metra. Panelový dům, uvnitř kterého se nabízený byt nachází, disponuje zateplenými plastovými okny a dvěma výtahy.

Podobný kontrast nabízí i srovnání bytů mezi pražským Žižkovem a Miami ve Spojených státech amerických. Za podobnou cenu je v Praze na Žižkově nabízen by o velikosti 50 m2, zatímco v oblasti Sunny Isles Beach v Miami jde o apartmán s rozlohou 118,5 m2. Podle zveřejněných fotografií působí byt na Žižkově zanedbaně a zastarale. S opotřebovanými podlahami, holými stěnami, umakartovou koupelnou je byt na Žižkově zralý na rozsáhlou rekonstrukci. Apartmán na Floridě oproti němu působí luxusně, nacházejí se v něm dvě ložnice a dvě koupelny.

 

Z realitních inzerátů tak vyplývá, že za srovnatelnou částku lze v zahraničí pořídit výrazně prostornější a kvalitnější bydlení. Ceny bytů v Praze přitom dlouhodobě rostou a podle dat společnosti Deloitte se nacházejí na historickém maximu. Průměrná cena nových bytů v Praze dosáhla ve třetím čtvrtletí loňského roku zhruba 171 700 korun za metr čtvereční. Od roku 2014 se průměrné nabídkové ceny bytů v Praze zvýšily o více než 160 procent.

