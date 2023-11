25 000 Kč míň. Včetně nemluvňat. Kovanda spočítal, o kolik Češi přišli

Česká ekonomika je stále jako cedník, říká ekonom Lukáš Kovanda. Bohatství České republiky mizí do zahraničí v podobě dividend. Současně neexistuje vyvážený příliv investic do země. Z dat světové banky vyplývá, že Češi disponují menším bohatstvím, než které ve skutečnosti vytvoří. Lépe jsou na tom Slováci, Maďaři i Poláci.

„Loňský rok jednoznačně potvrdil postavení české ekonomiky jako vysoce ‚odtokového‘ hospodářství,“ napsal ekonom Lukáš Kovanda na sociální síť X spolu s upozorněním, že Česká republika je na světovém žebříčku mezi prvními ve srovnání rozsahu odlivu bohatství ze země. To mizí do zahraničí. „Objem vytvořeného bohatství, které z České republiky bez náhrady mizí do zahraničí, je v posledních letech tak značný, že zemi náleží nelichotivé přední příčky ve světovém žebříčku právě podle rozsahu odtoku bohatství.

Česká ekonomika je stále „jako cedník“. Z okolních zemí zůstala loni jedinou, z níž lidmi vytvořené bohatství masivně mizelo bez náhrady do zahraničí, vyplývá z dat Světové banky



Loňský rok jednoznačně potvrdil postavení české ekonomiky jako vysoce „odtokového“ hospodářství.… pic.twitter.com/cteTL8BLNl — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) November 19, 2023

Ekonom připomněl, že v minulém roce byla Česká republika jedinou zemí, v níž obyvatelé disponovali menším bohatstvím, než které vytvořili. Data ze světové banky ukazují, že Češi si ponechávali pouze 96 procent.

Procenta ukazují podíl bohatství, které je skutečně k dispozici obyvatelům země, a bohatství, které se v dané zemi vytvoří. Německo je v tabulce, kterou Kovanda z dat světové banky vytvořil, na 110 procentech a Rakousko na 108 procentech. Lépe než Češi jsou na tom i Slováci (104 %), Maďaři (103 %) nebo Poláci se sty procenty.

„Každý obyvatel ČR, včetně nemluvňat, tak měl loni v průměru k dispozici zhruba o 25 tisíc korun méně, než kolik mu mělo připadat, pokud by v zemi vytvářené bohatství také v zemi zůstávalo nebo bylo v případě odtoku plně kompenzováno přílivem bohatství ze zahraničí, například v podobě dividend nebo investic,“ vysvětlil ekonom.

Česká ekonomika je podle jeho slov „odtokovou ekonomikou“ již řadu let. Kovanda připomněl, že ještě před vypuknutím pandemie covidu-19 nebo ruskou invazí na Ukrajinu se Česká republika umístila na prvním místě mezi zeměmi OECD v rozsahu odtoku bohatství.

Důvod pro odliv bohatství je podle ekonoma odliv miliard korun do zahraničí formou dividend, který není vyrovnáván dostatečným přílivem zahraničních investic do Česka. „Stěžejním důvodem enormního odlivu bohatství z Česka je pravidelný, prakticky každoroční odliv stovek miliard korun do zahraničí v podobě dividend, jenž není kompenzován dostatkem zahraničních investic v zemi,“ napsal Kovanda.

