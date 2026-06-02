Mír do zimy, zní z Ukrajiny. Putin byl varován

02.06.2026 9:14 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Agentura Bloomberg tvrdí, že ruská ekonomika má kvůli pokračování války na Ukrajině stále větší problémy. Kremlu se proto údajně dostalo doporučení, aby výdaje na válku omezil. A tady vlastně mohou Rusům pomoct Ukrajinci. Šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Kyrylo Budanov oznámil, že dostal důležitý úkol.

Foto: Repro Český rozhlas Plus, YT
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Rusové stále udržují v chodu svou válku na Ukrajině, ale podle zprávy agentury Bloomberg tím stále více strádá ruská ekonomika.

„Úředníci na ruském ministerstvu financí a centrální bance varovali Kreml, že současná úroveň plánovaných výdajů na armádu nebezpečně prohlubuje rozpočtový deficit země,“ napsala agentura Bloomberg v článku nazvaném „Úředníci ministerstva financí varovali Putina, že výdaje na válku jsou neúnosné“. Agentura Bloomberg tvrdí, že měla možnost nahlédnout do některých dokumentů, kde jsou rizika pro ruskou ekonomiku popisována. Ve stejných dokumentech prý padla doporučení, aby došlo k omezení výdajů na obranu.

Má to však háček, na který podle agentury Bloomberg upozornilo ruské ministerstvo obrany. Část ruské ekonomiky dnes funguje jen díky udržování války v chodu, a kdyby došlo ke snížení výdajů na vedení války, na tyto podniky by to dopadlo negativně.

Současný šéf prezidentské kanceláře ukrajinské hlavy státu Kyrylo Budanov naznačil, že válka by mohla skončit relativně brzy. Konkrétně ještě do konce roku 2026.

„Prezident nám dal za úkol pokusit se ukončit tuto válku co nejrychleji. Mohu potvrdit, že to je skutečně jeho cíl – ukončit nepřátelství co nejdříve, nejlépe před zimou,“ řekl Budanov na Fóru o architektuře bezpečnosti v Kyjevě. Na Budanovovo vyjádření upozornil server Kyiv Independent. „Jako vedoucí prezidentské kanceláře rozhodně dělám vše, co je v mých silách, abych dosáhl cíle stanoveného ukrajinským prezidentem,“ dodal Budanov.

Budanov označil tento cíl za „absolutně správný a dobře promyšlený“. Podle něj řada faktorů naznačuje, že existuje naděje, že by Rusko mohlo souhlasit s „určitým návrhem“ na zastavení nepřátelských akcí.

Budanov nesouhlasil s nedávným prohlášením ministra zahraničí Spojených států Marca Rubia, který se nechal slyšet, že jednání mezi Ruskem a Ukrajinou o možném uzavření míru „uvízla na mrtvém bodě“.

„Určité procesy probíhají, jen ne tak úplně veřejně,“ prohlásil Budanov.

Konstatoval mimo jiné, že vyjednavači amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff a Jared Kushner, mají v plánu návštěvu Kyjeva a Moskvy, a to „v blízké budoucnosti“.

Jenže zatím to nevypadá, že by Rusové byli ochotni jednat o příměří. Místo toho podnikli jeden z nejrozsáhlejších raketových a dronových útoků na Kyjev, při kterém zemřeli 4 lidé a další osoby byly zraněny. Videa kolující po sociálních sítích, na jedno z nich upozornil hlavní zpravodaj Financial Times v Kyjevě Christopher Miller, ukazují požáry, které bylo po útoku třeba uhasit, a trosky budov, které bude třeba odklidit.

„Temný videozáznam ukazující následky nočního ruského raketového a dronového útoku na Kyjev,“ napsal Miller.

 

 

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

