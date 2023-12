70 učitelů na schůzi měla. V ČT mluvila za všechny. Teď řekli mnohé o ní

Zatímco šéf školských odborů půjde s ministrem školství jednat až v pondělí, zástupkyni Učitelské platformy Petru Mazancovou Mikuláš Bek přijal už před víkendem. U Václava Moravce pak již poněkolikáté hovořila za všechny učitele. A mnohým z nich to vadí. Spolek, který tato komunální politička TOP 09 zastupuje, podle nich reprezentuje zanedbatelné množství učitelů a doposud byl znám hlavně čerpáním peněz na podporu inkluze.

Do druhé hodiny Moravcovy nedělní debaty měl dorazit ministr školství Mikuláš Bek. Jenže nepřišel, takže si vedle tradiční prázdné židle moderátor povídal s předsedkyní Učitelské platformy, která se během týdne stala nejoblíbenějším expertem České televize na pedagogickou stávku.

Petra Mazancová měla divákům co říci. V pátek totiž byla na jednání u ministra Beka, zatímco odbory a další reprezentativní pedagogické organizace se mají s ministrem sejít až po víkendu.

Moravcovi pak popisovala, jak se s ministrem Bekem snažili najít kompromis.

„Učitelé si jsou vědomi, že se pohybujeme ve velmi špatné situaci,“ vysvětlovala výsledky, které soudě podle reakcí nebudou pro pedagogickou veřejnost akceptovatelné.

Páteční jednání a nedělní televize potvrdily zvláštní pozici Petry Mazancové a její Učitelské platformy, která je od pondělní stávky nejvýraznější mediální tváří učitelského protestu. Pro mnohé pedagogy překvapivě, do té doby rozhodně nepatřila k nejaktivnějším.

„Zapojení Učitelské platformy a její předsedkyně Petry Mazancové do stávky odborů nás pedagogy překvapilo. Učitelská platforma dlouhodobě podporuje neodborné zásahy, které do školství zavádí jeden ministr za druhým, a se kterými my, jediní skuteční odborníci ve vzdělávání, tedy učitelé a ředitelé, nesouhlasíme,“ poznamenává k tomu pro ParlamentníListy.cz učitelka Monika Juřicová.

Podotýká, že Učitelská platforma byla doposud známa především jako zastánce a obhájce inkluze a zvoleného způsobu její implementace, který se nakonec ukázal jako naprosto nepřínosný.

Za mě určitě nehovořila...

Petra Mazancová se hned v pondělí večer v České televizi distancovala od jednoho z řečníků na demonstraci stávkujících: „Na dnešní odborářské demonstraci vystoupil člověk s přezdívkou Vidlák, který provozuje něco, co se jmenuje Vidlákovy kydy. Zapomněla jsem naštěstí jeho občanské jméno, protože si úplně nechci pamatovat lidi, kteří hájí Rusko a vyprávějí o něm dezinformace. To znamená, že proruská dezinformační scéna tam, proboha, opravdu být neměla“.

A zdůraznila, že „boj za zlepšení podmínek vzdělávání neznamená boj proti vládě nebo demokracii“.

V úterý ParlamentníListy.cz upozornily, že Mazancová je současně komunální političkou vládní TOP 09, což do té doby při jejích mediálních výstupech uváděno nebylo. Nyní již Česká televize k jejímu titulku stranickou příslušnost doplňuje, Václavem Moravcem však byla představena jako „středoškolská pedagožka a předsedkyně Učitelské platformy“.

„Za mě určitě nehovořila a zastupuje jen malé množství učitelů. Tato vláda neplní své sliby a vzdělávání nemá jako svoji prioritu. Hlas učitelů by měl zaznít jednoznačně a nevím, kdo dal paní Mazancové mandát k jejímu vyjádření. Pokud hovořila pouze za sebe, pak je to v pořádku, ale její názor by neměl být vnímán jako hlas stávkujících učitelů,“ reaguje na její mediální vystupování Jana Smetanová, ředitelka základní školy.

Učitelka Juřicová byla jejím mediálním vystoupením rovněž velmi negativně překvapena. „Jednak tedy arogantní tón a neprofesionální zásahy moderátora do vyjádřeních paní Mazancové, a pak také politické vyjádření předsedkyně Učitelské platformy, které tak zaujalo média. Učitelé stávkovali za udržení standardů v již tak dlouhodobě podfinancovaném českém školství. Nám jde o děti, ne o politiku,“ vysvětluje.

Ve vedení Učitelské platformy dále působí paní Sofia Hladíková, členka Strany Zelených. Politicky aktivní jsou i další členové pětičlenného vedení.

Jiní podotýkají, že tento spolek má velmi pochybnou reprezentativnost. Na jeho poslední on-line schůzi před stávkou se sešlo 70 lidí. Oficiálně Učitelská platforma uvádí, že má 1800 členů, ale po letošní valné hromadě jeden z členů přiznal, že u výrazné většiny z nich vedení ani netuší, zda jsou vůbec ještě naživu. „Jsou to lidé, kteří kdykoliv v minulosti vyplnili jeden Google formulář,“ objasnil.

Ze 160 000 českých učitelů tedy Učitelská platforma reprezentuje oficiálně jednu tisícinu, reálně nejspíš jednu desetitisícinu.

Přesto ročně hospodaří s více než dvěma miliony korun.

Například za rok 2020 měla výdaje 1 359 000 korun, z toho více než půl milionu šlo na „personální náklady“.

V roce 2022 už byly celkové výdaje přes dva miliony, z toho personální náklady 1 392 598.

Na tyto aktivity Učitelská platforma získává zdroje jak z veřejných prostředků, tak ze soukromých zdrojů. Významně ji podporuje Nadace České spořitelny.

Nadace vysvětlila, že si spolek vybrala k podpoře, protože „učitelská platforma je největší profesní sdružení učitelů mateřských, základních, středních, vyšších odborných a uměleckých škol“.

Další peníze získává třeba od nadace Blíž k sobě nebo nadace RSJ, za kterou stojí skupina českých podnikatelů.

Jak už připomněla učitelka Juřicová, Učitelská platforma patřila k aktivním propagátorům realizované podoby inkluze. Lze dohledat její stabilní spolupráci se spolkem ČOSIV (Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání), což je nezisková organizace současné zmocněnkyně vlády pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové. Šimáčková byla v době svého působení na ministerstvu školství hlavním tahounem české inkluze a Petra Mazancová se s ní potkávala na mnoha konferencích, kde toto téma bylo propagováno.

Někteří upozorňují, že angažmá Učitelské platformy ve stávce je pochybné i proto, že patřila k podporovatelům nedávné novely školského zákona, která umožnila počítat učitelům slíbených 130 procent průměrného platu z čísel roku 2022. Oněch „130 procent“ je tedy vzhledem k inflaci reálně asi 113 procent.

ParlamentníListy.cz získaly informace, jak Učitelská platforma přímo obcházela zákonodárce, aby tuto novelu podepsali. Dokonce se kvůli tomu její zástupci měli sejít s šéfem poradců prezidenta Pavla. Ten zákon podepsal 7. června.

Na podporu tohoto návrhu se spojily organizace Učitelská platforma, Učitel naživo, Otevřeno a Začni učit.

Kromě podobného pohledu na české školství tyto organizace spojuje i to, že všechny jsou významně finančně podporovány Nadací České spořitelny.

Přesto nyní Učitelská platforma vystupuje jako hlavní tvář školského protestu.

Možná i proto někteří učitelé mluví o „ukradené stávce“.

Premiérova „mozkovna“

A to je velmi mrzí, protože jinak, jak sdělilo hned několik učitelů ParlamentnímListům.cz, lidé navzdory mediální kampani o nevděčných a „nezodpovědných“ učitelích jejich požadavky chápou.

„Konečně bylo slyšet ve veřejném prostoru, že úroveň vzdělání klesá a že tato vláda chystá kroky ještě k dalšímu propadu. Pozitivně vnímám i soudržnost pedagogických a nepedagogických pracovníků v mnoha školách. Všichni tvoří společný tým, který ovlivňuje kulturu školy,“ uvedla ředitelka základní školy Jana Smetanová.

„Kolegové i ostatní veřejnost do ní, podle různých anket, které sleduji, vkládají své naděje. Já zůstávám, stejně jako naši lékaři, velice ostražitá. Výsledky stávky uvidíme až po jednáních odborů v pondělí,“ dodává v narážce na paralelní protesty zdravotníků učitelka Monika Juřicová z pražské základní školy.

Pedagogy podporuje i poslankyně Ivana Mádlová (ANO). „Protestům ve školství se nedivím. Zástupci škol především protestují proti chystaným škrtům ve financování odučených hodin (tzv. PHmax), což bude mít negativní dopady na kvalitu výuky všeobecně – zvýší se počet žáků ve třídách, bude to mít dopady na výuku cizích jazyků, volitelných předmětů apod. Ministr Bek dokonce má za to, že máme mnoho učitelů a je třeba propouštět,“ připomíná.

Vláda podle poslankyně v oblasti školství naprosto tápe a neví, co s ním, což je v naprostém kontrastu s opakovanými výroky premiéra, jak z Česka vláda udělá „mozkovnu“.

„Hnutí STAN je zřejmě personálně vyprahlé, resortu vládne již třetí ministr za dva roky. Jeden po druhém podporují nešťastné změny ve školské legislativě a finančně ořezávají školství, kde se dá. A čekají, zda se někdo ozve,“ dodává. Takže zcela chápe, že se pedagogové ozvali.

Opoziční poslankyni prý vlastně ani nepřekvapila povýšená reakce premiéra. Petr Fiala podle ní žije ve své bublině.

