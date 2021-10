A Babiš to vypálil: Zeman, než ho odvezli do špitálu. Těsně

Končící premiér Andrej Babiš (ANO) znovu vyzval hradního kancléře Vratislava Mynáře k rezignaci, protože to, co teď Mynář předvádí, prezidentovi neprospívá. Připustil však, že v turo chvíli nemá proti kancléři Vratislavu Mynářovi žádné páky.

Serveru iDNES.cz, který v roce 2013 koupil, Babiš sdělil, že by kancléř Vratislav Mynář měl odstoupit, jinak ho odvolá. Ve vyjádření pro Českou televizi však připustil, že v tuto chvíli Mynáře odvolat nemůže. Nemá jak.

„Já jsem ho vyzval k rezignaci. Já ho nemůžu odvolat, nemám na to vůbec žádné kompetence, ale já si myslím, že je to to nejlepší, co pan kancléř může udělat pro pana prezidenta, protože to jeho vystupování vlastně zapřičinilo tu situaci, kterou tady máme,“ zdůraznil Babiš.

Pokud Mynář věděl, jak se to doopravdy má s prezidentem Zemanem, což podle Ústřední vojenské nemocnice věděl, neměl činit to, co činil. „Neměl pořádat tiskové konference, kde vlastně nic neřekl,“ rozčiloval se Babiš.

Když 10. října viděl prezidenta Zemana, prezident byl podle něj velmi unavený, pohublý a dehydrovaný.

„Já jsem se domníval, že se po návratu do nemocnice jeho stav zlepší. Byl při vědomí, normálně jsme komunikovali, ale byl strašně unavenej a já jsem očekával, že se jeho zdravotní stav v nemocnici zlepší,“ zdůraznil premiér.

Poté ještě jednou udeřil na Vratislava Mynáře.

„Kancléř dělá tiskovky, které akorát vyvolávají emoce a jeho role je negativní, takže si myslím, že by to pomohlo, kdyby rezignoval,“ uvedl Babiš.

Babiš zdůraznil, že po případné rezignaci Vratislava Mynáře se možná situace zklidní a přestanou se ozývat hlasy volající po aktivaci článku 66 Ústavy ČR, který umožňuje prezidenta dočasně zbavit pravomocí ze zdravotních důvodů. Na aktivaci tohoto článku je podle Babiše čas, protože nová vláda bude jmenována až v průběhu prosince, což je za přibližně 6 týdnů. 6 týdnů, během kterých se Miloš Zeman může např. zotavit.

Šéf ANO ale nezůstal jen u kritiky Vratislava Mynáře. Znovu vyčinil také končícímu předsedovi Sněmovny Radku Vondráčkovi. „On tam neměl chodit, on tam neměl co hledat. On hrál nějakou roli, ve které neměl co dělat. Pan kancléř Mynář hrál nějaké divadlo, které bylo zbytečné,“ pravil Babiš.

Vondráček už by proto podle Babiše neměl kandidovat do vedení Sněmovny.

