A co po prezidentově schůzce s Hamáčkem? Hovoří se o předčasných volbách, i rekonstrukci vlády

Předsedové některých politických stran v úterý nastínili možné alternativy v případě, že by kabinet opustila ČSSD. Ve hře by byly předčasné volby, nebo rekonstrukce vlády.

Předseda KSČM Vojtěch Filip na úterní konferenci prohlásil, že po případné rekonstrukci kabinetu není třeba žádat Sněmovnu znovu o důvěru.

„Nevidím důvod pro to, aby vláda znovu žádala o důvěru, protože výměna nedosáhne ani jedné třetiny,“ řekl podle serveru Seznamzpravy.cz Filip. Na mediální scéně se pak spekuluje, že by ministr kultury Antonín Staněk ve vládě zůstal.

Podle šéfa KSČM předsedové stran zatím o alternativě předčasných voleb nejednali. „Ti, kteří s postojem předsedy KSČM Filipa nesouhlasí, by podle jeho slov museli požádat Sněmovnu o hlasování o vyslovení nedůvěry vládě,“ píše server. Takové tendence se naposledy uskutečnily před dvěma týdny. Hlasování však nebylo úspěšné. Pro návrh totiž hlasovalo 85 poslanců, totožný počet však vládu podpořil, 12 komunistických poslanců se zdrželo hlasování a 18 členů Sněmovny nehlasovalo.

Jiný názor zastává hnutí SPD, to by v případě rekonstrukce vlády hlasování o důvěře vyžadovalo. „V žádném případě nejsme připraveni přistoupit na nějakou variantu rekonstrukce bez hlasování o důvěře,“ řekl předseda SPD Tomio Okamura s tím, že je pro něho důležitý programový soulad a účast odborníků. Vstup do vlády Okamura vyloučil. „Nevstoupíme do vlády s trestně stíhaným premiérem,“ řekl.

Pro Babiše předčasné volby nejsou ideálním řešením. „Šel bych se zeptat jednotlivých parlamentních stran, jestli by eventuálně akceptovaly rekonstrukci vlády. Že bychom získali případně nějakou podporu od opozičních stran,“ konstatoval ve čtvrtek podle serveru.

Kvůli možnosti předčasných voleb v úterý předseda Pirátů Ivan Bartoš požádal o schůzku s prezidentem Milošem Zemanem. Bartoš rovněž zdůraznil, že rozpuštění Sněmovny by mohli podpořit za určitých podmínek. „(Spočívaly by) třeba i v tom, jestli v případě předčasných voleb by byla garance ze strany prezidenta, že by po volbách pověřil sestavením vlády někoho, kdo má 101 (hlasů) ve Sněmovně,“ uvedl Bartoš s tím, že odpovědi na takové otázky zatím známé nejsou.

Premiér a šéf hnutí ANO Babiš doufá v to, že se podaří současnou vládu zachovat. Obdobného názoru je i ministryně financí Alena Schillerová. „Určitě stojí za to pokusit se zachránit vládu s ČSSD. Předčasné volby považuji za naprosto krajní řešení,“ uvedla a dodala, že vláda má za sebou mnoho dobrého a mnoho dobrého ještě vykonat chce.

