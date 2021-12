A dost! Očkovaní, roušky dolů. Profesor Pirk zásadně vystoupil. Je v tom vše

Kardiochirurg Jan Pirk je velmi kritický k tomu, jak se řeší pandemie koronaviru, kdy se „zdraví lidé posílají do karantény na základě testů, což je proti veškerým zásadám medicíny“. Podle Pirka už by měly všechny restrikce skončit, protože se každý mohl naočkovat a pokud tak neudělal, sám se svobodně vystavil nebezpečí možného těžkého průběhu nemoci. „Ale proč bychom my očkovaní měli pořád nosit roušky?“ nechápe Pirk.

Pirk v rozhovoru pro server Svobodné universum popisuje již téměř dvouleté dění kolem pandemie koronaviru jako jeden velikánský chaos. Nejvíce mu vadí, jak se neustále počítají lidé s pozitivním testem, který ale o zdraví jedince nic nevypovídá.

„Diagnóza nemoci se normálně stanovuje na základě klinických obtíží, vyšetření a pomocných laboratorních vyšetření. Tady diagnózu stanoví někdo z jednoho pomocného laboratorního vyšetření, aniž by daného člověka viděl, což je proti veškerým zásadám medicíny,“ má jasno Pirk.

Testy navíc nejenže neřeší zdraví jedince, ale podle Pirka dokonce ani infekčnost. „My detekujeme DNA tohoto viru. To můžou být mrtvé viry, ale test to nedokáže rozlišit. Pokud má člověk výbornou slizniční imunitu, což mají mladí lidé, tak slizniční imunita viry zlikviduje. Ale ty tam nemůžou zůstat věčně, musí se odtamtud odstranit, a oni je tam detekují. Takže dotyčný člověk už může být úplně zdravý, nebude ani infekční, ale může být pozitivní, a nikdo to nedokáže odlišit. A my, na základě tohoto vyšetření, pošleme takového do karantény,“ říká Pirk, že je to celé špatně.

Velmi je mu prý líto pojišťoven, které musejí testy proplácet, protože jde o obrovské částky, které pak chybí jinde ve zdravotnictví. „Je vůbec zázrak, že s tím, co vyberou, dokážou zajistit takovou péči, i když si zdaleka nemyslím, že naše péče je ideální. Ale pojišťoven je mi líto, protože ony si nemůžou dovolit to zastavit. A potom se dělají sbírky, protože existují pacienti, a to nikoli kardiochirurgičtí, ale s hematologickými onemocněními, jejichž léčba stojí statisíce měsíčně. A jestliže jsme v solidárním systému, tak musíme my, zdraví, přispívat na to, aby se mohlo pomáhat těmto lidem,“ konstatuje Pirk.

„Chápal jsem tato opatření, když byl nedostatek očkovací látky. Teď je jí dostatek a každý, kdo chce, se mohl nechat naočkovat. Kdo nechce, bere na sebe vědomě riziko, že může onemocnět a může mít těžký průběh. Proč my ostatní – kteří jsme si ze svobodné vůle, přestože jsme to prodělal, nechali udělat očkování – na ně máme brát ohled a nosit kvůli tomu roušky?“ rozhořčuje kardiochirurga, který je navíc přesvědčen, že dlouhodobé každodenní nošení roušek je velmi nezdravé.

„Takže já bych řekl: Prosím vás, mohli jste se nechat oočkovat. Ti, co se oočkovali, jsou chráněni, nebo také ti, co to prodělali. Tak končíme s restrikcemi, protože máte svobodnou volbu, žijete v demokratickém státě,“ prohlásil Pirk.

Ten není velkým zastáncem očkování, ale lidé z rizikových skupin, ať už podle věku nebo podle zdravotní kondice, by se prý očkovat měli. „Víte, většina lidí s těžkým průběhem, ale znovu zdůrazňuji slovo většina nebo hodně lidí, si to do určité míry zavinili sami. Většinou byli obézní, přejídáním si vytvořili cukrovku a kouřili. A to je nejrizikovější skupina. Celý život nedbali rad lékařů. Ti se můžou nechat oočkovat, teď je očkovací látky dost,“ má jasno Pirk.

Velké iluze o kvalitě očkování si ale Pirk nedělá, protože vývoj vakcín byl podle něj velmi urychlený. „Vývoj očkovací látky má několik fází, a poslední krok je klinické zkoušení. Nejkratší doba u dosud daných látek byla tři roky, u některých látek to bylo pět i více let. A tady se za dva měsíce řeklo, že to je v pořádku. Možná ano, ale možná taky ne,“ přemítá Pirk.

Přesto ale Pirk znovu radí, aby se riziková skupina obyvatel očkovat nechala, čímž se uchrání před těžkým průběhem nemoci a společnost se může navrátit k normálu. „Nevím, možná je to opravdu úžasná vakcína, která... ano, chápu, nechrání člověka úplně, protože nedělá slizniční imunitu, která je branou do těla. Čili ano, toto očkování umožní vstup této infekce, podle toho, co jsem si přečetl. Ale pak by to měla zlikvidovat, takže se to nedostane na plíce, a uchrání od těžkého průběhu, takže tito lidé mohou onemocnět, ale neměli by onemocnět tak těžkým průběhem. Takže já bych zastával názor, že máte svobodnou volbu, rozhodli jste se takhle, tak pokud se nenecháte naočkovat, ponesete následky v tom, že možná budete mít těžký průběh covidu. A ostatní můžou chodit bez roušek,“ opakuje razantně profesor Pirk.

Naopak očkování dětí je podle něj úplný nesmysl – právě kvůli nedostatečným klinickým testům vakcín. „Myslím si také, že malé děti se nemají očkovat, protože mají ohromnou slizniční imunitu. Jeden můj kolega lékař, který se v tom vyzná, říkal, že svou 75letou maminku nechá naočkovat, protože jestli přijdou za dvacet let nějaké nežádoucí účinky této vakcíny, tak je to úplně jedno. Ale určitě nenechá naočkovat své děti. Protože dítě, když to prodělá, se nestane nosičem nebo šiřitelem tohoto viru. Ono to prodělá, a když ho dítě potká znovu, tak ho znovu zlikviduje, a ne že se stane bacilonosičem nebo vironosičem,“ upozorňuje Pirk.

Pirk však doufá, že na jaře se situace již definitivně uklidní a celá pandemie bude u konce. „Koronavirus měl začátek, a doufám, že bude mít konec. U nás v IKEMu mi lékaři říkali, že tento virus sledovali a že je to příbuzný virus, jako před 100 lety, kdy byla také takováto epidemie, a postupně se to změnilo v běžnou dětskou rýmičku. Tak já doufám, že takovou cestu bude následovat i covid,“ uzavírá profesor Jan Pirk.

