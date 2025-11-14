A kdo je tam přivedl? Saša Vondra si stěžoval, ale otočilo se to na něj

14.11.2025 12:45 | Monitoring

Europoslanci většinou hlasů schválili snížení emisí o 90 procent do roku 2040 v porovnání s rokem 1990. A ve veřejném prostoru už se objevila řada reakcí. Často jedna ostřejší než druhá. Vynadáno dostali nejen europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer, pirátka Markéta Gregorová, ale i Alexandr Vondra z ODS, který schválený klimatický cíl též kritizoval.

A kdo je tam přivedl? Saša Vondra si stěžoval, ale otočilo se to na něj
Foto: Repro ČT
Popisek: Alexandr Vondra

Členové Evropského parlamentu odsouhlasili další z klimatických cílů. Byl přijat závazek snížit emise o 90 procent v porovnání s rokem 1990. Když si to přečetl senátor Zdeněk Hraba, vyjádřil se stručně a jasně.

„Až se vám zdraží život kvůli ekofanatickým snům, tak víte, která jména za tím stojí: (Luděk) Niedermayer (TOP 09), Ondřej Kolář (TOP 09), Danuše Nerudová (za STAN), Jan Farský (STAN), Markéta Gregorová (Piráti),“ podotkl senátor Zdeněk Hraba.

Danuše Nerudová na sociální síti X naznačovala, že pro českou ekonomiku to mohlo být ještě horší.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

  STAN
  europoslankyně
  • europoslankyně
„Co vyjednávalo EPP:

– Nižší cíl díky flexibilitě – Revizní klauzule (možnost změnit podle toho, co zvládne ekonomika)

– Navržení změny ETS2 povolenek

– Navržení technologické neutrality v energetice a autoprůmyslu

– Další rozumné změny Green Dealu“

Ale podle europoslance Alexandra Vondry je schválený cíl už tak dost hrozný.

„Teď ta horší. Většina nakonec schválila dekarbonizační cíl 90 % do 2040. S možností 5 % odpočtu v kreditech. Je to naprosto nerealistické a z globálního pohledu nevýznamné. Ale v EU to dál poškodí průmysl a lidem zdraží život. Hlasovali jsme proti – viz obrázek“.

RNDr. Alexandr Vondra

  ODS
  europoslanec
Někdejší kandidát do Poslanecké sněmovny za hnutí STAČILO! Ondřej Dostál zašel v kritice ještě dál.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  BPP
  europoslanec
„Dekarbonizace v EP. Taktně připomínám Alexandru Vondrovi, že ty ničitele evropského průmyslu, co hlasovali pro, za sebou vytáhl do europarlamentu jako lídr koalice SPOLU. Vy ještě někdy něco říkejte o slepenci. Banda pokrytců. Kritizujete jak Jan Zlatoústý klima agendu a EK, kterou jste přitom sami zvolili a kterou udržujete v chodu, zatímco opozici ‚demokraticky‘ izolujete za cordonem sanitaire,“ poznamenal Dostál.

Padla i připomínka, že Alexandr Vondra v loňských volbách do Evropského parlamentu vedl kandidátku SPOLU, v jejímž rámci byl zvolen člen TOP 09 Luděk Niederamyer. „Nikdy se neptej ODS, kdo tam dostal ty dvě jelita vlevo nahoře,“ padlo také.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  senátor
Alexandru Vondrovi to otloukla o hlavu i Karolína Stonjeková.  Otloukla mu o hlavu vyjádření europoslance Ondřeje Koláře (TOP 09), který naznačil, že nezastupuje zájmy českých občanů, kteří ho zvolili, ale zájmy EU.

„Kdyby vás náhodou zajímalo, proč čeští europoslanci často hlasují proti zájmům vlastní země a jejích občanů, tak tady nám to profesionální syn profesionálního přítele po boku doslova neprůstřelně vysvětlil.

1. ten chlapec není s to popsat, co je to národní zájem, protože mu to nikdo nebyl s to popsat.

2. jako europoslanec nehájí zájem Česka v unii, ale zájmy unie v Česku – a ještě se k tomu takhle hezky přizná.

Tímto děkujeme Vondrovi a ODS za to, jakej príma materiál nám na svým hrbu dovezli až do Bruselu,“ napsala Stonjeková

Ekonom Miroslav Singer si ještě přisadil. „Zatím Zdechovský a spol. se tváří, že zpřísnění cílů je zmírnění...“ poznamenal na adresu lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského.

Konzervativní publicista Martin Schmarz poznamenal, že toto hlasování ukázalo jednu důležitou věc. Že členové ODS a lidovců mohou u některých témat jen obtížně držet koaliční jednotu.

„Tohle je důležité hlasování. Ukazuje, proč ODS a KDU-ČSL může jen obtížně tvořit koalici s TOP 09, Piráty a Starosty, kteří hlasují pro GD. Na druhé straně ANO zase bude mít stejně velký problém s proruskými partnery. Vládnout se má z Prahy, ne z Bruselu či Moskvy,“ poznamenal Schmarcz.

Ekonom Pavel Šik požádal své spoluobčany, aby pirátskou europoslankyni Markétu Gregorovou někam zavřeli. Někam, kde nebude moc škodit.

„Zavřete jí někdo někam, kde nebude škodit a ty ostatní, co tohle schvalují, s ní. To není pragmatická politika, to je aktivismus, který se z dnešního pohledu nedá splnit a všichni to vědí,“ poznamenal Pavel Šik. Reagoval tak na slova pirátky Gregorové, která konstatovala, že zpřísnění klimatických cílů v konečném důsledku pomůže investorům. „... milník pro rok 2040 pomáhá investorům, posiluje to konkurenceschopnost našeho průmyslu, energetickou nezávislost i stabilitu cen.“

„Ať si každý privátně dává nerealistický cíle, kolik do Vánoc zhubne. Ale ať to sakra politici nechtějí od lidí, kteří každodenně pracují, aby zaplatili účty, nebo od podnikatelů, co se snaží vymanit se z recese, rozvíjet svý podniky a stabilizovat nebo rozšiřovat pracovní místa. To je politika komunistů 50. let minulého století, kteří chtěli tvořit nového člověka a poručit větru a dešti,“ požádal Šik.

Mgr. Markéta Gregorová

  Piráti
  • Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.
  europoslankyně
Politik, který se ohání ideologickými cíli skrytými např. do ekologického hávu, na jehož naplnění nemáme potřebné technologie, je podle Šika nebezpečný politik. Nebo je to politik, který chce přesunout obrovský balík peněz do konkrétních odvětví, případně konkrétních firem, jen tyto své ekonomické záměry schovává za ideologická prohlášení.

Problém je podle Šika v tom, že i takovéto obří ekonomické transfery mohou selhat.  

„Když totiž sečteme jenom to, že chceme zbrojit, že chceme být na špičce v umělé inteligenci s ‚AI Action Plan‘, že chceme být na špičce ve výrobě čipů s tzv. ‚EU Chips Act‘ a že má zároveň dojít k transformaci tj. dekarbonizaci průmyslu, dopravy a energetiky, včetně obnovitelných zdrojů, cirkulární ekonomiky a masivní rekvalifikaci pracovní síly, tak aby se tyhle cíle s vidinou, že možná budeme mít technologie k jejich splnění, dodržely, bavíme se tady o minimálně 10–12 procentech HDP unie ročně jen na tyhle ‚priority‘, a to je víc, než kolik EU vynakládá na vzdělávání, zdravotnictví i sociálku dohromady v mnoha zemích. Navíc s rizikem, že bez čínských surovin to selže. EU je závislá na čínských kritických minerálech pro baterie, čipy i zelené technologie – Čína ovládá 80 procent dodávek vzácných zemin. Eurokrati se totiž ve skutečnosti nebaví o vznešených cílech, ale o přesměrování gigantických veřejných financí do určitých branží a k určitým lidem, jako kdyby žili ve zcela jiné realitě než my ostatní,“ poznamenal ekonom Šik.

autor: Miloš Polák

