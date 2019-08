A pane Zaorálku, tohle znáte? V ČT vytáhli ma ministra vážné věci. A on se nedal

„Vy jste byl volebním lídrem ČSSD ve volbách, v nichž vaše strana získala 7,27 %. Když pominu, že funkce volebního lídra není ani v zákoně, ani ve vašich stanovách, tak vy jste měl na starosti ty volby, za ten výsledek jste odpovědný. Proč by tedy měl neúspěšný lídr, nic ve zlém, nic osobního, být tím, kdo zachrání účast ČSSD ve vládě?“ vypálil úvodem na Zaorálka v pořadu Události, komentáře otázku moderátor Jakub Železný.

„Já nevím, to teďka není na mně, abych to já říkal, že já jsem ten, kdo má něco zachraňovat. Já jsem byl požádán panem předsedou Hamáčkem,“ poznamenal Zaorálek, jenž byl po volbách jedním z nejhlasitějších kritiků účasti strany ve vládě Andreje Babiše (ANO).

„Jako variantu bych viděl já předčasné volby a ty předčasné volby, tak jak to dneska vypadá, by dopadly zhruba stejně. Chápete mě, my politici máme za úkol ne říkat, nedá se vládnout, jdeme do voleb, ty předčasné volby byly vždycky trochu neštěstí. My máme za úkol pracovat s těmi kartami, které máme, i když se nám třeba nelíbí, i když máme třeba výhrady, tak prostě lidi po nás chtějí, abychom konali svou práci,“ zdůvodnil aktuální situaci. A netajil se i tím, že o Babišovi prohlásil, že je cizopasný fíkus.

„Je pravda, že ta politika je poměrně tvrdý chleba a ty střety jsou prostě ostré. A já samozřejmě jsem měl i s panem Babišem, a dokonce i s dalšími takovéto střety. Přesto si myslím: To, co jsem řekl, suďme to podle toho obsahu, který jsem řekl, já si za ním do dneška stojím,“ zopakoval.

A netajil se ani tím, že v tajné volbě v roce 2003 nevolil Miloše Zemana jako tehdejšího kandidáta ČSSD na post prezidenta. „My pravděpodobně nebudeme nikdy spolu úplně ve všem souhlasit,“ poznamenal.

„Ozývaly se také hlasy trošku proti vám, byť nebyly moc silné, ale byly to hlasy spíš, že jste se kultuře moc nevěnoval, že jste spíš politická nominace, tak mě zajímá, jestli se cítíte jako takový ten univerzální ministr. V řadě evropských zemí je běžné, že ministři střídají resorty, u nás byl třeba ministrem kultury a zahraničí pan Stropnický, on byl tedy ministrem obrany, mimochodem, nevím, zda víte, že máme dva rekordmany, můžeme se na ně podívat, kteří byli v celkem čtyřech různých vládních křeslech nesouběžně, byl to pan Stránský, který byl nejprve místopředsedou republikové vlády ještě za federace, pak byl předsedou federální vlády a byl za samostatného Česka ve dvou ministerských křeslech. A také Cyril Svoboda, který byl hned ve čtyřech různých nesouběžných vládních angažmá, to jsou takové prototypy, nic proti tomu samozřejmě, univerzálních ministrů,“ poznamenal následně k Zaorálkovi Železný.

„Řeknu vám rovnou, že se tak necítím, zahraniční politika je nesmírně těsně spjata s kulturou. Setkávání se s ministry jiných zemí, to je vlastně setkávání se s kulturami těchto zemí. Já cítím obrovskou souvislost mezi zahraniční politikou a kulturou. Setkávání se s jinými státy, setkávání se s jinými kulturami, já nevím, já bych vám mohl vyprávět, že to, co vás spojí s jinými ministry, to jsou právě často knihy a literatura a filmy, s ministrem zahraničí Řecka jsme se hádali o to, kde je lepší knihkupectví, jestli v San Diegu nebo v Oxfordu, jako to jsou věci, které z vás udělají… díky tomu se můžete s nimi bavit, to je kulturní práce, zahraniční politika je kulturní práce. A já… pro mě, to je velká věc, aby česká politika a Česká republika kulturu více užívala jako nástroj zahraničněpolitického vlivu, to znamená, že se vůbec necítím cizincem na ministerstvu kultury,“ uzavřel Zaorálek.

