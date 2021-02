A váš dvojitý ministr si vyrazil do Pošumaví, posmíval se Moravec. Bartoš vykládal, jak se teď slaví u Pirátů

reklama

Anketa Má Ústavní soud vaši důvěru? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 22708 lidí

Moderátor Moravec hned v úvodu udeřil na ministra dopravy, průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karla Havlíčka, který vyrazil na výlet na jih Čech i navzdory tomu, že vláda doporučuje lidem, aby seděli doma.

„Mezitím si vyrazil vicepremiér a dvojitý ministr do Pošumaví, a to navzdory tomu, že vláda lidem doporučuje necestovat. Není to tak, že vláda posouvá hranice papalášství?“ ptal se Moravec Hamáčka

„Je to neobratnost. To je stejné, jako když jedete v autě bez pásu a nahráváte u toho video. Co víc vám k tomu mám říct,“ rýpl Hamáček vedle Havlíčka i do ministryně financí za hnutí ANO, která vyrazila na obhlídku cen respirátorů, přičemž v autě jela nepřipoutána a natočila se přitom na video.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hamáček však zdůraznil, že vláda lidem nezakazuje jezdit na výlety na čerstvý vzduch.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš to viděl podobně jako Hamáček. „Já si myslím, že to je jasná hloupost, no,“ šťouchl do Havlíčka šéf Pirátů. „My jsme včera slavili narozeniny Jakuba Michálka. Víte jak? My jsme na sebe koukali přes webové kamery,“ doplnil.

Šéf komunistů Vojtěch Filip to viděl obdobně. „My jsme si teď našli terč v podobě Karla Havlíčka. Dobře, tak ho teď novináři proberou, ale tady já to porušení nevidím,“ konstatoval Filip, že na procházce se psem po Šumavě není nic špatného.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté přišel na přetřes šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička. Pánové se shodli na tom, že když se Hnilička zúčastnil nepovolené hotelové oslavy narozenin Petra Bendy, měl skončit jako poslanec, což se také stalo.

Bartoš, Filip a Hamáček se poté shodli na tom, že Národní sportovní agentura potřebuje změnu. „Myslím, že si to vyžaduje radikální změnu. My o tom teď jednáme a až se dohodneme, tak to oznámíme veřejnosti,“ oznámil Hamáček.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Filip a Bartoš konstatovali, že ani komunisté, ani Piráti vzniku Národní sportovní agentury nefandili. Podle Bartoše měl být ředitel této agentury vybrán v transparentním výběrovém řízení, což se nestalo, a je třeba to napravit. „To bylo od začátku postaveno tak, aby pan Hnilička přišel do jejího vedení,“ konstatoval Bartoš.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hosté byli zajedno i v tom, že ani případné změny v Národní sportovní agentuře nesmí ohrozit zasílání dotací sportovním organizacím.

Moravec poté přehodil diskusní téma k vládním restrikcím a podivoval se nad tím, proč se přes den smí vycestovat z republiky, ale v noci už totéž možné není. Podle něj vláda tím chce lidi motivovat k tomu, aby mezi devátou večer a pátou ráno zkrátka seděli doma.

Vojtěch Filip volal především po otevření škol. „Já jsem předpokládal, že se budeme bavit mnohem dřív o tom, že potřebujeme poslat děti do škol. Ten první stupeň by do těch škol měl jít a tím se uvolní na práci část lidí do zdravotnictví,“ zdůrazňoval šéf komunistů.

Těm se nelíbí, že na rozdíl od Rakouska či Polska zůstávají setrvale školy zavřené. Otevřené jsou u nás jen pro žáky 1. a 2. tříd, což je podle Filipa jednoznačně nedostatečné. Už proto, že vláda toto nařízení nedokázala řádně odůvodnit a říct, že návrat dětí do škol by zhoršil epidemickou situaci. „Já si to ověřuju, ale taková průkazná statistika tu není,“ rozčiloval se Filip.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pirát dal v tomto komunistovi jednoznačně za pravdu. „Já mám doma taky čtrnáctiletou dceru, ona je doma taky takhle dlouho a už jí z toho kape na karbid, jak se říká,“ podotkl Bartoš.

„Když může mít základní i střední školy otevřené Belgie, proč se totéž nedaří v Česku,“ podivoval se Bartoš. „My se s těmi ministry scházíme, oni to naslibují, ale pak se ukazuje, že když nechce pan Babiš, tak to neprojde,“ dodal.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hamáček okamžitě upozornil, že když se děti v září vrátily do škol, epidemická čísla vystřelila nahoru. Osobně navíc dospěl k názoru, že on sám se koronavirem nakazil od svých synů. „Tím jenom říkám, že ne všechno, co je ve statistikách, je reálná pravda,“ poznamenal ministr vnitra. „Já bych nehlasoval pro návrat dětí do škol bez testování,“ dodal po chvíli.

Komunisté budou chtít podle Filipa slyšet, proč se děti nemohou vrátit do škol. „My budeme trvat na tom, aby ta vláda řekla, co jí brání v tom, aby se ty děti vrátily do škol třeba 15 února,“ prohlásil Filip. „My jsme byli velmi trpěliví,“ dodal, a že teď už komunistům trpělivost došla.

Bartoš upozornil, že vláda má sílu tlačit zákony do Sněmovny, ale dosud tuto sílu nevyužila k tomu, aby aktualizovala pandemický plán pro Českou republiku, což je problém.

Moravec poté vytáhl na Hamáčka data evropské agentury pro kontrolu nemocí, jejíž data ukazují, že prostředí škol není z hlediska šíření epidemie problematičtější než jiné oblasti. „My se o tom budeme v pondělí bavit,“ přislíbil Hamáček.

Filip na ministra vnitra vypálil, že od vlády teď už vyžaduje mnohem víc, než jen debaty o školství. „Že vláda začne dělat to, co v nouzovém stavu dělat má, že připraví zákony, které zajistí, aby se ten nouzový stav neprodlužoval,“ nešetřil Hamáčka Filip.

Hamáček před kamerami varoval: Bez nouzového stavu nastane chaos, nastane katastrofa

Ministr vnitra však ve studiu zdůrazňoval, že nouzový stav musí pokračovat dál. „Já si pořád nedokážu představit, že je někdo schopen ten nouzový stav neodhlasovat. Znamená to kolaps, znamená to katastrofu, znamená to konec nasazení armády, znamená to konec opatření, která tu epidemii alespoň trochu drží na uzdě,“ varoval Hamáček.

Bartoš okamžitě kontroval, že vláda měla celý rok na to, aby vytvořila legislativní prostředí k tomu, aby využila armádu i mimo nouzový stav. V obecné rovině však doplnil, že Piráti jsou ochotní jednat s vládou, co bude dál.

Hamáček v této souvislosti zdůraznil, že v tomto směru lze udělat další krok jen tím, že se podaří novelizovat ústavní zákon o bezpečnosti – a to teď podle Hamáčka stojí na připomínkách ministerstva obrany. „Já mám v té vládě jen 5 ministrů, kdybych měl 10, tak je to jinak,“ vysvětloval Hamáček.

Vojtěch Filip zdůraznil, že vláda prostě musí najít cestu, jak fungovat dál i bez nouzového stavu. „Tak ať náčelník generálního štábu zvedne zadek a začne to s těma vojákama projednávat,“ rozčílil se předseda komunistů.

Hamáček vyjevil, že vláda bude žádat o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní, protože jinak hrozí, že dojde k zahlcení nemocnic. V tuto chvíli to, podle něj, bez nouzového stavu opravdu nejde.

„Kdybych měl ve vládě většinu, tak to bude podle toho, jak chci já. My jsme tam menšinový partner, takže to bude podle toho, jak to chce pan premiér, tak si ho sem pozvěte. Já vám můžu jen říct, jak budu hlasovat,“ prohlásil Hamáček.

Filipa to však neuklidnilo. Vláda musí podle jeho názoru přijít s konkrétními návrhy o tom, jak to v Česku bude dál, aby opatření znovu fungovala, aby bylo možné o něčem jednat a pohnout se z této patové situace. Podle předsedy KSČM může být cestou z krize i stanovení pravidel, jak by co mohlo fungovat, např. skiareály – místo neustálého zakazování všeho.

„Ale tohle, co tady říká pan Filip, to je science fiction. Pustit tam zimní sezónu, tak tam těch lidí bude třikrát tolik a skončíme špatně,“ rozčílil se Hamáček.

Nakonec došlo i na volební zákon, jehož podstatné části v tomto týdnu zrušil Ústavní soud ČR. Ústavní soudci zrušili ty části volebního zákona, které poškozovaly malé strany a zvýhodňovaly strany velké, po posledních volbách tedy především hnutí ANO.

Podle Hamáčka bude záležet na tom, na jakém volebním zákonu se shodnou poslanci a senátoři. „Musí se najít většina pro nějaké řešení,“ upozornil Hamáček.

Filip doufá, že se podaří najít nějaký kompromis. S Bartošem se shodli na tom, že by neměl být zrušen systém 14 volebních krajů. Do konce února by se prý dala najít nějaká shoda. „Ten jeden republikový obvod by byl hodně pragocentrický, protože ti lidé jsou nejvíc vidět v médiích,“ upozornil Bartoš.

Psali jsme: Hamáček varuje: Bez nouzového stavu propukne chaos Soukromníci: Vyzýváme opozici, aby živnostníky a malé firmy neprodala za pár drobných Komunisté nepodpoří vládu v prodloužení nouzového stavu. Babiš se to dozvěděl v Maďarsku. A reaguje Moc mají. A peníze taky, snížit si je odmítli, připomněl Filip o Ústavním soudu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.