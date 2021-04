Advokát Pokorný, promotér Bohuslava Sobotky: ČSSD se musí poučit na Západě. Sbírat voliče Pirátů, až se znemožní u vlády

Jeden z nejvlivnějších advokátů, spojený se sociální demokracií, Radek Pokorný, nechápe, jak mohl být zvolen Miloš Zeman do druhého funkčního období. „Neztotožňuji se s jeho hodnotami, s jeho chování k lidem, s jeho výroky, které má a i zahraničně-politickou orientací, kterou já neříkám, že zastává, ale minimálně prezentuje a dělá v její prospěch kroky,“ pověděl. Sociální demokracie by si měla vzít poučení na Západě. „Pro ty vysmívané městské levicové liberály začíná být prostor a poté, co projdou Piráti vládou, tak si myslím, že jich tam bude docela hodně,“ dodal.

reklama

Anketa Co teď se sochou maršála Koněva? Sešrotovat 1% Vrátit Rusům 3% Vystavit v Praze na veřejném místě 95% Dát do muzea 1% hlasovalo: 4772 lidí

Hostem podcastu Welcome to future byl advokát Radek Pokorný, který je spojován s bývalým premiérem Bohuslavem Sobotkou jakožto jeho spolužák a blízký kamarád. Jedná se o sérii mnoha podcastů na webu Info.cz. Pokorný po studiích na začátku 90. let pracoval jako legislativní tajemník Federálního shromáždění, byl u znovuzrození sociální demokracie, jejímž členem se stal.

Zpočátku se řešily poslední události kolem muničního skladu ve Vrběticích. Moderátora překvapil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který zdůraznil, že nešlo o teroristický čin. K tomu Pokorný pověděl, že jde o věc, která je mimo jeho obor. „Takže tady diskusi s Pavlem Zemanem na úrovni trestního zákoníku nepovedu,“ pověděl advokát. Dodal však, že když si kdokoliv přečte politologickou definici státního terorismu, tak tím je, pokud stát svými orgány zaútočí na území jiného státu. „Pro politiku, pro naše chápání, co se tady stalo, je to prostě státní terorismus a hotovo,“ myslí si.

Celý díl podcastu ZDE:

S Ruskem prý nemůžeme válčit. Národní zájem České republiky má být v tom, obejmout se co nejvíc se Západem. „Je to nám kulturně a civilizačně blízký okruh. Konečně, ukažte kolik lidí, kteří tady horují za lepší vztahy s Moskvou, poslalo své děti tam studovat, nakonec i dcera Miloše Zemana studuje v Londýně,“ poukázal Pokorný. Měli bychom si tedy prý udělat doma pořádek, říct si kam patříme a měli bychom to být schopni prosadit.

Fotogalerie: - Zrádná Aljaška

Psali jsme: Byli to ruští agenti, nepochybuje Černochová. A tajné služby prý před poslanci potopily Hamáčka

Prý neexistuje stát, který by zachránilo pár elit, které se staly představiteli té či oné země. „Na Slovensku zvolili paní Čaputovou, která se jeví být docela gramotná, no a pak tam zvolili pana Matoviče. To je proto, že podle mě většina obyvatelstva vůbec neví, proč tu Čaputovou zvolili. Respektive ji zvolili ne proto, že by vyznávali její hodnoty a pak se stává z voleb loterie,“ pověděl. Dodal, že mu nevadí, že byl Miloš Zeman zvolen prezidentem v roce 2013. Vadí mu již, že byl zvolen do druhého funkčního období. „Já proti Miloši Zemanovi nemám nic jiného, než že se neztotožňuji s jeho hodnotami, s jeho chování k lidem, s jeho výroky, které má a i zahraničně-politickou orientací, kterou já neříkám, že zastává, ale minimálně prezentuje a dělá v její prospěch kroky,“ dodal.

Zmínil se i k minulosti ČSSD. „Nejlepší čísla volební měla sociální demokracie, když tam byli ti ranaři jako Miloš Zeman a chvíli Jirka Paroubek, než se ztratil na té cestě. Zatímco intelektuálové a skuteční sociální demokraté typu Špidly nebo Sobotky tou volební základnou zrovna milováni nebyli,“ prohlásil.

„Já si myslím, že kdyby sociální demokracie zatnula zuby a vydržela, ta doba se hodně mění, já si myslím, že pro ty vysmívané městské levicové liberály začíná být prostor a poté, co projdou Piráti vládou, tak si myslím, že jich tam bude docela hodně,“ dodal. „Já si myslím, že budoucnost sociální demokracie by měla být, že začne být tou západní sociální demokracií, to znamená, tou, kterou standardně budou volit učitelé, bude ji volit paradoxně spousta podnikatelů a podobně, protože budou vnímat tu problematičnost té volné společnosti,“ uzavřel advokát téma budoucího vývoje ČSSD.

Má též za to, že politika je profese a politici jsou profesionálové. Byznys by měl dle Pokorného stát odděleně od politiky.

Anketa Pokud by se potvrdilo, že sklad ve Vrběticích vyhodili do vzduchu Rusové, byl by to pro vás akt státního terorismu? Ano 9% Ne 88% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 10015 lidí

Následně dostal otázku na to, kdo je Andrej Babiš. „Dneska podle mého názoru dost nešťastný člověk. Je to strašně těžký odhadnout, protože já si pamatuju, já vám toho moc neřeknu, já jsem na tenké hraně, protože hodně těch věcí je z advokacie a advokátní tajemství není sranda, ale pamatuji si, jak mi vyprávěl jeden člověk z jeho okolí, že když třeba zjistil, že je jeho nějaký zaměstnanec nemocný, tak on byl schopný mu zaplatit letadlo a odvézt ho do Ameriky a vyprávěl mi jeden jeho spolupracovník, jak mu chodily ty žádosti o ty peníze, on se vždycky nad tím rozněžnil a nechal si nosit hotovost a dával ji do těch obálek a posílal lidem ty peníze, to není jakoby černobílá zrůda, stejně tak, jako to není člověk, co by někoho zabil nebo nechal přepadnout, co se tady šíří, tak to prostě není. To je člověk, co se domohl nějakýma metodami k majetku a ty metody nemají s politikou co společného, navíc k tomu nemá žádné humanitní vzdělání, nezná dějiny, nezná sociologii, a tak dále, a to je prostě výsledek. Je to strašně složitý a svým způsobem je škoda, že do toho šel, protože ublížil zemi, sobě, své rodině a své firmě,“ soudí o Babišovi.

Babiš jej též začal napadat na sociálních sítích, nechal dokonce vytisknout dehonestační inzeráty v novinách. Pokorný se však dlouho držel zkrátka a veřejně proti Babišovi nevystupoval. „Babiše jsem nikdy nekritizoval. Vždycky jsem respektoval, že mám ve skladu docela hodně spisů s nápisem Agrofert a že tam musejí zůstat,“ řekl advokát. Je prý též velmi nepravděpodobné, že by Andrej Babiš byl opět premiérem a ANO nebude nejspíše vládní stranou. V politice tedy má skončit.

Fotogalerie: - Testy ze slin

Psali jsme: Hanba vám, vzkazuje skotský právník Kamary do ČR. Chce vydat Kúdelu, jenže to nepůjde

Další personou ČSSD, kterou v pořadu probírali, byl bývalý ministr obrany a bývalý ředitel Českých aerolinií Jaroslav Tvrdík. Prý není vůbec na peníze. „Pro jeho hodnotou je, že je úspěšný, že má na věci vliv, ale je neuvěřitelně skromný z hlediska peněz a nezáviděl těm druhým.“ Není též náhodou, že se Slavii daří. Jaroslav Tvrdík byl od roku 2015 místopředsedou představenstva čínské firmy CEFC pro Evropu, podílel se mj. na převzetí fotbalového klubu SK Slavia Praha tímto čínským investorem.

„Když začínala ta spolupráce, tak bylo opravdu spoustu plánů na to, co všechno ta společnost chce koupit, kam všude chce investovat a tam v podstatě nevyšlo vůbec nic,“ upozornila moderátorka. Dle Pokorného to tak není. „Řada věcí funguje, podívejte se na Florentinum, a tak dále. Další věcí je, že ti, kteří ten projekt táhli a někam šli, tak odešli ze scény, protože jim to nevyšlo,“ myslí si.

Anketa Rusko vyhostilo 20 lidí z naší ambasády v Moskvě. Má ČR vyhostit další ruské diplomaty? Ano 11% Ne 89% hlasovalo: 14445 lidí

„V českém byznysu je strašně málo lidí, kteří by měli velkou knihovnu a měli ji přečtenou. Je tam strašně málo lidí, které by zajímala sociologie, kteří by chápali politickou geografii. Vydělávají peníze a mají pocit, že mají právo se k veřejným věcem vyslovovat. Ale podle mě na to nemají žádné zázemí. Je tu generace podnikatelů, kteří se chlubí, že nikdy nic neprivatizovali, a proto mají právo o veřejných věcech mluvit. To je fajn. Ale musí k tomu mít také odpovídající vzdělání. A to si myslím, že chybí,“ dodal.

Ke konci pořadu se probíralo angažmá Pokorného jakožto advokáta Slavie ve sporu s Glasgow. „My máme na starost, tam to běží dvěma směry, jednak je šetření, které probíhá u skotské policie, kde Slavia najala nás a my spolupracujeme s jednou velkou britskou právní firmou a pak ještě běží řízení UEFA, a to dělají jiní kolegové. Nově tam nyní není nic. Na UEFA to dopadlo, jak to dopadlo, obáváme se, jaké to bude mít důsledky na to šetření nebo ten průběh u té skotské policie a my čekáme, co bude dál,“ pověděl.

Psali jsme: To fakt nechtěli. Zeman si řekl, co chtěl a všude je ho plno Trestat rasismus a nenávist, navrhla EU. A Češi zahltili Brusel. Opravdu Pavel Žáček pro PL: Levnější plyn nesmíme vyměnit za Vrbětice a dva mrtvé Putin: Udeříme tvrdě, když překročíte čáru. Psíci, kteří na nás štěkají

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.