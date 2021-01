Ajaj. Kundra z Respektu má soupeře – Kalouska. Je to osobní

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek na Twitteru kvituje zrušení dlouholeté obžaloby bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové (TOP 09) za nákup drahých armádních letounů CASA. „Takže trvalo osm let, než soud rozhodl to, co bylo jasné od začátku,“ štve zároveň Kalouska, který v celé kauze viní státní zástupce Zemana, Bradáčovou a Kořána. V ráži se Kalousek opřel ještě do novináře Respektu Ondřeje Kundry, který si podle něj dělal jméno na neštěstí nevinných.

reklama

„Je mi smutno z toho, že argumenty v rozsudku jsem uváděl jak jako svědek, tak jako poslanec při vydávání V. Parkanové Sněmovnou. Na znalecký posudek jsem podal trestní oznámení. Odpovědí byl jen výsměch. Takže trvalo osm let, než soud rozhodl to, co bylo jasné od začátku,“ napsal na svém twitteru Kalousek a spustil vášnivou debatu.

Je mi smutno z toho, že argumenty v rozsudku jsem uváděl jak jako svědek, tak jako poslanec při vydávání V.Parkanové sněmovnou. Na “zn.posudek” jsem podal TO. Odpovědí byl jen výměch. Takže trvalo 8 let, než soud rozhodl to, co bylo jasné od začátku.https://t.co/wxLJjyuMfZ — Miroslav Kalousek (@kalousekm) January 12, 2021

Podle Kalouska museli státní zástupci aktivní v kauze CASA vědět, že se dopouštějí velké chyby. „Se vší vážností si dovoluji tvrdit, že státní zástupci Kořán, Bradáčová i Zeman museli od samého začátku vědět, že se dopustili trestuhodného přešlapu. Jejich oportunismus a zbabělost jim nedovolily to přiznat a raději dalších osm let týrali a týrají dvě nevinné osoby,“ má jasno Kalousek.

Se vší vážností si dovoluji tvrdit, že státní zástupci Kořán, Bradáčová i Zeman museli od samého začátku vědět, že se dopustili trestuhodného přešlapu. Jejich oportunismus a zbabělost jim nedovolily to přiznat a raději dalších osm let týrali a týrají dvě nevinné osoby. https://t.co/r3F3xf0MkZ — Miroslav Kalousek (@kalousekm) January 13, 2021

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Po dotazu, které dvě nevinné osoby má na mysli, se Kalousek pustil také do novinářů z časopisu Respekt. „V. Parkanová a jí podřízený úředník. Osm let jim všichni opakují, že je zavřou jako zločince. Jeden hloupý policajt si na tom udělal hvězdnou kariéru. Novináři Respektu Spurný a Kundra také. Dělali si jméno na neštěstí nevinných. Ať je soudí Bůh. Já nesoudím, jenom opovrhuji,“ napsal zjevně rozvášněný Kalousek.

V.Parkanová a jí podřízený úředník. Osm let jim všichni opakují, že je zavřou jako zločince. Jeden hloupý policajt si na tom udělal hvězdnou kariéru. Novináři @RESPEKT_CZ Spurný a Kundra také. Dělali si jméno na neštěstí nevinných. Ať je soudí Bůh. Já nesoudím, jenom opovrhuji. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) January 13, 2021

Kalousek byl následně vyzván, aby svá nařčení na adresu novinářů doložil. „O.K. Jsa vyzván, zveřejňuji: ve vykonstruované kauze CASA, která zničila bezúhonnou političku, publikoval redaktor Kundra několik lživých stránek v Respektu a celou hodinu lhal v živém vysílání ČT24. Umím to doložit fakty. Proč je Respekt respektován, to doložit neumím,“ dodal ironicky.

O.K. Jsa vyzván,zveřejňuji: Ve vykonstruované kauze “CASA”, která zničila bezúhonnou političku, publikoval redaktor @okundra několik lživých stránek v @respekt_cz a celou hodinu lhal v živém vysílání ČT24. Umím to doložit fakty. Proč je @respekt_cz respektován, to doložit neumím. https://t.co/6YW2lPYBWX — Miroslav Kalousek (@kalousekm) January 13, 2021

Anketa Je nemorální chodit na oběd či pivo do hospody, když je to teď zakázané? Je to nemorální 72% Není to nemorální 28% hlasovalo: 5762 lidí

Obvodní soud pro Prahu 6 po osmi letech v říjnu minulého roku zprostil obžaloby jak Parkanovou, tak Staňka. Obžaloba v případu nákupu letounů CASA je podle soudu nepřesvědčivá, postrádající erudici a při jejím zadání navíc pochybil i státní zástupce Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Praze Jan Kořán. Kalousek upozorňuje, že k rukám státní zástupkyně Lenky Bradáčové ve věci Parkanové podal trestní oznámení, kterému se Bradáčová „arogantně vysmála“.

Psali jsme: Dozvuky kauzy CASA. Bylo to na objednávku? Parkanová našla zastání Osvobozující verdikt v kauze letounů CASA: Parkanová zproštěna obžaloby. Státu prý nevznikla žádná škoda Vyšetřování, které se táhne roky. Kdo je za tím? Kalousek promluvil o nákupech na Obraně Generál hájil letouny nakoupené Parkanovou. Ale pak mu státní zástupce připomněl jeho vlastní slova

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.