Ajajaj. Tomu pánovi Fiala podávat ruku neměl. „Vlaječkáři“ mu dali sodu

Předseda české vlády se účastnil summitu, kde jedním z hlavních témat byla ruská agrese vůči Ukrajině. Ve svých krátkých twitterových reportech z této akce informoval o tom, s představiteli jakých zemí se potkal a co bylo předmětem jejich rozhovorů.

Jeden takový tweet věnoval i setkání s gruzínským premiérem, čímž v internetové obci roztočil spirálu negativních reakcí.

„S gruzínským premiérem jsme hovořili o perspektivách jeho země na její cestě do Evropské unie a také o vzájemných vztazích našich zemí,“ připsal k fotografii, na níž Fiala podává Garibašviliovi ruku a hýří úsměvy.

To se kritikům vůbec nelíbí. Ale nejen to. Fialovi nemohou odpustit, že jedná s někým, kdo například den před tím v Bratislavě prohlásil, že příčinou loňské ruské invaze na Ukrajinu bylo rozšiřování NATO a odhodlání Ukrajiny do něj vstoupit. Některá média to četla jako signál pokračujícího sbližování gruzínské vládnoucí strany s Ruskem.

Vztah Gruzie a Ruska je však komplikovaný. V roce 2008 spolu obě země krátce válčily kvůli územím Jižní Osetie a Abcházie, ve kterých Kreml podporoval separatisty. Po ruské invazi na Ukrajinu a následné mobilizaci uprchlo do Gruzie přes 112 tisíc Rusů.

K západním sankcím proti Rusku se Gruzie ale nepřipojila, důvodem byly obavy o vlastní bezpečnost a ekonomické provázanosti. „Nezavedeme proti Rusku jednostranné hospodářské sankce, protože tímto krokem bychom vytvořili velké problémy našemu obyvatelstvu a byznysu,“ sliboval letos na jaře premiér Garibašvili podle ruské agentury Interfax. Jeho vládu za to tamní opozice ostře kritizuje.

Kdo chování českého premiéra Fialy odsoudil, byl například komentátor Alexandr Mitrofanov, který neváhal zmínit, jak naopak ukrajinský prezident, jehož zemi Česká republika významně pomáhá, na summitu premiéra Gruzie ignoroval. „Co udělal vůči témuž politikovi týž den ukrajinský prezident? Demonstrativně ho minul a tvářil se, že tento muž neexistuje. Gruzínský premiér nedávno obvinil Ukrajinu, že sama byla příčinou, proč ji Rusko napadlo. Kdo se zachoval lépe, Fiala či Zelenskyj?“ vybídl veřejnost k diskusi.

Co udělal vůči témuž politikovi týž den ukrajinský prezident?

Demonstrativně ho minul a tvářil se, že tento muž neexistuje.

Gruzínský premiér nedávno obvinil Ukrajinu, že sama byla příčinou, proč ji Rusko napadlo.https://t.co/FxgFROcSsh

Kdo se zachoval lépe, Fiala či Zelenskyj? https://t.co/mhZbHABhsO — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) June 1, 2023

Pod jeho příspěvkem pak diskutéři zmínili, jak by jednal první prezident Československé republiky. „Tomáš Garrigue Masaryk by mu nikdy ruku nepodal. Podával ruce jen těm, kterých si vážil. A pokud si pan Fiala váží tohoto člověka, pak si my nevážíme ani Fialy, ani ODS,“ uvedl.

Novinář Mitrofanov poznamenal, že Fialu měl někdo upozornit, s kým má tu čest, pokud on sám nebyl sto situaci vyhodnotit jako nežádoucí. „Mne by jen zajímalo, jestli český premiér dostal informaci, s kým se nechává fotit,“ pozastavoval se.

Další reagující premiérovi Fialovi vzkázal, že má co dočinění s „ruským kolaborantem“. „Asi bych si před tímhle ruským kolaborantem dával větší pozor a moc se s ním nekamarádíčkoval, ten je schopnej nacpat Rudé armádě do chřtánu celou Gruzii, nejen tu, už okupovanou část...,“ podotkl.

... asi bych si před tímhle ruským kolaborantem dával větší pozor a moc se s ním nekamarádíčkoval, ten je schopnej nacpat Rudé armádě do chřtánu celou Gruzii, nejen tu, už okupovanou část... — poustevník Vintíř (@PVintir) June 1, 2023

Přispěvatel do diskuse František Král to ministerskému předsedovi Petru Fialovi pořádně spočítal a vyjmenoval řadu přešlapů, které mu vyčítá: „Pěkný výkon za poslední dny: gratulace Erdoganovi za vítězství ve zmanipulovaných volbách, dostaveníčka s Vučičem a Gharibashvilim. Dále pak sabotáž manželství pro všechny, Don Pablo na proruské akci, a to jsem určitě na něco zapomněl,“ uvedl ve své reakci na Fialovo setkání s gruzínským předsedou vlády.

Pěkný výkon za poslední dny: gratulace Erdoganovi za vítězství ve zmanipulovaných volbách, dostaveníčka s Vučičem a Gharibashvilim. Dále pak sabotáž manželství pro všechny, Don Pablo na proruské akci, a to jsem určitě na něco zapomněl. — František Král (@fracku13) June 2, 2023

A nebyl jediný, kdo hovořil o přešlapech, další komentující predikuje, že Fialovi tato záležitost politicky uškodí. „Tohle byl velký faul a přešlap, Petře, to vás hodí někam, kde jste asi doposud nebyl. Teď bude potřeba velká omluva Ukrajině, většinově i Gruzii a vysvětlení pro NATO. Nekamarádit se s těmito druhými Orbány pro příště! V neděli vás čeká další Orbánovec, tak hodně štěstí na CNN,“ zmínil nedělní Partii na CNN Prima NEWS, kde se v duelu proti sobě postaví premiér Petr Fiala a jeho předchůdce Andrej Babiš.

Tohle byl velky faul a preslap Petre, to vas hodi nekam, kde jste asi doposud nebyl. Ted bude potreba velka omluva Ukrajine, vetsinove i Gruzii a vysvetleni pro NATO. Nekamaradit se s temito druhymi Orbany pro priste! V nedeli vas ceka dalsi Orbanovec, tak hodne stesti na CNN. — Roman Lenk (@RomanLenk_) June 1, 2023

Do stavu šoku Fiala uvedl rovněž Milana Königa, ani on nerozumí tomu, proč premiér, jehož vláda zastává vůči válce na Ukrajině zcela opačné postoje než gruzínský premiér, se chová, jako by to nebyl sebemenší problém a přeje si, aby Gruzie pokračovala v přibližování evropským standardům. „To je ten, co veřejně prohlašuje, že za válku na Ukrajině může NATO? Opravdu do EU? Nestačí nám Maďarsko?“ ptal König, pro kterého byl Fialův vřelý vztah se svým gruzínským protějškem více než překvapivý.

To je ten, co veřejně prohlašuje, že za válku na Ukrajině může NATO?

Opravdu do EU? Nestačí nám Maďarsko? — Milan König (@MilanKnig1) June 1, 2023

Pane premiére, vy nevíte, co tento pán hlásá? Nevycházel z údivu další twitterový uživatel a zmínil také, že gruzínský premiér viní z války na Ukrajině NATO. „To víte? A že ruská invaze na Ukrajinu byla podle něj prý reakcí na rozšiřování Severoatlantické aliance – o tom nevíte? Jak si s někým, jako je on, můžete podat ruku? Nechápu…“ napsal zklamaně.

Pane premiére, vy nevíte, co tento pán hlásá? Že viní z války na Ukrajině NATO – to víte? A že ruská invaze na Ukrajinu byla podle něj prý reakcí na rozšiřování Severoatlantické aliance – o tom nevíte? Jak si s někým, jako je on, můžete podat ruku? Nechápu…:-( — Demmi ?? (@Overuj) June 1, 2023

„To je ten pičus, co řekl, že za válku na Ukrajině můžeme my (NATO)?“ hrozil se Václav Mrkvička nad tím, s kým si premiér Fiala potřásá pravicí.

To je ten picus co řekl že za válku na Ukrajině můžeme my?(NATO) — Václav Mrkvička ???? (@Spectrik111) June 1, 2023

Teď už jen stačí vzít další diktátory, kteří pošlapují právní stát, naznačil Martin Sadloň. „Ale kvalitní společností se obklopujete. Už jen Orbán a Putin vám chybí...“ vzkázal ministerskému předsedovi.

Ale kvalitnou spolecnosti se obklopujete... Uz jen Orban a Putin Vam chybi.... — Martin Sadloň ???????????? (@El_Chio_) June 1, 2023

Následný komentář upozornil, komu premiér Fiala svými kroky dělá dnes ohromnou radost. „Srbský prezident a gruzínský premiér. Zeman má radost a ruZácký kamarádi Blažka taky,“ uzavřel.

@P_Fiala jede.

Srbský prezident a gruzínský premiér.

Zeman má radost a ruZácký kamarádi Blažka taky.https://t.co/eDHYecib12 — Nebytí je indigově nachové (@sardic1975) June 1, 2023

S gruzínským premiérem na podzim loňského roku jednal i ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Podle něj mají Gruzínci nárok na evropskou budoucnost, a proto jim vyjádřil podporu. Vysvětloval zde i nutnost sankce proti Rusku. „Hlavní poselství je, že chceme vyjádřit podporu Gruzii v jejích evropských aspiracích, aby získala kandidátský status do Evropské unie. Aby se tak stalo, tak Gruzínce čeká určitá cesta. Dostali 12 podmínek, které dala Evropská unie, a musí na tom pracovat, provádět vnitřní reformy,“ sdělil před odletem do gruzínského Tbilisi zástupcům médií.

Psali jsme: Stanjura šel lidem vysvětlit balíček, sklidil Ukrajinu. Doslova Prezident Pavel se sejde s Fialou a s Babišem, témata nejsou známa Fiala se na summitu Evropského politického společenství setkal se Zelenským Černochová: Jdou po mně Rusové. To oni o mně šíří...

