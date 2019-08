Aktuálně.cz vysvětluje potlačení ruských protestů. Bezpečnostní složky prý drží v hrsti i Putina

Do ulic vyjdou demonstranti opětovně tuto sobotu. Již poněkolikáté, a i přesto, že je policisté bijí pendreky a mnozí jsou zavíráni. „Skandály zmítané bezpečnostní složky se toho snaží využít ve svůj prospěch,“ konstatuje Soukup.

„Razance, s níž policie a tajné služby na poklidné protesty reagují, je více než jen '‚rozhodná‘, jak se v Rusku s oblibou říká. Za mřížemi skončilo přes deset lidí, čelí tam obvinění z organizace masových nepokojů. Podle stejného paragrafu byli souzeni demonstranti, kteří se účastnili protestů v zimě 2011/2012. A odnesli si tehdy od tří do pěti let kriminálu. Že by dnes někoho mohli obvinění zprostit, nikdo soudný nepředpokládá,“ dodal. A všímá si i skutečnosti, že zadržení jsou prověřování, zda se nesnažili vyhnout vojenské službě. Pokud ano, dostanou ihned povolávací rozkazy do cely.

Následně Soukup hovoří rovněž o tom, že okolnosti nasvědčují tomu, že iniciativa vychází v tomto případě zdola. Silové složky tak chtějí ukázat ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, že jsou užitečné a nezbytné. Chtějí tak ze sebe smýt mimo jiné aféru s investigativním novinářem Ivanem Golunovem (v případě moskevské policie), tajná služba FSB chce „odčinit“ skandál s plukovníkem dohledu nad bankovním sektorem Kirillem Čerkalinem.

„Policie a tajné služby jinými slovy říkají: ‚Ano, občas máme své problémy, trochu se u nás krade a za peníze se dá leccos objednat, ale pořád nás potřebujete.‘ Takže z řadového demonstranta se dělá vůdce protestů placený Sorosem, Washingtonem či Deutsche Welle (možností je na vybranou). Ti rozumnější v Kremlu si to jistě uvědomují, na výběr ale příliš nemají,“ uzavřel Soukup s tím, že v případě spojení sociálních protestů s politickými by to bylo pro Putina velmi nepříjemné.