Zaorálek (SOCDEM): Vláda nás krmí pohádkami

Tady to, co vláda říká, jsou pohádky. Prosím vás, řekněte těm lidem, co tady vydělávají těch 25, 30 tisíc měsíčně, že si mají ještě ukládat peníze na svůj důchod… To se vám každý vysměje, vždyť na to lidé vůbec nemají. A ještě je nyní cpete do chřtánu těch finančních společností, které si chtějí urvat z veřejného “koláče” další peníze a samozřejmě vydělat na tom.
To je přece úplně nehorázné, to je přesně to, co ta vláda dělá lidem. Úplně stejně jako banky a další finanční společnosti a ti všichni si z toho veřejného koláče ještě dále a znovu urvou.
Současná situace, to je jasná vizitka práce vlády. Banky jsou jedinými klienty, na které vládě záleží, běžní lidé to nejsou. A ještě jim chtějí dohodit ty důchodce - což je vrchol nehoráznosti.
Jsem pro odchod do důchodu v 63 letech. Pro tuto zemi, pokud bude výkonná, pokud bude růst, tak není problémem tohle utáhnout. Tak vyzývám vládu - NESTRAŠTE UŽ LIDI!
autor: PV