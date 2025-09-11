Solařová (ANO): Grolich mě odbyl tím, že se moc starám

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke znojemskému KRUHu.

Když jsem se na minulém krajském zastupitelstvu zajímala o podivnosti kolem výběrového řízení na obsazení pozice ředitele ve znojemském KRUHu, který je krajskou zdravotnickou příspěvkovou organizací, odbyl mě hejtman Grolich tím, že se moc starám a že se všechno přece netočí jen kolem Znojma.

Ale v posledních dnech se ukazuje, že točí. Dva znojemští kandidáti koalice SPOLU do Poslanecké sněmovny odstoupili z nevolitelných pozic po kauzách, které přinesl celostátní server SeznamZprávy. Jedním z nich je i současný krajský radní a znojemský zastupitel za ODS Karel Podzimek, který ohrožuje reputační pověst nejen svých spolustraníků, ale i ostatních zastupitelů.

Není žádným tajemstvím jeho blízký kamarádský vztah s kontroverzním znojemským politikem Janem Groisem, kterému měl koncem roku 2023 dopomoci k jeho funkci právě ve znojemském KRUHu.

Tuto organizaci měl tehdy pod palcem jako gesční radní právě pan Podzimek. Jan Grois je i dnes znojemským zastupitelem a koaličním partnerem pana Podzimka.
Pak se divte, že to zajímá nejen mě, ale i média. O to víc, když z účetních závěrek zjistíte, že za rok 2024, kdy byl Jan Grois pověřen řízením této organizace, extrémně narostla účetní kolonka „služby (blíže nespecifikované)“ o více než milion korun (výkazy uvádějí nárůst o 1706%).

A ještě více vás zarazí, když zjistíte, že z této netransparentní položky bylo financováno přes 530 tisíc, tedy více než 50%, firmě bratra pana Groise.

Celé to tak začíná dávat jasnější obrázek. Organizace nesoucí název KRUH tak symbolicky vystihuje podstatu celé kauzy. Uzavřený okruh kamarádů a známých, přátel a rodinného byznysu profitujících z veřejných prostředků, které mají sloužit občanům.

