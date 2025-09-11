Bez peněz nebude bydlení ani lékaři. Janků z Přísahy chce do Zlínského kraje vrátit rozum

Pane Janků, proč jste se rozhodl kandidovat právě za Přísahu ve Zlínském kraji? Co vás motivuje z pozice místostarosty obce vstoupit do celostátní politiky?
Členem Přísahy jsem čtyři roky. Ve Zlínském kraji žiji celý život a mám ho nejraději z celé republiky. Přísaha jako jediná otevřeně bojuje za spravedlnost a proti korupci – a právě to považuji za základní kameny silné a sebevědomé země. Dokud budou politici veřejně krást a neponesou za to odpovědnost, nic se nezmění. Z pozice místostarosty chci pokračovat dál a ukázat, že lidé v komunální politice berou tuto práci jako službu občanům. Nesouhlasím s tím, aby měli politici mimo svou mzdu ještě různé výhody, odměny navíc nebo aby do práce jezdili za peníze daňových poplatníků. Politik má jít příkladem. Pokud kuchař nebo lékař, kteří nesou odpovědnost za zdraví a životy lidí, nemají imunitu, proč by ji měl mít politik?
Co chcete přinést do Sněmovny a v čem by mohly chybět právě hlasy lidí z menších obcí ,jako je Starý Hrozenkov? Jak vaše práce místostarosty formuje vaši vizi pro efektivní veřejnou správu?
Ve Sněmovně jednoznačně chybí odpovědnost, spravedlnost, zdravý selský rozum a také myšlenky Tomáše Bati. Hlasy lidí z menších obcí budou chybět tehdy, pokud jim nenabídneme řešení jejich každodenních problémů. A my je v programu popisujeme velmi přesně. Formují mě zkušenosti z komunální politiky, od veřejných zakázek přes administrativu až po různé chyby v zákonech. Ty jsou často psané tak složitě, aby si v nich každý našel mezeru. To se musí změnit.
Připomeňme čtenářům, že kandidujete z obce s méně než tisícovkou obyvatel. Jak se rodila vaše spolupráce s Róbertem Šlachtou a jaká byla dohoda o vaší účasti na kandidátce?
Začalo to tím, že jsem byl příznivcem, pak členem a dnes jsem místopředsedou krajské organizace Přísahy. Na Robertovi si cením toho, že co slíbí, to také dodrží. Nebojí se přiznat chybu a hledá nové cesty, aby se neopakovaly. Dohoda je jednoduchá – Robert nám věří a nechává rozhodnutí na nás. A my tak máme možnost ukázat, do jaké míry jsme ochotni nést odpovědnost.
Přísaha klade důraz na pořádek, spravedlnost a boj s korupcí. Jak to vnímají lidé ve vašem regionu, kde se problémy řeší spíše „z domu do domu“, ale který je zároveň na hranicích se Slovenskem?
Lidé v našem regionu vnímají pořádek a spravedlnost stejně jako lidé jinde. Všichni sledují, co se děje v politice, a vidí, jaké kauzy se řeší. I na venkově se mluví o korupci a o tom, že bez ní by se spousta věcí dělala rychleji a levněji.
Jaké tři konkrétní věci byste chtěl ve Sněmovně prosadit, ať už jde o dopravu, služby, internet, komunitní rozvoj či finanční dostupnost?
Druhá věc je digitalizace. Jednotný systém pro města i obce. Občan by měl mít možnost vyřídit žádosti z domu, ideálně na pár kliknutí. Dnes úřady v různých krajích požadují odlišné dokumenty, což je nesmysl.
Třetí je reforma vzdělávání. Dnes se nejlépe trhu přizpůsobují soukromé školy, ale ty nejsou dostupné všem. Stát selhává, protože chybějí odborníci z učňovských oborů. Musíme více pracovat s talenty dětí a nesvazovat je snem rodičů, že jen titul přinese štěstí. Spokojený elektrikář je často šťastnější a produktivnější než právník, který vyhoří a nakonec dělá práci, po které toužil od začátku.
Starý Hrozenkov je součástí regionu Moravských Kopanic, jedná se o oblast s nízkou hustotou osídlení. Jak řešit odliv obyvatel z menších obcí, aby se neztratil venkovský život?
Základem je dostupné a levné bydlení, dobré služby a podpora podnikání, aby byla pracovní místa. Pokud v obci není škola, obchod, pošta nebo doktor, mladé rodiny tam nepřijdou. Musíme také zastavit pokles porodnosti, třeba nízkoúročenými půjčkami, vyšší rodičovskou, podporou komunitních center, více školek a dětských skupin. To jsou věci, které mladé lidi na venkov přitáhnou.
Malá obec, malé finance, velké potřeby – co považujete vy osobně za prioritu: dostupnost doktorů, stabilní rozpočet obce, nebo kulturu?
Za prioritu považuji stabilní rozpočet. Bez peněz nemůžeme mít ani lékaře, ani kulturu, ani bydlení. Obce by měly dokázat spořit a investovat do toho, co chybí. Většina obcí a měst jde státu příkladem s vyrovnanými rozpočty. Zato stát nezvládl ani základní věci – a své chyby přenáší na obce, například u financování školských pracovníků. To považuji za nepřijatelné.
Průzkumy hnutí Přísaha ukazují potenciál nad pět procent, i když vaše aktuální preference jsou nižší. Jak chcete v Zlínském kraji přetavit zájem, zejména mezi mladšími lidmi nebo lidmi ve venkovských oblastech, v reálný zisk hlasů?
Věřím, že těch pět procent nakonec překročíme. Já a celý tým Přísahy pro to děláme maximum po celé republice, i u nás doma ve Zlínském kraji. Přesvědčovat budeme především osobní komunikací s lidmi, na stáncích, při akcích, osobně. A taky prezentací programu pro mladé: bydlení, vzdělávání a duševní zdraví. To jsou témata, která je zajímají a kde cítí, že je stát nechává na holičkách.
Upřímně, co bude vaše osobní „měřítko úspěchu“? Kdy si řeknete, že to stálo za to?
Už teď je pro mě velkým úspěchem osobní zkušenost z politiky, práce a setkávání se s lidmi. Samozřejmě cílem je překročit pět procent a řešit konkrétní problémy.
Jak bude vypadat vaše kampaň? Jak se vám spolupracuje s lídryní vaší kandidátky Alenou Židlíkovou?
Naše kampaň bude osobní, na petičních stáncích budeme sbírat podpisy proti bruselskému šmírování skrz nařízení chat control. S Alenou Židlíkovou je spolupráce skvělá. Smekám před ní, že přijala roli lídryně, protože má co nabídnout. Je svědomitá, pilná a férová, a to jsou vlastnosti, které dnes v politice chybějí.
Přicházejí k vám lidé, kteří historicky volili například KDU-ČSL nebo ANO, jimž leží na srdci budoucnost venkova? Co vám říkají?
Ano, přicházejí lidé z různých stran. Diskutujeme o všem možném – od korupce, podnikání a školství přes výchovu dětí, digitalizaci a umělou inteligenci až po životní prostředí nebo emisní povolenky. Všude slyším, že lidé chtějí spravedlnost a férový stát.
Co jste se naučil jako místostarosta, co vám pomůže ve Sněmovně? Uveďte jeden projekt z obce, na který jste opravdu hrdý.
Naučil jsem se, že bez pokory, poctivosti a vytrvalosti se s lidmi pracovat nedá. A taky to, že mnohé systémy není třeba bourat, stačí je zjednodušit a zrychlit. V obci jsme například vytvořili kulturně-sportovní komisi, která pořádá oblíbené akce, redakční radu se zpravodajem oceněným v soutěži Zlatý Cyril a nyní pracujeme na dětském centru. Věřím, že čisté svědomí a týmová práce jsou víc než lesklá prázdnota. To si chci přenést i do velké politiky.
Kdybyste byl vůbec tím pomyslným jazýčkem na vahách při povolebních vyjednáváních, jaké dvě věci byste považoval za zásadní?
Usiloval bych o to, aby Přísaha získala ministerstva vnitra a spravedlnosti. Spravedlnost musí platit pro všechny. A my chceme, aby korupce v této zemi konečně skončila.
